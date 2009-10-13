Ющенко: ВСУ стали заложниками популистской политики

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что Вооруженные Силы Украины сегодня стали заложниками популистской политики правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил, открывая заседание Совета национальной обороны и безопасности Украины.

«Армия стала заложником политических интриг и спекуляций», - сказал Президент, добавив, что сегодня войска не получают надлежащего внимания от власти и, в первую очередь, от правительства.

По словам В.ЮЩЕНКО, он сегодня хочет апеллировать к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО, поскольку пока она не повернется лицом к армии, будет тяжело говорить о ее развитии и даже о будущем.

В.ЮЩЕНКО напомнил о предвыборных обещаниях Блока Юлии Тимошенко и ее лично накануне прошлых парламентских выборов, в частности, об обещании перевести армию на профессиональную основу до конца 2009 года.

Вместо этого, отметил Президент, на сегодня из армии ушли почти 2 тысячи контрактников, что составляет почти 10% общей численности. Также Ю.ТИМОШЕНКО обещала отменить призыв в армию, а в действительности, заявил он, количество призывников увеличились на 6 тыс. человек весной этого года.

Не соответствует обещаниям и заработная плата контрактников, которая, по словам В.ЮЩЕНКО, вдвое ниже средней зарплаты по стране.

Как отметил В.ЮЩЕНКО, не отвечают стратегии развития ВСУ, утвержденной правительством, и объемы финансирования армии. Он отметил, что вместо предусмотренных 2,5-3% ВВП на армию идет, с учетом инфляции, лишь 0,8% ВВП. «Это критический предел, когда говорят о невозобновляемых разрушительных процессах в армии», - сказал Президент.

Также он напомнил, что на сегодняшний день кресло министра обороны является вакантным, а главнокомандующий ВСУ Сергей КИРИЧЕНКО подал в отставку.

В.ЮЩЕНКО отметил, что привел эти данные не для того, чтобы сводить политические счеты, а для того, чтобы призвать собравшихся на заседании СНБО к серьезной дискуссии. «Нам пора давать персональные оценки», - сказал Президент.

Также он призвал членов СНБО разработать решение, которое помогло бы украинским Вооруженным Силам, повысило размер финансирования, повысило статус военнослужащих, поддержало развитие ВСУ, в том числе по использованию новой военной техники.