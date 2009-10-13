Ющенко: Соглашение об ассоциации с ЕС будет подписано
До конца года
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО рассчитывает на подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом до конца года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время встречи с руководством Министерства иностранных дел и послами Украины в иностранных государствах.
По словам Президента, в течение последних пяти лет украинская внешняя политика была одним из самых успешных секторов реализации украинских национальных интересов.
Он напомнил, что за четыре года Украина прошла путь от реализации Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с ЕС до Соглашения об ассоциации, которое, по его словам, будет одним из самых сильных подобных соглашений, которые когда-либо подписывал Европейский Союз.
По словам В.ЮЩЕНКО, задачей номер один для украинской дипломатии является подписание полномочного Соглашения об ассоциации с ЕС до конца года.
Он отметил, что в последнее время у Европейского Союза было много внутренних неурядиц, однако, несмотря на это, Президент убежден, что у Украины есть время, чтобы довести до конца процесс подписания соглашения.
Второй важнейшей задачей, по словам В.ЮЩЕНКО, является подписание Соглашения с Евросоюзом о зоне свободной торговли. По его словам, это может произойти через несколько месяцев после подписания Соглашения об ассоциации.