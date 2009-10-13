Ющенко: ВСУ стали заложниками популистской политики
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Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что Вооруженные Силы Украины сегодня стали заложниками популистской политики правительства.
Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил, открывая заседание Совета национальной обороны и безопасности Украины.
«Армия стала заложником политических интриг и спекуляций», - сказал Президент, добавив, что сегодня войска не получают надлежащего внимания от власти и, в первую очередь, от правительства.
По словам В.ЮЩЕНКО, он сегодня хочет апеллировать к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО, поскольку пока она не повернется лицом к армии, будет тяжело говорить о ее развитии и даже о будущем.
В.ЮЩЕНКО напомнил о предвыборных обещаниях Блока Юлии Тимошенко и ее лично накануне прошлых парламентских выборов, в частности, об обещании перевести армию на профессиональную основу до конца 2009 года.
Вместо этого, отметил Президент, на сегодня из армии ушли почти 2 тысячи контрактников, что составляет почти 10% общей численности. Также Ю.ТИМОШЕНКО обещала отменить призыв в армию, а в действительности, заявил он, количество призывников увеличились на 6 тыс. человек весной этого года.
Не соответствует обещаниям и заработная плата контрактников, которая, по словам В.ЮЩЕНКО, вдвое ниже средней зарплаты по стране.
Как отметил В.ЮЩЕНКО, не отвечают стратегии развития ВСУ, утвержденной правительством, и объемы финансирования армии. Он отметил, что вместо предусмотренных 2,5-3% ВВП на армию идет, с учетом инфляции, лишь 0,8% ВВП. «Это критический предел, когда говорят о невозобновляемых разрушительных процессах в армии», - сказал Президент.
Также он напомнил, что на сегодняшний день кресло министра обороны является вакантным, а главнокомандующий ВСУ Сергей КИРИЧЕНКО подал в отставку.
В.ЮЩЕНКО отметил, что привел эти данные не для того, чтобы сводить политические счеты, а для того, чтобы призвать собравшихся на заседании СНБО к серьезной дискуссии. «Нам пора давать персональные оценки», - сказал Президент.
Также он призвал членов СНБО разработать решение, которое помогло бы украинским Вооруженным Силам, повысило размер финансирования, повысило статус военнослужащих, поддержало развитие ВСУ, в том числе по использованию новой военной техники.