Ющенко: Соглашение об ассоциации с ЕС будет подписано

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО рассчитывает на подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом до конца года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время встречи с руководством Министерства иностранных дел и послами Украины в иностранных государствах.

По словам Президента, в течение последних пяти лет украинская внешняя политика была одним из самых успешных секторов реализации украинских национальных интересов.

Он напомнил, что за четыре года Украина прошла путь от реализации Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с ЕС до Соглашения об ассоциации, которое, по его словам, будет одним из самых сильных подобных соглашений, которые когда-либо подписывал Европейский Союз.

По словам В.ЮЩЕНКО, задачей номер один для украинской дипломатии является подписание полномочного Соглашения об ассоциации с ЕС до конца года.

Он отметил, что в последнее время у Европейского Союза было много внутренних неурядиц, однако, несмотря на это, Президент убежден, что у Украины есть время, чтобы довести до конца процесс подписания соглашения.

Второй важнейшей задачей, по словам В.ЮЩЕНКО, является подписание Соглашения с Евросоюзом о зоне свободной торговли. По его словам, это может произойти через несколько месяцев после подписания Соглашения об ассоциации.