В Китае резко выросло число миллиардеров

Эксперты полагают, что на самом деле миллиардеров в Китае в два раза больше

Число долларовых миллиардеров в Китае за последний год выросло со 101 до 130, сообщает Би-би-си.

По заявлению составившей рейтинг компании Hurun Research, по числу известных миллиардеров Китай теперь прочно занимает второе место в мире после США.

В то же время по версии журнала Forbes, в списке богатейших людей планеты лишь 28 китайских миллиардеров. Для сравнения, согласно тому же рейтингу, в России таковых 32.

По данным Hurun Research, в Китае может быть еще около сотни миллиардеров, которые не афишируют размеры своего состояния.

Большинство миллиардеров сделали свои состояния на недвижимости и биржевом рынке.

Как подчеркивается в сообщении, эти цифры отражают тот факт, что китайская экономика продолжает развиваться стремительными темпами, несмотря на глобальный экономический спад.

В два раза больше?

Самым богатым человеком Китая назван Ван Чуаньфу, который занимается продажами автомобильных аккумуляторов и производством электромобилей.

Его состояние оценивается в 5,1 млрд долларов. За год оно увеличилось в пять раз – во многом из-за поддержки американского инвестора и одного из богатейших людей планеты Уоррена Баффетта.

В сентябре прошлого года Баффет приобрел за 230 млн долларов 10% акций компании, в которой Ванну Чуаньфу принадлежат более 27%.

На втором месте – Чжан Инь, основательница компании по переработке бумаги Nine Dragons Paper. В 2006 году она была названа самым богатым человеком в Китае.

Лидер прошлогоднего списка – Хуан Гуан Юй, бывший глава крупнейшей компании по продаже бытовой техники – опустился на 17-е место. Его состояние сократилось до 3,4 млрд. долларов. В прошлом году его задержали по обвинениям в манипулировании рынком, и после этого он ушел с поста главы компании.

В первой десятке списка в этом году появились сразу семь новых имен – такой радикальной перетряски на верхушке китайских богачей не было с самого начала составления списка, который публикуется с 1999 года.

По словам составителя списка Руперта Хугеверфа, на самом деле число миллиардеров в Китае в два раза больше: "Есть еще много "незасветившихся" миллиардеров, которые сколотили состояние на рынке недвижимости, фондовых биржах и инвестициях".

По числу "официальных" миллиардеров Китай уступает только Соединенным Штатам Америки.