Курс НБУ на 13.10.09

Официальный курс НБУ на 13.10.09100 USD США – 801.0000 (12 октября – 801.0000) 100 EUR – 1182.6765 (12 октября – 1181.4750) 10 RUR – 2.7066 (12 октября – 2.7053) Учетные курсы банковских металлов на 13.10.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-84265.20 (12 октября-83844.68) 961 XAG 10 Серебро-1432.99 (12 октября-1412.16) 962XPT10Платина-106773.30(12 октября-106933.50) 964XPD10 Палладий-25712.10(12 октября-25872.30)

Официальный курс НБУ на 13.10.09 100 USD США – 801.0000 (12 октября – 801.0000) 100 EUR – 1182.6765 (12 октября – 1181.4750) 10 RUR – 2.7066 (12 октября – 2.7053) Учетные курсы банковских металлов на 13.10.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-84265.20 (12 октября-83844.68) 961 XAG 10 Серебро-1432.99 (12 октября-1412.16) 962XPT10Платина-106773.30(12 октября-106933.50) 964XPD10 Палладий-25712.10(12 октября-25872.30)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter