В РФ зарегистрированы две вакцины против гриппа A/H1N1

Росздравнадзор зарегистрировал две отечественные вакцины против гриппа A/H1N1, которыми будет прививаться взрослое население страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Официальная регистрация вакцины означает, что препарат может быть запущен в промышленное производство и использоваться в массовом порядке.

Ранее Минздравсоцразвития РФ заявляло о том, что промпроизводство вакцин начнется не раньше середины ноября. "Сегодня в Росздравнадзоре в соответствии с действующим законодательством официально зарегистрированы вакцины против гриппа штамма А/H1N1 производства ФГУП "НПО "Микроген": "Инфлювир", вакцина гриппозная живая моновалентная, и "Пандефлю", вакцина гриппозная инактивированная субъединичная адсорбированная моновалентная", - говорится в пресс-релизе.

Росздравнадзор напоминает, что в связи с социальной значимостью препаратов регистрация проводилась по специальной процедуре. "Данные, полученные в результате клинических исследований на взрослых, свидетельствуют о хорошей переносимости, высоком уровне безопасности и отсутствии реактогенности обеих вакцин", - отмечается в сообщении.

В настоящее время Росздравнадзор выдал разрешение на проведение клинических исследований двух хорошо себя показавших вакцин на детях. "В производстве вакцин использовался штамм А/California/7/2009(H1N1), рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в качестве потенциального кандидата новой противогриппозной вакцины A/H1N1, и А/17/Калифорния/2009/38, разработанный отечественными учеными на базе эталонного вируса", - говорится в пресс-релизе.

В пятницу на экспертном совете Росздравнадзора будут рассмотрены материалы доклинических и клинических исследований пандемических вакцин фармацевтической компании "Петровакс". По мнению руководителя Росздравнадзора Николая Юргеля, успешная разработка и регистрация отечественных вакцин против гриппа А/H1N1 свидетельствует о большом научном потенциале российских ученых, хороших перспективах отечественной фармотрасли и принципиальном отношении государства к решению проблемы распространения нового гриппа.

"Все это в сочетании с инновационным подходом и эффективной контрольно-разрешительной системой позволит России не только не отставать, но и по некоторым позициям опередить зарубежные страны в вопросах борьбы с социально значимыми заболеваниями, в том числе с гриппом А/H1N1", - цитирует пресс-служба Юргеля.