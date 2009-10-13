ГЛАВНОЕ на 13 октября

Хроника дня

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Главные новости второй половины дня: ФПУ угрожает всеукраинской стачкой; «Нафтогаз» предложил «Газпрому» откорректировать газовые соглашения; штрафы "Газпрома" за недобор газа оцениваются почти в 6 млрд. долл.; МинАП в этом году ожидает собрать на 10 млн. т зерна меньше 2008г.; Киев возвратил старые цены на ЖКХ

Политика: ФПУ угрожает всеукраинской стачкой В случае не выполнения Кабинетом министров Украины предъявленных Федерацией профсоюзов Украины требований, федерация обещает провести всеукраинскую стачку.

Об этом сегодня в ходе брифинга заявил глава ФПУ, народный депутат Украины Василий ХАРА.

По его словам, федерация слишком долго вела мирные переговоры с правительством. «Если после акции протеста, назначенной на 17 октября, власть не приступит к выполнению требований ПФУ, мы будем убеждать членов профсоюзов провести всеукраинскую стачку. Закон нам это позволяет – после открытия процедуры трудового конфликта мы все прошли, как это положено по закону, и у нас открыта дверь к самой последней форме протеста – всеукраинской стачке», - отметил В.ХАРА.

При этом он добавил, что для того чтобы стачка не состоялась, правительство должно подписать с ФПУ протокол относительно реализации требований федерации. «Самое первое требование – это установление прожиточного минимума на уровне 970 грн., и чтобы минимальная зарплата была на уровне прожиточного минимума. Ну и конечно, необходимо ликвидировать задолженность по зарплате, которая составляет по Украине 1 млрд. 600 млн. грн. Все остальное можно решать в рабочем порядке», – добавил глава ФПУ.

Как сообщал УНИАН, ФПУ призывает все профсоюзные организации 17 октября, в Международный день борьбы с бедностью, провести коллективные протестные акции и выдвинуть требования к работодателям и органам власти вернуть трудящимся долги по заработной плате и повысить ее.

Как отмечается в обращении ФПУ к Президенту Украины, Кабмину и Верховной Раде, «в 2009 году произошел беспрецедентный случай – впервые с 2004 года 8 миллионов пенсионеров стали официально бедными, поскольку из-за искусственно уменьшенного до 498 грн. прожиточного минимума их пенсии стали ниже черты бедности, которая составляет 778 грн».

***1 октября Окружной административный суд Киева после рассмотрения иска гражданина О.ЩУРИКА принял решение об отмене приказа и правового заключения Министерства юстиции Украины относительно легитимности избрания Председателем ФПУ Василия ХАРЫ.

ТЭК: «Нафтогаз» предложил «Газпрому» откорректировать газовые соглашения НАК «Нафтогаз Украины» уже направил ОАО «Газпром» свои предложения по коррекции отдельных положений газовых соглашений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил представитель Президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

«Нафтогаз» отослал очень конкретные предложения касательно объемов, фиксации транзитного объема по другому контракту, формированию цен, то есть транзитной ставки, и цены на газ», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ, отметив при этом, что со стороны «Газпрома» украинской стороне пока не поступало положительного ответа по данным предложениям.

При этом Б.СОКОЛОВСКИЙ допустил, что для формирования ответа «Газпрома» необходима «политическая воля Кремля».

Он подтвердил гарантии украинской стороны на осуществление бесперебойного транзита природного газа для стран Европы в текущем сезоне, в то же время отметив, что в случае сохранения существующей договорной базы гарантировать транзитные поставки в сезоне 2010-2011 «никто не отважится».

«В то же время, если такая ситуация статус-кво контрактов и в дальнейшем будет сохраняться, то уже в следующий сезон 2010-2011 никто не отважится гарантировать, что будет так, как в этом сезоне», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Штрафные санкции "Газпрома" за недобор газа за 9 мес. оцениваются почти в 6 млрд. долл. Возможные штрафные санкции со стороны "Газпрома" к НАК «Нафтогаз Украины» за недобор газа по итогам 9 месяцев текущего года оцениваются в 5,9 млрд. долл. США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил представитель Президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

По его словам, данная оценка подтверждается украинскими специалистами.

Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что у украинской стороны вызывает настороженность заявление официальных лиц Российской Федерации о возможном применении штрафных санкций, в то время как на уровне премьеров двух стран озвучивались заявления об их неприменении.

Как сообщал УНИАН, вице-спикер Государственной думы, президент Российского газового общества Валерий ЯЗЕВ 12 октября в Москве заявил, что Россия в конце текущего года может поставить перед Украиной вопрос об оплате штрафов за недобор газа. «До сих пор «Газпром» плату с Украины берет за фактически выбранный объем газа, не штрафуя ее за невыбранный объем. Я думаю, что это должно стать предметом разбирательства. Обычно этот принцип «бери или плати» по итогам за год идет. Поэтому, может, 1 января станет вопрос, что за невыбранные объемы нужно платить», - сказал В.ЯЗЕВ.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, в свою очередь, выразила уверенность, что условие о том, что «Газпром» не будет взимать с НАК «Нафтогаз Украины» штрафы за недобор газа, будет документально зафиксировано в конце текущего года. «Есть твердая договоренность с премьер-министром России. Мы договорились, что в конце года, когда мы будем оформлять годовые акты, мы все подпишем так, чтобы оно (невзимание штрафов – УНИАН) было документально зафиксировано», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Ющенко: Украина должна сама производить ядерное топливо

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает осуществить необходимые шаги для поиска инвестора для строительства завода в Украине по фабрикации ядерного топлива.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня на заседании СНБО.

«Нам необходимо принять решение относительно выбора на конкурсной основе партнера для создания в Украине собственного производства ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000», - сказал глава государства.

При этом он напомнил, что строительство такого завода предусмотрено Энергетической стратегией Украины до 2030 года.

Согласно Энергетической стратегии Украина планировала до 2014 года построить собственный завод по фабрикации ТВС (тепловыделяющих сборок).

Согласно утвержденной в сентябре т.г. Кабмином государственной целевой программе «Ядерное топливо Украины» строительство завода по производству ядерного топлива планируется завершить в 2013 году. Стоимость строительства оценивается в 1,679 млрд. грн., из которых 6,87 млрд. грн. планируется привлечь в качестве инвестиций.

В настоящее время Минтопэнерго и НАЭК «Энергоатом» ведут переговоры с российской корпорацией «ТВЭЛ» о возможном участии российской компании в строительстве завода по фабрикации на основе российских технологий.

«Газпром» и CNPC договорились о поставках газа в КНР

ОАО «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPС) заключили рамочное соглашение об основных условиях поставок природного газа из России в Китай. Данное соглашение было подписано сегодня в Пекине председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем Миллером и президентом CNPC Цзян Цземинем.

Ранее Миллер сообщил журналистам, что суммарный объем поставок российского газа в КНР будет составлять около 70 млрд куб. м в год. Поставки планируется осуществить по двум направлениям: западному и восточному. Глава «Газпрома» добавил, что сегодня была достигнута договоренность о том, чтобы изучить возможность поставок сжиженного природного газа в КНР с Сахалина «буквально в следующем году», передает ПРАЙМ-ТАСС.

"Росатом" отрицает хранение ядерных отходов под открытым небом

Руководитель пресс-службы госкорпорации "Росатом" Сергей Новиков прокомментировал информацию французских СМИ о хранении ядерных отходов на территории Томской области "под открытым небом", сказав, что вероятно издания имели в виду отвальный гексафторид урана, который не является радиоактивным отходом и хранить контейнеры с которым под открытым небом - мировая практика, сообщает во вторник пресс-служба администрации Томской области. Об этом сообщает РИА Новости.

В сообщении говорится, что "накануне издание "Liberation" и агентство "Reuters" распространили информацию о том, что ядерные отходы, которые французские АЭС отправляют на переработку в Россию, хранятся в нашей стране "под открытым небом". Как сообщил Новиков, из материала "Liberation" не представляется возможным понять, о чем идет речь. Тем более, что с компанией "EDF", которая эксплуатирует французские АЭС, у "Росатома" вообще нет контрактов на ввоз чего бы то ни было в Россию.

"В материале французского издания речь идет, скорее всего, об отвальном гексафториде урана, который не является радиоактивными отходами. Он образуется как остаточный материал от процесса обогащения урана и с радиационной точки зрения в несколько раз менее активный, чем природный уран", - приводятся в сообщении слова представителя "Росатома".

По словам Новикова, хранение контейнеров с отвальным гексафторидом урана под открытым небом - это мировая практика. Так происходит и в США, и в Европе, и в России в соответствии с рекомендациями МАГАТЭ. "Применительно к Северску речь может идти об отработанном ядерном топливе. После эксплуатации топлива 90% его энергопотенциала остается неиспользованным. Французы отправляют свое отработанное топливо на завод Ла-Аг (север Франции), где уран очищают от наработавшегося в сборках плутония. Затем часть этого очищенного урана отправляется в Россию, где из него снова делают топливо для АЭС, которое по лицензии компании "АREVA" поставляется на АЭС Германии, Нидерландов, Швеции и Швейцарии. Сибирский химический комбинат задействован в этой цепочке", - сообщил Сергей Новиков.

Таким образом, говорится в сообщении, информация ряда СМИ о хранении на территории Томской области ядерных отходов из Франции не соответствует действительности.

АПК: МинАП в этом году ожидает собрать 42,9-43 млн. т зерна Министерстве аграрной политики Украины ожидают урожай зерна по итогам 2009 г. на уровне 42,9-43 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра аграрной политики Иван ДЕМЧАК сегодня во время заседания парламентского комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

По его словам, текущий год – второй после прошлого по валовому сбору зерна.

«По состоянию на 12 октября 2009 г., обмолочено 90% площадей и намолочено 41,4 млн. тонн зерна», - сообщил И.ДЕМЧАК.

Он отметил, что потребность внутреннего потребления зерна в текущем маркетинговом году ожидается на уровне прошлого года и составляет 27,3 млн. тонн, в частности: на продовольственные потребности – 6,8 млн. т (пшеницы – 5,4 млн. т), на семена – 3,1 млн. т (пшеницы – 1,5 млн. т), на корм – 15 млн. т (пшеницы – 3,8 млн. т), непродовольственная переработка – 2 млн. т (пшеницы – 0,3 млн. т), потери оборота – 0,5 млн. т (пшеницы – 0,2 млн. т).

И.ДЕМЧАК также сообщил, что при полном обеспечении внутреннего потребления и формировании необходимых переходных запасов возможен экспорт зерновых культур в 2009/2010 МГ на уровне 16,7 млн. тонн. Прогноз экспорта зерновых по 2008/2009 МГ составляет 25 млн. тонн.

На конец 2009/2010 МГ (1 июля 2010 г.) переходные запасы зерна прогнозируются на уровне 6,6 млн. т, в том числе пшеницы – 3,4 млн. т., сказал И.ДЕМЧАК.

По его словам, валовой сбор пшеницы в текущем году составит 21,7 млн. т, ячменя – 13,7 млн. т, жита – 1 млн. т, гороха – 0,5 млн. т.

В 2009/2010 МГ ожидается экспорт пшеницы на уровне 10,7 млн. т, в том числе продовольственной - 2,5 млн. т; ячменя – 4,6 млн. т; кукурузы – в рамках 1,5 млн. т.

Также он сообщил, что «завершился посев озимых культур…". "Ожидаем в текущем году посев озимых в рамках на 300-400 га больше, чем в прошлом году», - сказал И.ДЕМЧАК.

Справка УНИАН. В 2008 году аграрии Украины собрали 53,3 млн. тонн зерна, что на 81,8% или 24 млн. тонн, больше, чем в 2007 году. Средняя урожайность зерновых в 2008 году составила 34,7 ц/га против 21,8 ц/га в 2007 году.

Взошло только 55% посевов озимых - МинАПК В Министерстве аграрной политики Украины ожидают сложную ситуацию со всходами озимых зерновых. Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики Украины Иван ДЕМЧАК сегодня во время заседания парламентского комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений

Как передает корреспондент УНИАН, И.ДЕМЧАК отметил, что по состоянию на 8 октября т.г. на полях взошло 55% посевов озимых.

«Сейчас идут дожди, но ситуация очень сложная», - отметил он.

По его словам, в Винницкой области взошло 10% озимых, Житомирской – 42%, Запорожской – 40%, Львовской – 33%, Одесской – 44%, Тернопольской – 50%, в Хмельницкой – 25%.

Уже запланированы совещания с учеными и аграриями для поисков решений выхода из сложившейся ситуации, сообщил И.ДЕМЧАК.

Из тех зерновых, которые взошли, только приблизительно 30% в хорошем состоянии, 43% - в удовлетворительном состоянии и почти 27% - это слабые и прореженные всходы.

«Не лучшая ситуация с рапсом – 75% посевом взошло, 30% - в хорошем состоянии», - сообщил заместитель министра аграрной политики Украины.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Министерства аграрной политики, посевная площадь под озимыми культурами в этом году составит порядка 9,1 млн. га.

Мировые цены на зерно начнут расти в феврале-марте 2010 года

Президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский рассчитывает, что мировые цены на зерно, существенно упавшие в последнее время, начнут расти в феврале-марте 2010 года. "Рассчитываем, что ситуация начнет исправляться в феврале-марте, мировые цены начнут подрастать, и это будет улучшать экономику", - сказал он на пресс-конференции в РИА Новости во вторник. По его словам, за последнее время ситуация на мировом рынке зерна резко ухудшилась из-за существенного падения цен.

По прогнозу РЗС, в связи с этим объем спроса на мировом рынке зерна в текущем сельхозгоду снизится на 9 миллионов тонн, в том числе для российских поставщиков рынок сократится на 3-4 миллиона тонн. Ранее российские эксперты отмечали, что экспортные цены на российскую пшеницу в июле упали на 40% по сравнению с прошлым годом, и повышения цен в ближайшие месяцы не предвидится, поскольку предложение на мировом рынке зерна существенно превышает спрос.

По оценке Злочевского, экспортный потенциал российского зерна в текущем сельхозгоду составляет 16-20 миллионов тонн. Он отметил, что этот объем зерна необходимо вывезти, чтобы за счет избыточного предложения не выросло давление на внутренний рынок, что, в свою очередь, может привести к серьезному падению цен в России.

Он напомнил, что на сегодняшний день уже в ряде регионов, в первую очередь в Центральном федеральном округе, не хватает мощностей для хранения зерна. Между тем, по словам Злочевского, заложен неплохой фундамент под урожай будущего года - больше посеяно озимых и поднято зяби по сравнению с прошлым годом на текущий период. По его оценке, озимый сев будет проведен на площади 18 миллионов гектаров, зяби вспахано на 2 миллиона гектаров больше, чем в прошлом году. При этом Злочевский высказался за расширение инструментов поддержки отрасли со стороны государства.

По прогнозу РЗС, урожай зерна в РФ в текущем году может составить 93 миллиона тонн. Такой же прогноз дает Минсельхоз РФ. В 2008 году Россия собрала 108,1 миллиона тонн зерна.

Финансы: Ющенко настаивает на срочной доработке госбюджета-2010

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает Кабинет министров и Верховную Раду внести изменения в Государственный бюджет на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА на брифинге для прессы.

По ее словам, правительство и парламент должны переработать проект госбюджета с учетом конструктивных критических замечаний.

«Президент Украины отмечает, что государственный бюджет Украины является документом чрезвычайной важности, основой, существенно влияющей на экономическую жизнь государства. Следовательно, не допустимо легкомыслие при подготовке проекта бюджета, нельзя подавать его как нежизнеспособный документ, тем более, как платформу для предвыборных обещаний», - сказала И.ВАННИКОВА.

Она подчеркнула, что Президент настаивает на безотлагательной доработке проекта государственного бюджета, приведения к реальности макроэкономических показателей, на основе которых он разрабатывался, безусловного финансирования критических для государства сфер, в частности, оборонной, и надлежащего социального обеспечения, которое позволит защитить граждан в условиях экономического кризиса.

«Работа над бюджетом должна проходить независимо от начинающейся избирательной кампании», - процитировала слова Президента его пресс-секретарь.

Она также отметила, что, по мнению В.ЮЩЕНКО, в парламенте должен быть принят документ, по которому страна должна прожить следующий год, не потеряв перспектив развития.

Минфин выплатил 29,7 млн. евро купонного дохода

Министерство финансов Украины 12 октября осуществило очередную выплату купонного дохода по облигациям внешнего государственного займа 2005 года.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Минфина.

Согласно предоставленной информации, общая сумма платежа составила 29,7 млн. евро.

Напомним, в октябре 2005 года Украина осуществила эмиссию облигаций внешнего государственного займа на общую сумму 600 млн. евро с погашением в 2015 году. Заимствования осуществлялись по ставке 4,95% годовых.

ЖКХ: В Киеве с 1 ноября снижены тарифы на жилищно-коммунальные услуги – Черновецкий

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ сегодня подписал распоряжение о снижении тарифов на жилищно-коммунальные услуги практически до уровня тарифов, которые действовали на 1 июня этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Сегодня у меня хорошая новость, потому что я подписал распоряжение о снижении цен на отопление и горячую воду, которые были практически на 1 июня 2009 года», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

При этом он в который раз напомнил, что и к моменту повышения цен на жилищно-коммунальные услуги киевляне платили по самым низким тарифам в Украине.

По его словам, сниженные тарифы будут действовать до мая 2010 года, и уже начиная с 1 ноября, киевляне будут платить за ЖКУ по новым тарифам.

Объясняя причины повышения в этом году цен на ЖКУ, мэр сказал: «Мы хотели, чтобы в домах киевлян был уют, тепло, а новые тарифы давали нам возможность рассчитываться за газ в этот сложный для Украины, особенно для Киева, период. Новые тарифы, я подчеркиваю, будут действовать с 1 ноября 2009 года», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, отметив при этом: «Если, например, киевлянин за последние несколько месяцев за трехкомнатную квартиру платил где-то 601 грн., то теперь будет платить 497 грн., а за отопление киевлянин будет платить так, как платили до повышения цен, то есть 1 грн. 60 коп. за 1 кв. м жилой площади».

Объясняя, почему киевская власть пошла на снижение тарифов, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал, «дело в том, что премьер-министр обязала «Нафтогаз Украины» обеспечивать Киев газом в долг без каких-либо ограничений и дала возможность реструктуризировать этот долг на выгодных для киевлян условиях».

Вместе с тем мэр отметил, что если бы он без дополнительных гарантий «Нафтогаза Украины», «а фактически Кабинета министров» снизил тарифы, «это было бы безответственно».

В контексте сказанного Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подчеркнул, что «в этом сотрудничестве нет никакой политики, а тем более принуждения”. “Оно выгодно для киевлян и для города. Не нужно искать в моем решении какой-либо политической подоплеки», - сказал он, в очередной раз заверив киевлян: «я всегда думал и действовал так, как действовал бы на моем месте любой киевлянин в интересах своего родного города».

В то же время, отвечая на уточняющий вопрос журналистов, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что снижение будет касаться всех тарифов, кроме уплаты за содержание придомовых территорий. Поскольку, по его словам, ситуация с их содержанием в столице достигла критической ситуации.

При этом мэр сказал, что «и дворники, и работники ЖЭКов - киевляне, и они должны получать достойную зарплату. И Киев не должен превращаться в замусоренный город».

Продолжая тему, он подчеркнул, что снижение тарифов не касается того периода, когда действовали другие тарифы. То есть этот период пройден, поскольку мы не имели права и не имели гарантий от «Нафтогаза Украины» о том, что газ нам будет предоставляться в долг, и должны были платить за газ в полном объеме. Снижение тарифов будет действовать с 1 ноября и будет действовать до мая 2010 года согласно договору между «Нафтогазом Украины», «Киевэнерго» и Киевской государственной администрацией вплоть до мая 2010 года».

Отвечая на вопрос, следует ли ожидать киевлянам какой-то компенсации в связи со снижением тарифов, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал, «у нас не было компенсации уплаты за газ и никакой компенсации за этот период не предусматривается».

Вместе с тем, приводя в пример другие города, где тарифы на ЖКУ значительно больше, мэр столицы выразил уверенность: «упрекнуть меня в том, что мы завышали тарифы в Киеве, никому не удастся».

Кроме того, он сказал, что из-за подписания указанного договора к маю следующего года задолженность Киева за газ вырастет приблизительно на 1,3-1,5 млрд. грн.

Транспорт: Средства для компенсаци льготных перевозок полностью перечислены из бюджета - Тимошенко Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО утверждает, что все бюджетные средства, предназначенные для компенсации льготных перевозок граждан, перечислены из государственного бюджета в полном объеме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время общения с журналистами на Луцком автозаводе.

«Все вопросы относительно компенсации льготных перевозок нужно задавать местной власти», – отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вместе с тем, городской председатель Луцка Богдан ШИБА, который не присутствовал во время беседы премьер-министра с представителями СМИ, сказал журналистам: «Я здесь не все услышал, но я так все понял, что она все спихнула на меня».

Как сообщал УНИАН, сегодня утром работники Луцкого предприятия электротранспорта пикетировали городской совет с требованием погасить задолженность по выплате зарплаты. На маршруты не вышел ни один троллейбус.

Б.ШИБА отметил, что вся проблема в том, что не в полном объеме поступили субсидии из госбюджета. По его словам, «из запланированных 900 тысяч гривен в областной центр Волыни попали лишь 300 тысяч».

"УЗ": предприятия ГМК не выполняют правительственный меморандум

«Укрзализныця» заявляет о невыполнении большинством предприятий горно-металлургического комплекса правительственного меморандума.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сказал журналистам начальник Главного коммерческого управления «Укрзализныци» Сергей АЛЕНИЧЕВ.

«Правительственный меморандум, который обязывал предприятия металлургического комплекса сохранять цены на уровне сентября 2008 г., практически не выполняется. Есть отдельные предприятия, порядка 28%, которые сохранили эту цену или снизили. Но подавляющее большинство – 72% - показывают значительный рост», - сказал С. АЛЕНИЧЕВ.

В то же время, он подчеркнул, что железнодорожная администрация выполняет свои обязательства перед правительством и ГМК по предоставлению скидок на перевозку продукции. «Эти скидки уже действуют практически в течение года. И за это время по перевозке железной руды мы уже недополучили 124 млн. грн., кокса – 47 млн. грн., черных металлов - 160 млн. грн. и т.д. Растет цена катанки, чугуна, металлолома, но льготы мы предоставляем на этот период», - отметил он.

Начальник Главного коммерческого управления «Укрзализныци» напомнил, что «Укрзализныця» платит в госбюджет 23% доходов, а горно-металлургический комплекс – 3,7%. «При этом объем доходов несопоставим. Этот весь комплекс раз в 5, наверное, имеет выше объемы доходных поступлений, но удельный вес отчислений в госбюджет наших предприятий практически такой же, как и всего ГМК», - сказал он.

С 1 сентября 2008 года в связи с кризисными явлениями в металлургической отрасли начали действовать скидки «Укрзализныци» на перевозку отдельных видов грузов. В частности, установлена скидка на перевозку руды и железных концентратов, а также кокса в размере 10% во внутреннем сообщении и при ввозе в Украину, известняка для флюсования — 9% во внутреннем сообщении.

Правительство постановлением №925 от 14 октября 2008 г. обязало Минтранссвязи, Минэкономики и Минфин воздержаться до 1 апреля 2009 года от повышения для предприятий ГМК и химпрома тарифов на перевозку грузов по железной дороге. При этом метпредприятия обязывались не повышать цену своей продукции, которую потребляет «Укрзализныця». Постановлением №336 от 8 апреля т.г. Кабинет Министров продлил мораторий на повышение тарифов на железнодорожные грузоперевозки и электроэнергию для предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК) до 1 июля т.г.

В соответствии с постановлением Кабмина №710 от 24 июня 2009 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров от 14 октября в 2008 г. №925» срок действия скидок на перевозку грузов горно-металлургического комплекса был продлен до 30 сентября 2009 г. В частности, скидки предусмотрены на перевозку грузов ГМК: для руды во внутреннем и импортном сообщении – 8,8%; для кокса во внутреннем и импортном сообщении – 13%; для известняка во внутреннем сообщении – 20%; для черных металлов во внутреннем и экспортном сообщении – 8,8%, для утиля черных металлов во внутреннем сообщении – 8,8%.

7 октября Кабмин продлил до конца года действие постановления №925 о моратории на повышение цен на электроэнергию и тарифы на железнодорожные перевозки для предприятий горно-металлургического комплекса и химической промышленности.

Земельный рынок: Бесплатные госакты на землю получили только 0,5%обратившихся В Украине бесплатные государственные акты на право собственности на землю получили 0,5% от обратившихся с заявлениями об их выдаче граждан.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного комитета Украины по земельным ресурсам.

Согласно сообщению, по данным электронного реестра, по состоянию на 10 октября т.г. зарегистрировано 164 тыс. заявлений граждан на бесплатную выдачу госактов, а выдано только 841 госакта.

“Результаты неутешительные, цифры мизерные”, - сказал глава Госкомзема Олег КУЛИНИЧ.

Он добавил, что в большинстве главных управлений Госкомзема работа по бесплатному оформлению и выдаче госактов на право собственности на землю ведется неэффективно.

За неудовлетворительную работу уволены начальники Николаевского регионального филиала Центра ГЗК, Севастопольского городского филиала и начальники управлений Госкомзема в Новокаховском, Новотроицком, Великоалександровском, Цюрупинском и Нововоронцовском районах Херсонской области.

Кроме того, выговоры получили начальник Главного управления Госкомзема в Винницкой, Львовской, Днепропетровской областях, начальники Львовского, Днепропетровского региональных филиалов Центра ГЗК, директора Львовского и Днепропетровского институтов землеустройства.

Глава Госкомзема дал этим регионам десять дней для улучшения ситуации по выполнению программы по бесплатному оформлению и выдаче госактов на право собственности на землю.

В пресс-службе сообщили, что 24 сентября т.г. в Госкомземе была создана рабочая группа по организации мониторинга выполнения постановления Кабмина №844.

Кабинет министров Украины своим постановлением №844 «Некоторые вопросы реализации права собственности на землю гражданами Украины в 2009 году» от 5 августа т.г. утвердил Порядок бесплатных оформления и выдачи гражданам Украины в 2009 году государственных актов на право собственности на земельные участки. Правительство выделяет на выдачу госактов 507 млн. грн.

При этом Госкомзем подтвердил реалистичность введения упрощенной процедуры выдачи гражданам актов на землю, согласно которой до конца текущего года планируется завершить выдачу госактов под строительство и обслуживание жилого дома и сооружений, под индивидуальное крестьянское хозяйство в пределах населенного пункта и садоводство.