Главное на 12 октября (вечер)

Финансы

Владимир ЛИТВИН обещает завтра подписать закон о внесении изменений в Государственный бюджет на 2009 год, которым предусмотрен механизм финансирования подготовки страны к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время рабочей поездки в Черниговскую область.

«Завтра данный документ будет подписан», - сказал В.ЛИТВИН.

В.ЛИТВИН заметил, что Верховная Рада Украины преодолела вето Президента на данный закон, но глава государства снова ветировал этот документ, найдя «какие-то зацепки», и таким образом переложил ответственность на голову парламента.

«Я уважаю Конституцию и выполняю конституционные предписания, и я в таком случае законы подписываю», - сказал В.ЛИТВИН.

При этом он напомнил, что ВР на минувшей неделе приняла постановление относительно данного закона и рекомендовала Президенту подписать его. Если глава государства отказывается это делать, то на четвертый день закон должен подписать председатель парламента.

«Я выполню решение Верховной Рады», - отметил В.ЛИТВИН.

Первые два дня миссия Международного валютного фонда будет работать на уровне экспертов.

Об этом УНИАН сообщили в Национальном банке Украины.

«Первые два дня миссия МВФ будет работать на уровне экспертов, а руководитель миссии Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ прибудет в Украину послезавтра», – сообщил представитель Нацбанка.

Согласно сообщению, в ходе запланированных в рамках визита встреч будут обсуждаться вопросы экономической и финансовой ситуации в Украине. Эксперты МВФ оценят выполнение показателей критериев эффективности программы stand-by согласно Меморандуму об экономической и финансовой политике от 23 июля 2009 года, подписанному между Украиной и МВФ.

Министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН в ходе рабочей поездки в Вашингтон на текущей неделе обсудит с директором-распорядителем Международного валютного фонда Джоном ЛИПСКИ вопрос о выделении Украине очередного транша кредита «Стенд-бай».

Об этом Б.ДАНИЛИШИН сообщил в интервью «Главреду».

«Мы будем обсуждать целый ряд аспектов по этому вопросу в Вашингтоне во время встреч с руководством МВФ. Убежден, что как раз по результатам этих встреч мы сможем сформировать пакет, который будет обсуждаться во время очередного визита миссии МВФ в Украину» - сказал Б.ДАНИЛИШИН.

Говоря о выполнении Украиной обязательств согласно Меморандуму о сотрудничестве с МВФ, Б.ДАНИЛИШИН отметил, что в большей степени правительство их выполнило.

«Я думаю, что по десятибалльной шкале этот показатель на уровне восьми», - отметил министр экономики.

Объясняя причину того, что до сих пор не принято решение о повышении тарифов на газ для населения, что является одним из условий для продолжения выделения средств МВФ, Б.ДАНИЛИШИН отметил, что этот вопрос находится не в компетенции правительства.

«Ценовую политику определяет регулятор (НКРЭ), а не правительство. Вы знаете, что было соответствующее решение суда, которое отменило соответствующее повышение», - отметил Б.ДАНИЛИШИН.

Кроме того, он высказал мнение, что на сегодняшний день, учитывая финансовое состояние населения, повышение тарифов нецелесообразно, поскольку может привести лишь к сокращению объемов платежей. «Я считаю, что населению необходимо платить за газ по текущим ценам, а не загонять людей в соответствующие долговые обязательства и создавать условия, когда люди за газ не будут платить вообще», - отметил Б.ДАНИЛИШИН.

Собрание акционеров "Проминвестбанка" 12 октября утвердило результаты допэмиссии на 4 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном агентству УНИАН.

«Собранием были утверждены результаты закрытого (частного) размещения акций и отчет о результатах размещения акций, внесены соответствующие изменения в устав банка, связанные с увеличением размера уставного капитала», - говорится в сообщении.

"Надра Банк" на своем сайте обнародовал списки физических и юридических лиц, а также предпринимателей, которые имеют просроченную задолженность по кредитам.

«На протяжении пяти дней банк планирует провести переговоры с недобросовестными заемщиками – физическими лицами, общая задолженность которых составляет 1,5 млрд. гривен, представителями малого и среднего бизнеса, сумма задолженности которых составляет 658 млн. гривен, и клиентами корпоративного бизнеса, задолженность которых составляет 6,4 млрд. гривен», - говорится в сообщении.

На межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись на ТОМ’е котировками 8,2720/8,3080 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 8,2850/8,3075 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни снизились - 8,2770/8,3025 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», сегодня в США празднуют День Колумба, в связи с этим торги по доллару проходили со сниженной активностью, а сделки были возможны в основном валютированием ТОМ.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2786/0,2806 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись - 0,2793/0,2810 грн./рубль. К закрытию цены откатились к уровню 0,2790/0,2804 грн./рубль. В России курс доллар-рубль на ТОМ’е понизился и составил 29,5299 рублей за доллар (-0,0751).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4687/1,4689 долл./евро, а к 15:10 выросли – 1,4764/1,4766 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,1330/12,1915 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 12,1765/12,2205 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 12,2035/12,2390 грн./евро.

Новости ТЭК

Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) открыла свое представительство в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев в ходе пресс-конференции в понедельник в Киеве.

«Наше представительство в Украине будет заниматься исследованием энергетического рынка Украины. Нас интересует маркетинг всего рынка Украины, возможности транспортировки, возможности организации здесь продажи азербайджанских нефтепродуктов», - сказал он.

По его словам, компания рассматривает как возможности переработки азербайджанской нефти на украинских НПЗ, так и возможность продажи нефтепродуктов на розничном рынке страны.

Президент SOCAR также сообщил, что касательно присутствия компании на рынке переработки нефти, на сегодняшний день предпочтительней выглядит приобретение одного из украинских НПЗ, чем строительство здесь нового завода. Это продиктовано тем, что перерабатывающие мощности Украины больше ее потребностей в продуктах переработки. Кроме того, при инвестировании в один из украинских НПЗ можно довести его перерабатывающие мощности до европейских стандартов.

При этом, Р.АБДУЛЛАЕВ не уточнил, о каком именно предприятии идет речь и подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Фондовый рынок. Приватизация

ООО «Нортима» заявляет, что Фонд государственного имущества Украины незаконно использует 400 млн. грн., внесенных компанией в качестве конкурсной гарантии для участия в приватизационном конкурсе по приватизации «Одесского припортового завода».

Об этом говорится в заявлении ООО «Нортима», переданном УНИАН.

В частности, ООО «Нортима» заявляет «о крайнем возмущении непоследовательными действиями Фонда государственного имущества Украины, связанными с приватизационным конкурсом по ОАО «Одесский припортовой завод». В частности, тем, что ФГИУ до официального признания «Нортимы» победителем конкурса по ОАО «ОПЗ» безосновательно пользуется денежными средствами, представляющими собой конкурсную гарантию, перечисленную «Нортимой».

«Помимо того, что в нарушение «Положения о порядке проведения конкурсов по продаже пакетов акций акционерных обществ» приватизационное ведомство отказалось признавать нашу компанию победителем приватизационного конкурса по продаже государственного пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод», ФГИУ по состоянию на настоящее время не вернул ООО «Нортима» 400 млн. грн., внесенных в качестве конкурсной гарантии для участия в приватизационном конкурсе по продаже 99,567% акций ОАО «ОПЗ», - отмечается в заявлении.

При этом компания ссылается на приказ Фонда госимущества Украины №1532 от 29 сентября 2009 года «О результатах конкурса по продаже акций ОАО «Одесский припортовый завод». В нем содержится распоряжение Департаменту финансовой работы ФГИУ относительно возврата конкурсной гарантии участникам вышеупомянутого конкурса - в частности, о возврате обществу с ограниченной ответственностью «Нортима» 400 млн. грн., перечисленных этой компанией на счет ФГИУ 18 сентября 2009 г.

«Вынуждены констатировать, что Приказ ФГИУ № 1532 не выполняется – сумма конкурсной гарантии в размере 400 млн. грн. не возвращена ООО «Нортима», - отмечает компания.

«Считаем подобные действия Фонда государственного имущества Украины незаконными, - говорит официальный представитель ООО «Нортима» Роман ЖУГАН. - ФГИУ продолжает практику правового нигилизма и систематически нарушает украинское законодательство, чем наносит непоправимый урон имиджу Украины в глазах международного инвестиционного сообщества».

«Официально заявляем, что до того момента, как Фондом госимущества будет заключен с ООО «Нортима», как с победителем приватизационного конкурса, договор купли-продажи акций ОАО «Одесский припортовой завод», государство не имеет ни юридического основания, ни морального права пользоваться денежными средствами, внесенными нашей компанией в качестве конкурсной гарантии», - отмечается в заявлении компании.

А безосновательное затягивание Фондом госимущества Украины возврата суммы конкурсной гарантии, внесенной компанией до проведения конкурса, «считаем нарушением наших конституционных прав», заявляют в ООО «Нортима».

ОАО «Межрегиональный фондовый союз» (МФС) сегодня, 12 октября, осуществил передачу целостного имущественного комплекса (ЦМК) ОАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» (ВДЦБ).

Об этом говорится в сообщении ВДЦБ, переданном агентству УНИАН.

Сообщается, что ВДЦБ в результате передачи получил статус правопреемника и приобрел все права и обязанности и, таким образом, начал депозитарную деятельность.

Отмечается также, что с 12 октября вся операционная деятельность, которую проводил МФС, осуществляется исключительно ВДЦБ. "Клиенты МФС автоматически переводятся на обслуживание к ВДЦБ. Оплата услуг будет осуществляться клиентами на текущий счет ВДЦБ", - говорится в сообщении. В соответствии с обнародованной в пресс-релизе информацией, до конца октября операции будут осуществляться по договорам с МФС.

Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов повысился на 5,23% – до 649,54 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 19 млн. 821 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов вырос на 6,18% – до 1592,14 пункта. Общий объем торгов составил 32 млн. 238 тыс. грн.

(УНИАН)