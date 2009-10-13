ДАЙДЖЕСТ СМИ за 13 октября

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Иностранные инвесторы разогрели украинские биржи», в котором пишет - возобновление интереса иностранных инвесторов к отечественному фондовому рынку спровоцировало стремительный рост стоимости большинства ликвидных акций украинских компаний…

http://delo.ua/dengi/fondovyj-rynok/inostrannye-investory-razogreli-ukrainskie-birzhi-132083/

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Также «Дело» в материале «Азербайджанские нефтяники претендуют на Херсонский НПЗ» пишет – азербайджанская государственная нефтяная компания Socar рассматривает возможность приобретения контрольного пакета акций Херсонского нефтеперерабатывающего завода. На данный момент Херсонский НПЗ контролирует группа компаний «Континиум». Вчера в ее пресс-службе не смогли прокомментировать слова руководителя Socar о покупке акций. Однако ранее в интервью изданию совладелец «Континиума» Игорь Еремеев отмечал, что группа ведет переговоры с нефтедобывающими компаниями о привлечении средств на реконструкцию Херсонского НПЗ. Допускалось сотрудничество как с российскими, так и азиатскими и европейскими игроками рынка. Херсонский НПЗ был остановлен для проведения реконструкции еще в августе 2005 года. Однако и по сегодняшний день все необходимые работы не проведены…

http://delo.ua/biznes/kompanii/azerbajdzhanskie-neftjaniki-pretendujut-na-hersonskij-132080/

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«Дело» в публикации «Разорившиеся страховщики снова открывают страховые компании» пишет - падение объемов страховых премий, о котором дружно отчитываются украинские страховщики, не привело к сокращению числа желающих открыть новые страховые компании в 2009 году…

http://delo.ua/dengi/strahovanie/razorivshiesja-strahovcshiki-snova-otkryvajut-strahovye-kompanii-132082/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «На стали хорошие времена» пишет – мировой рынок стали начал восстанавливаться. Вчера World Steel Association улучшила прогноз потребления металла, а уже в 2010 году ожидает стабилизации глобального спроса. Рост потребления стали будет на традиционных рынках сбыта украинской продукции – в странах Ближнего Востока и Северной Африки, что позволит нашим компаниям нарастить экспорт на 10-12%. В итоге это приведет к снижению безработицы в стране и росту поступлений в бюджет, говорят эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1255180

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Банк "Надра" выдал тайну» пишет – банк "Надра" нарушил банковскую тайну и обнародовал в Интернете списки 42 тыс. заемщиков, имеющих просроченную задолженность. Корпоративные клиенты-должники удивлены решением банка, так как в большинстве своем готовы погашать кредиты. А юристы говорят, что клиенты могут судиться с банком из-за незаконного раскрытия им конфиденциальной информации…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1255153

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Депозитарии провели обмен» пишет – вчера учет сделок с ценными бумагами начал вести Всеукраинский депозитарий ценных бумаг (ВДЦБ), который взял в аренду оборудование крупнейшего рыночного депозитария "Межрегиональный фондовый союз" (МФС). Эта сделка состоялась, несмотря на иски Национального депозитария. Большинство тарифов ВДЦБ такие же, как у МФС, но дешевле станет переводить акции в бездокументарную форму. По мнению экспертов, это должно привлечь на рынок физических лиц…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1255162

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Издание «Экономические известия» в публикации «Бесполезный популизм» пишет – Кабмин предлагает отменить рыночный сбор для предпринимателей, занимающихся оптово-розничной торговлей. Инициатива правительства призвана побудить малый бизнес перейти с фиксированного на единый налог. На налоговой нагрузке это существенно не отразится, но грозит перераспределением средств от местных бюджетов в пользу Пенсионного фонда…

http://eizvestia.com/state/full/4183406

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"Экономические известия" в публикации «Поставщики наступают на торговлю» пишут - Кабмин принял концепцию проекта закона Украины «О внутренней торговле», в котором пока не прописаны интересы многих игроков рынка. Предельный срок, в который должен быть окончательно доработан документ, - 15 декабря. Однако не все операторы верят, что в документе учтут их интересы…

http://eizvestia.com/markets/full/4183420

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«Газета по-киевски» в материале «И как после этого не гнать?» пишет - бутылка водки не дешевле 17,96 грн., бутылка трехзвездочного коньяка - не дешевле 26,36 грн. – так по решению Кабмина вырастут цены на крепкие алкогольные напитки после 19 октября. Для тех, кто пьет горькую лишь по большим праздникам, 4 гривни дополнительного расхода – не катастрофа. Но того, кто «употребляет» чаще, или просто не переносит, когда власть ищет в его рюмке лишнюю копеечку – мысль о самогонном аппарате рано или поздно посещает…

http://mycityua.com/articles/country/2009/10/13/083834.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Сельский завал» пишет – Киев живет совершенно отдельной жизнью от остальной страны. И о проблемах маленьких городов и сел мы, жители столицы, знаем очень мало…

http://www.segodnya.ua/blogs/tuchinska/14085308.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Финансирование подготовки к Евро-2012: эмиссия или долги?» пишет - в бюджете нет денег на Евро-2012. Перед Кабмином возникла дилемма: либо эмиссия, либо наращивание долгов. Оба механизма несут серьезные риски. Альтернатива - сворачивание работ...

https://economics.unian.net/rus/detail/23075

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Украина станет игроком в энергопространстве ЕС?..» пишет - Совет Европы 18 декабря примет решение о вступлении Украины в Европейское энергосообщество. Украина станет игроком в энергопространстве ЕС независимо от того, состоится ли политическая интеграция в ЕС...

https://economics.unian.net/rus/detail/23047

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Дилемма от Газпрома: либо штраф за недобор, либо...» пишет - Газпром намерен оштрафовать на $ 2,8 млрд. страны ЕС за недобор газа. ЕС сопротивляется, ссылаясь на пример Украины и Туркмении. Украине поблажки с недобором могут обернуться давлением в вопросе ставки транзита-2010…

https://economics.unian.net/rus/detail/23086

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Статистика и политика» пишет - главный статистик России Владимир Соколин считает оптимизм властей по поводу экономического роста ошибочным. Политики купились на погрешности методологии, заявил он…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/10/13/216187

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Издание «Известия» в публикации «Давать всегда, давать везде» пишет – только за последний год величина средней взятки в России выросла в 2,5 раза - до 24 тысяч рублей, "порадовал" на днях общественность замминистра внутренних дел РФ Евгений Школов. Цифры, увы, сомнений не вызывают. Да, все берут - но все же и дают. Почему? И как остановить этот круговорот? Корреспонденты "Известий" диагностировали причины бытовой коррупционной эпидемии…

http://www.izvestia.ru/obshestvo/article3134128/

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«Известия» в публикации «А ВАЗ я попрошу остаться... (часть 2)» пишут - спасать АвтоВАЗ - все равно что резать по живому. 12 октября издание писало о том, почему правительство отказалось от "ампутации", т.е. от массовых сокращений. Пациента будут лечить осторожно, вливаниями денег и новых технологий. Сегодня, в продолжение "тольяттинского сериала", обозреватель "Известий" взглянул на ситуацию с другой стороны - глазами рабочих автозавода. Патриотов, которые не питают иллюзий по поводу качества своей продукции. Но верят в спасение своего предприятия, как и миллионы других рабочих по всей стране…

http://www.izvestia.ru/economic/article3134129/

(УНИАН)