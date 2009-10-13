Медведев: СНГ - единственная организация, объединяющей постсоветские страны

Саммит в Кишиневе показал, что СНГ является единственной организацией, объединяющей постсоветские страны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ сказал на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ, в котором также приняли участие министр финансов России Алексей КУДРИН, посол России в Украине Михаил ЗУРАБОВ и посол России в Беларуси Александр СУРИКОВ.

«Этот саммит в целом показал заинтересованность государств в развитии Содружества Независимых Государств как единственной формы, которая объединяет наши страны, единственного института, который позволяет развивать межгосударственные отношения на постсоветском пространстве, объединяющего практически все государства, которые вышли из Советского Союза», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Как сообщал УНИАН, Д.МЕДВЕДЕВ отказался в Кишеневе встретиться с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, сославшись на отсутствие времени.

Кроме того, и.о. Президента Молдовы, спикер парламента Михай ГИМПУ 10 октября на пресс-конференции, посвященной итогам завершившегося накануне в Кишиневе саммита СНГ, заявил, что СНГ себя изживает. «СНГ - это старая бабка, которая ожидает смерти", - заявил М.ГИМПУ.

Президенты Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана отказались принять участие в саммите глав государств СНГ в Кишиневе 9 октября.