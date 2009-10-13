Парламент Румынии отправил правительство в отставку

Депутаты парламента Румынии во вторник вынесли вотум недоверия правительству страны, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

За отставку кабинета премьера Эмиля Бока проголосовали 258, против - 176. Провести голосование о вотуме недоверия оппозиция призвала после того, как ранее в октябре из коалиционного правительства вышли министры от Социал-демократической партии.