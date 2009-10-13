Парламент Румынии отправил правительство в отставку
17:00, 13 октября 2009Разное
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...из-за выхода социал-демократов
Депутаты парламента Румынии во вторник вынесли вотум недоверия правительству страны, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
За отставку кабинета премьера Эмиля Бока проголосовали 258, против - 176. Провести голосование о вотуме недоверия оппозиция призвала после того, как ранее в октябре из коалиционного правительства вышли министры от Социал-демократической партии.
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