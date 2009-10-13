Главное на 13 октября (день)

Хроника дня

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Общество

В Киеве с 1 ноября будут старые тарифы на тепло и горячую воду

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что правительство договорилось с мэрией Киева об установлении с 1 ноября старых тарифов на тепло и горячую воду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на брифинге перед отлетом с рабочей поездкой в Луцк.

«Наконец достигнуто полное понимание с руководством Киева, и по требованию Кабинета Министров принято общее решение – с 1 ноября 2009 года вернуть старые тарифы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер напомнила, что мэрия Киева в июне существенно и необоснованно повысила тарифы.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, такая договоренность достигнута с помощью аргументов - судебных решений и возможного применения штрафных санкций.

«Переговорный процесс длился вокруг того, что обязаны выполнять судебные решения и решения правительства, обязаны, потому что это и есть правовое государство. Вот вокруг чего шел переговорный процесс», - пояснила премьер-министр.

Губский: Кабмин выделил Киеву лимиты газа в обмен на снижение тарифов ЖКУ

Правительство выделило лимиты газу Киеву в обмен на отмену столичной властью повышенных тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Об этом проинформировал народный депутат, заместитель лидера фракции БЮТ Богдан ГУБСКИЙ.

В частности, он подчеркнул, что под давлением премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО киевская городская власть отменила повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

«Чтобы сделать возможным это решение, правительство выделило лимиты на газ для обеспечения киевлян отоплением и горячей водой», - сообщил Б.ГУБСКИЙ.

По его словам, разница в тарифах на газ будет покрыта за счет субвенции из государственного бюджета в размере более 1 млрд. грн.

Б.ГУБСКИЙ отметил, что благодаря решению Ю.ТИМОШЕНКО киевляне будут платить за тепло и горячую воду значительно меньше.

Как пример, отметил Б.ГУБСКИЙ, за трехкомнатную квартиру, в которой проживают 3 человека, плата на сегодняшний день составляет 601 грн., а после отмены повышения тарифов на тепло и горячую воду плата будет составлять 497 грн., что на 104 грн. меньше.

«Принятое решение стало возможным благодаря персональному вниманию Юлии ТИМОШЕНКО к этому вопросу», - отметил депутат.

Порошенко обещает соцзащиту зарубежным украинцам

Министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО обещает подписать в ближайшее время соглашения о социальной защите со всеми странами, где работают украинские граждане.

Об этом он сказал, выступая на Девятом совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.

«Со всеми странами, где волею судьбы работают наши граждане, мы подпишем в ближайший срок соглашения об их социальной защите», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

По словам министра, необходимо также добиться, чтобы паспорт гражданина Украины уважали на всех границах как на Востоке, так и на Западе. Он отметил, что защита интересов украинских граждан за рубежом остается одним из приоритетов внешней политики Украины.

П.ПОРОШЕНКО заверил, что МИД будет выполнять все поставленные перед ним задачи, но акцент должен быть сделан на достижении практического, конкретного результата.

Финансы

Налоговая милиция обеспечила поступление в бюджет свыше 2,5 млрд. долл. с начала года

Подразделения налоговой милиции во взаимодействии с другими подразделениями налоговой службы за 9 месяцев этого года обеспечили поступление в бюджет средств на сумму более 2,5 млрд. грн., что почти на 300 млн. грн. больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины, за 9 месяцев 2009 года из разоблаченных 19,9 тыс. тяжких преступлений в сфере экономики по всей Украине 4,1 тыс. выявлено налоговой милицией.

По сравнению с 2008 годом увеличились количество разоблаченных преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов в особо крупных размерах - с 1747 в 2008 году до 1865 – в 2009.

В этом году увеличилось направление уголовных дел в суд относительно тяжких и особо тяжких преступлений с обвинительным заключением - с 1586 в 2008 году до 1824 – в 2009 году.

За январь – сентябрь при участии подразделений налоговой милиции предотвращено возмещение 5,5 млрд. грн. НДС, заявленных к возмещению. За аналогичный период прошлого года предотвращено возмещение НДС на сумму 3,9 млрд. грн. По выявленным фактам возбуждено 478 уголовных дел. Под криминальным производством находится 2,9 млрд. грн. незаконно заявленных к возмещению сумм налога на добавленную стоимость.

На протяжении девяти месяцев этого года работники налоговой милиции выявили и пресекли деятельность 197 центров конвертации, заблокировано на банковских счетах и взыскано средств с фирм с признаками фиктивности более 99,7 млн. грн.

Из незаконного оборота изъято товарно-материальных ценностей на сумму 759,8 млн. грн., в том числе ликероводочных изделий на 125,7 млн. грн. (в 2008 году – 41,2 млн. грн.). Ликвидировано 978 подпольных производств товаров народного потребления, из которых 377 выпускали алкогольную продукцию.

Рынки

УМС и МТС объединили свои сети напрямую

Сеть оператора мобильной связи «Украинская мобильная связь» (УМС, ТМ МТС Украина) соединена напрямую с сетью МТС (Россия, владеет компанией УМС) для обеспечения прямого обмена трафиком и без посредников.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе УМС.

Как отмечается в сообщении, УМС «завершила масштабный проект по строительству мощного оптоволоконного стыка», который объединил мобильные сети МТС в России и Украине. Ранее при звонках между абонентами сетей МТС в Украине и России трафик пропускался транзитом через других операторов. МТС в России стала первой зарубежной дочерней компанией, с которой УМС организовала прямой обмен международным трафиком.

По данным УМС, прямая схема обмена трафиком между сетями МТС в Украине и России предоставляет абонентам ряд преимуществ, среди которых - более высокое качество связи, низкая стоимость из-за отсутствия посредников и др. Группа МТС также изучает возможности расширения практики прямого присоединения своей сети к сетям других мировых операторов связи за счет открытия новых международных точек присутствия в центрах межсетевого взаимодействия в Европе и Азии.

Как отметили в УМС, ранее для передачи трафика между сетями в России и в Украине компания МТС пользовалась услугами «Ростелеком», МТТ, «Совинтел» и других транзитных операторов. На данный момент у МТС-Украина существует более 30 договоров о прямом соединении сетей с международными операторами. С операторами стран, граничащих с Украиной, в основном используются прямые соединения, организованные через пограничные волоконно-оптические переходы, как, например, со всеми основными международными операторами России, а также операторами Беларуси, Польши, Словакии, Венгрии, Румынии. Для соединения с сетями операторов других стран (в том числе и МТС-Армения) используются крупные международные узлы коммутации, как например, крупнейший в Европе центр межсетевого взаимодействия ancotel во Франкфурте-на-Майне. Центр ancotel, один из первых в Европе, с 1999 года предоставляет услуги независимого размещения оборудования заказчика на своей технической площадке и сегодня обеспечивает более чем 25 000 межсетевых соединений для передачи данных и голосовой информации. Центр ancotel стал первой международной точкой присутствия МТС-Украина.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,28 грн./долл., продают – по 8,35 грн./долл. Курс незначительно понизился по сравнению с 12 октября. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,19-8,33 грн./долл., по продаже – в пределах 8,32-8,37 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках почти не изменился по сравнению с 12 октября, и сегодня составляет 12,21/12,38 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,00-12,32 грн./евро, по продаже – в пределах 12,33-12,50 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках, по сравнению с 12 октября, не изменился и составляет 0,2710/0,2833 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2077-0,281 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,28-0,29 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,28 грн./долл., продажи – 8,34 грн./долл. Курс незначительно понизился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,20-8,30 грн./долл., по продаже – в пределах 8,32-8,38 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева незначительно повысился с 12 октября, и сегодня составляет 12,23/12,37 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,10-12,28 грн./евро, по продаже – в пределах 12,33-12,50 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 12 октября, повысился на 1% и составляет в среднем 0,2671 грн./рубль, продажи – на 0,2% – 0,2847 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2077-0,278 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,282-0,29 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодня, 13 октября, составляет: гривни к доллару США – 8,01, к евро – 11,826765, к российскому рублю – 0,27066.