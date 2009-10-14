ДАЙДЖЕСТ СМИ за 14 октября

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Черновецкому не дали заработать на киевской земле», в котором пишет - вчера на внеочередном заседании Киеврады противники мэра Черновецкого сорвали рассмотрение вопроса о выделении земли. В итоге депутаты смогли утвердить лишь снижение тарифов на услуги ЖКХ…

http://delo.ua/vlast/politika/chernoveckomu-ne-dali-na-kievskoj-132144/

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Также «Дело» в материале «Футбольные гособлигации не заинтересовали банкиров» пишет – спрос на облигации правительства, выпущенные для финансирования подготовки Евро-2012, резко упал…

http://delo.ua/dengi/banki/bankiry-otfutbolili-gosobligacii-132143/

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«Дело» в публикации «Аналитический обзор: Гривня нашла точку опоры» пишет - гривня в течение прошлой недели получала поддержку от ревальвации рубля…

http://delo.ua/dengi/valytnyj-rynok/analiticheskij-obzor-grivnja-nashla-tochku-opory-132132/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Нафтогаз» стал ближе к людям» пишет – НАК "Нафтогаз Украины" выходит на конечного потребителя газа. Кабинет министров по просьбе компании передал ей в управление пять крупных теплоэлектроцентралей (ТЭЦ). Теперь доля "Нафтогаза" в производстве тепловой энергии в стране достигнет почти 15%. В компании говорят, что передача улучшит расчеты ТЭЦ за поставляемый газ. А также увеличит прибыль НАК за счет доходов компаний, добавляют эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1255624

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«Коммерсант-Украина» в публикации «МинЖКХ перепроверит тарифы» пишет – Кабинет министров придумал способ ограничить рост тарифов ЖКХ в период президентской избирательной кампании. Государственной жилищно-коммунальной инспекции поручили провести внеплановые проверки обоснованности установленных тарифов в регионах. При выявлении существенного завышения стоимости услуг инспекторы грозятся привлекать к разбирательству прокуратуру…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1255601

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Вкладчики сделали вывод» пишет – вопреки 20% росту фондового рынка в сентябре, отток средств из открытых инвестиционных фондов продолжился. Из фондов в прошлом месяце выведен 1 млн. грн., а за девять месяцев – 100 млн. грн. Инвесторы изымали средства из-за недоверия к финансовым институтам и желания самостоятельно торговать акциями через интернет-трейдинг. Но интерес к открытым фондам еще может вернуться, говорят участники рынка…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1255620

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Издание «Экономические известия» в публикации «Погода переполовинила озимые» пишет – предварительные итоги осенней посевной кампании неутешительны. Озимые взошли лишь на половине площадей, из них в хорошем состоянии меньшая часть посевов. Учитывая, что осенние полевые работы имеют решающее значение при формировании вала пшеницы, последствия ее недобора могут вылиться в административный контроль над рынком под девизом обеспечения продовольственной безопасности…

http://eizvestia.com/markets/full/4183516

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"Экономические известия" в публикации «Транзит требует гармонии» пишут - новые ставки на перевалку транзита в МТП не вернут стране грузопотоки. Следующим шагом должно стать введение сквозных транспортных тарифов с учетом стоимости услуг железной дороги. В «Укрзалізниці» обещают гармонизировать свою ценовую политику с портами в ближайшее время…

http://eizvestia.com/markets/full/4183511

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«Газета по-киевски» в материале «Как звонить по-новому» пишет - с 14 октября в Украине изменяется система набора междугородных, международных и мобильных номеров. Издание подает полную информацию по этому вопросу…

http://mycityua.com/articles/country/2009/10/13/220717.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Для харьковских селян лягушки вкуснее, чем сало» пишет – в деревне под Харьковом жаб меняли на «Шанель», а сейчас продают в рестораны…

http://www.segodnya.ua/news/14085752.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Отопительный сезон по-украински, или Выборы включат батарею в срок?..» пишет - с 15 октября должен начаться отопительный сезон. Должен - не значит начнется. Долги предприятий ТКЭ – катастрофические, а тарифную разницу платить нечем. Спасти нас может автономка и профессионал у власти…

http://economics.unian.net/rus/detail/23147

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Бизнес принят в соавторы» пишет - крупный и малый бизнес пригласили поделиться с президентом России идеями о модернизации экономики. А совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман представит ему анализ выхода страны из кризиса…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/10/14/216359

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Издание «Известия» в публикации «Нам пора проводить индустриализацию» пишет – пока правительство России ищет пути обновления экономики страны, среди политиков появилась новая мода. Все наперебой склоняют с высоких трибун слова "модернизация" и "инновации", не вникая толком в их смысл. Но между двумя этими словами - пропасть в несколько десятков лет. А чтобы осваивать высокие технологии, нужно сначала построить промышленность. Эксперты Экономического клуба "Известий" проанализировали возможности модернизации экономики России и пришли к грустным выводам. Промышленность устарела и изношена, так что думать сейчас нужно не столько об инновациях, сколько об индустриализации…

http://www.izvestia.ru/economic/article3134178/

(УНИАН)