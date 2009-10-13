АНОНС на 13 октября 2009 г.

Состоится заседание Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины.

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Состоится внеочередное расширенное заседание коллегии Министерства по вопросам ЖКХ под председательством министра Алексея Кучеренко Вопросы: итоги работы по подготовке к отопительному сезону 2009/2010гг.; состояние разработки региональных программ модернизации коммунальной теплоэнергетики и утверждение схем теплоснабжения населенных пунктов; рассмотрение проекта Государственной целевой программы модернизации систем теплоснабжения. По окончании - пресс-конференция Алексея Кучеренко..

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Состоится пленарное заседание ІV сессии Киевского городского совета VI созыва (ул. Крещатик, 36, 4-й этаж, зал заседаний).

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Состоятся Комитетские слушания на тему: «Об обеспечении эффективного использования зерновых культур урожая 2009 года на внутреннем и внешнем рынках». Организатор: Комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

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Пресс-конференция на тему: «Перспективы предоставления Украине четвертого транша кредита МВФ». Участники: президент Украинской ассоциации экономистов-международников Антон Филипенко; старший экономист Международного центра перспективных исследований Ильдар Газизуллин.

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Круглый стол на тему: «Защита интересов украинского бизнеса в странах СНГ и Европейского Союза», который проводится УСПП совместно с Европейской арбитражной палатой. Участники: президент УСПП Анатолий Кинах, президент Европейской арбитражной палаты Геннадий Пампуха, представители Министерства экономики Украины, директора отечественных предприятий, эксперты.

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Состоится торжественное вручение сертификата соответствия Системы менеджмента качества требованиям международного стандарта ISO 9001:2008 первой из украинских страховых компаний - СК «БРОКБИЗНЕС».Также состоится пресс-конференция, в которой примут участие президент Моторного (транспортного) страхового бюро Владимир Романишин, президент Лиги страховых организаций Украины Александр Филонюк и президент Ядерного страхового пула Украины Владимир Захаров .

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В рамках Осеннего наступления профсоюзов, которое проводится под лозунгом: «Бедности «НЕТ», защити свои права на достойную зарплату и пенсию» состоится брифинг Председателя ФПУ, народного депутата Украины Василия Хары. 17 октября - в Международный день борьбы с бедностью в г. Киеве состоится организованное ФПУ народное шествие, митинг на майдане Незалежности, пикетирование Кабмина, и Секретариата Президента Украины.

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Круглый стол Международной инвестиционной компании SigmaBleyzer на тему: “Новый Закон об Акционерных обществах и перспектива для АО привлечения капитала в условиях кризиса и в периоде пост кризиса”. Мероприятие состоится при содействии Госкомиссии по ЦБ и ФР, проекта USAID “Развитие Рынков Капитала”.

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Состоится очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины под председательством Президента Украины Виктора Ющенко. Вопросы: Об обеспечении национальных интересов в сфере использования ядерной энергии; Об обороноспособности государства и деятельности органов государственной власти по обеспечению национальных интересов в военной сфере и др. (в закрытом режиме). Фотографы и операторы приглашаются на протокольную съемку в начале заседания. После завершения заседания планируется брифинг участников совещания .Также после заседания состоится брифинг Представителя Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдана Соколовского.

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14-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Водители Киева против беззакония на столичных парковках». Участники: Дмитрий Гнап, председатель ОО «Комитет Прямого Действия»; Юрий Яковчук, активист «Комитета Прямого Действия», физически пострадавший от действий блокировщиков; Александра Горячева, менеджер программы “Усиление влияния гражданского общества” МФ “Відродження”. Участники поинформируют о: юридическом обосновании незаконности действий работников коммунального предприятия «Киевтранспарксервис»; способах защиты автомобилистами своих прав и способах законного и бесплатного снятия блокиратора с колеса автомобиля; результатах работы активистов Комитета Прямого Действия по предоставлению помощи автовладельцам; представят план совместных действий Комитета Прямого Действия и МФ «Відродження» по отмене практики незаконной блокировки колес в г.Киеве (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 098-55-2-77-00. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Пресс-конференция на тему: "Иностранный инвестор Группа ISTIL отстаивает свое законное право собственности на киевский кинотеатр "Кинопанорама", которое оспаривает в суде Еврейская религиозная община г. Киева". Участники: основной акционер Группы ISTIL Мохаммад Захур; председатель Наблюдательного совета ЗАО "Мандарин-плаза" и партнер ISTIL в проекте "Кинопанорама" Вагиф Алиев; генеральный директор компании ISTIL Management Михаил Морозов.

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Высший хозяйственный суд Украины продлит рассмотрение кассационной жалобы компании Сорематек с.А. (Группа Ферреро) на отказ в удовлетворении иска о запрещении компании Ландрин (г. Санкт-Петербург, Россия) использовать торговую марку, которая принадлежит компании Соремартек с.А. и представляет собой оригинальное изображение конфеты Raffaello, а также на решение об остановке правовой охраны упомянутой торговой марки в Украине.

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