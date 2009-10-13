Анонс на 14 октября

10-00 - Состоится заседание Кабинета Министров Украины. Вход в Дом Правительства - с ул. Грушевского, 12/2, 1-й и 3-й подъезды, 7-й этаж.

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10-00 - Состоится пленарное заседание ІV сессии Киевского городского совета VI созыва (ул. Крещатик, 36, 4-й этаж, зал заседаний).

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10-00 - Состоится ежегодная украино-арабская конференция «Инвестиционные перспективы в Украине», посвященная презентации инвестиционного потенциала Украины и содействию развитию делового сотрудничества между Украиной и странами арабского мира. Участники: народные депутаты Украины, представители министерств, областных государственных администраций, городские председатели, представители посольств, ведущие международные специалисты в отрасли исламских финансов и компании-инвесторы, ведущие украинские компании. Конференция будет длиться до 16 октября (отель “Hyatt Regency Kiev”).

13-30- пресс-конференция (гостиница “Hyatt Regency Kiev”, ул. Аллы Тарасовой 5А).

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11-00 - Пресс-конференция народного депутата Украины, министра финансов оппозиционного правительства Николая Азарова на тему: «Украина: запрос на эффективную власть». Будет отражена реальная социально-экономическая ситуация в Украине, позицию Партии регионов относительно путей возвращения к развитой рыночной экономике, свободе предпринимательства, достойных жизненных стандартов, социальной защиты обнищалого населения страны (“Интерфакс-Украина”, ул.. Рейтарская, 8/5а).

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11-00 - Пресс-конференция, посвященная проблемам социальной рекламы в кризисных условиях и социальной ответственности украинского бизнеса. Мероприятие приурочено к четвертому национальному фестивалю социальной рекламы. Приглашены: Светлана Толстоухова, зам..министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта; Владимир Галицкий, директор Государственного центра занятости Минтруда и социальной политики Украины; Евгений Ромат, председатель Союза рекламистов Украины, Ирина Кузнецова - председатель правления Всеукраинской рекламной коалиции (“Укринформ”, ул.. Б.Хмельницкого, 8/16).

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12-00 - Пресс-конференция на тему: “Результаты контрольно-проверочной работы. Итоги курортного сезона”. Участники: зам..главы Государственной налоговой администрации Украины Наталия Рубан, председатель ГНА в Автономной Республике Крым Вячеслав Бусарев, председатель ГНА в Одесской области Анатолий Страшний (Пресс-центр ГНА Украины, Львовская пл., 8, 3-й этаж). Нужна аккредитация. Телефоны:. 247-35-01, 247-35-83 до 11-00 14 октября.

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12-00 - Круглый стол, посвященный обсуждению инициативы КМУ по повышению акцизного сбора на табачные изделия. Организаторы - УСПП и Ассоциация “Укртютюн”. Участники: президент УСПП Анатолий Кинах, ген.директор Ассоциации «Укртютюн» Валентина Хоменко, ген.директор «СЕС-Украина» Александр Ленгауер, ген.директор «Бритиш Американ Тобакко Украина» Джейсон Мерфи, ген.директор «Джей Ти Интернешнал Компани Украина» Марчант Кейс, ген.директор «Филипп Моррис Украина» Елена Хоменко, ген.директор «Империал Тобако Юкрейн» Сергей Палийчук, зам.ген.директора АО «Бритиш Американ Тобакко Украина» Олег Ясон и другие ( УСПП, ул. Крещатик 34, 3 этаж, конференц-зал).

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12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: ”Беспредел в морской отрасли: безопасно ли судоходство в водах Украины?”. Речь пойдет о ситуации вокруг ГП «Дельта-лоцман», подразделения которого расположены в прибрежной зоне азово-черноморского бассейна. Что наносит вред имиджу государства и создает социальное напряжение в коллективе предприятия? Кто не желает наведения порядка и установления законности на госпредприятии? Будет обнародовано обращение Первичной профсоюзной организации ГП «Дельта-лоцман» к Президенту Украины, Премьер-министру Украины и Генеральной прокуратуре Украины. Участники: Алексей Корытов г.Николаев; Николай Андреев г.Феодосия; Георгий Гацанога г.Измаил; Юлия Симоненко г.Николаев; Елена Бачурина г.Николаев; Рем Преображенский г.Мариуполь (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

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13-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Что ожидает рынок первичной недвижимости?». Участники: председатель Наблюдательного совета девелоперской компании «Трест «Югозаптрансстрой», вице-президент Национального Союза архитекторов Украины Владимир Гусаков; зам.председателя правления банка «Таврика» Сергей Гуран, экс-президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины, член Президиума Строительной Палаты Украины Александр Бондаренко. Вопросы: Продолжиться ли кризис «первички», приведет ли он к дефициту жилья и наступит ли новое «ценовое дно»? Возможны ли новые подходы ведения строительного бизнеса в нынешних условиях, благодаря которым компания продолжает строить и поэтапно вводить в эксплуатацию жилье? За счет чего сегодня могут быть минимизированы риски по финансированию строительных объектов, и при каких условиях банк сможет и дальше продолжать поддерживать застройщика? (ул. Крещатик, 4, конференц-зал

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14-00 - Круглый стол на тему: «Народная помощь ветеранам Великой Отечественной войны – общее дело». Участники: Егор Бенкердорф, телепродюсер; Евгений Киселев, журналист, телеведущий; Мустафа Найем, журналист, телеведущий; Валид Арфуш, издатель; Давид Черкаский, мультипликатор; Владимир Скачко, главный редактор газеты «Киевский Телеграф»; Юрий Чигирин, главный редактор газеты «Известия в Украине»; Александр Мартыненко, информационное агентство «Интерфакс»; Василий Горбаль, финансист; Захар Виноградов, руководитель украинского представительства РИА Новости; Андрей Капустин, журналист; Юрий Молчанов, музыкальный продюсер (РИА Новости, ул. Станиславского, д.3, оф.50).

- В Запорожье состоится ІІІ Международный инвестиционный форум. Партнеры форума: Минэкономики Украины, Государственное агентство Украины по инвестициям и инновациям, Бюро делегата немецкой экономики, международная юридическая компания «Бейкер Маккензи», Европейский банк реконструкции и развития, Агентство США по международному развитию, ТППУ, Фонд «Эффективное Управление», Компания «Monitor Group». Цель форума - ориентирование предпринимателей, руководителей государственных, коммунальных учреждений и служб относительно возможности доступа к активным источникам кредитных ресурсов, инвестиций, технической помощи. Начало в 9-00. Регистрация с 8-30 (ВЦ «Казак Палац», ул. Победы, 70-б). Нужна аккредитация. Телефон: +38 (061) 213-51-13, 212-51-16.