Новый порядок телефонного набора междугородных и международных направлений (вступает в силу с 14.10.2009 г.)

С 14 октября 2009 года меняется порядок набора телефонных номеров междугородних и международных направлений.

Чтобы выйти на междугороднюю телефонную сеть или сеть мобильного оператора , абоненту необходимо будет вместо междугороднего префикса «8» набрать префикс «0».

Для выхода на международную телефонную сеть - вместо международного префикса «8-10» необходимо будет набрать префикс «0-0» .

Чтобы позвонить по телефону в другой город, другую страну или на номер мобильного абонента, нужно сначала набрать цифру «0». После набора «0» (со стационарного телефона) следует дождаться непрерывного сигнала и только потом осуществлять набор других цифр – код нужного города или код сети оператора мобильной связи, без первой цифры «0» в существующем коде, дальше без интервала – номер телефона абонента».

Также с 14 октября 2009 года для абонентов Киевской области вводится новый код зоны «45» вместо «044».

Так, например, междугородний вызов абонента в Виннице, который сегодня выглядит как «8-0432 хххххх (номер абонента)», после 14 октября 2009 года будет выглядеть «0-432 хххххх (номер абонента)».

Чтобы вызвать абонента в Броварах Киевской области, после 14 октября 2009 года необходимо будет набрать последовательность «0-4594 ххххх (номер абонента)», вместо сегодняшней «8-04494 ххххх (номер абонента)».

Вызов абонента мобильной связи Utel после 14 октября 2009 года будет выглядеть как «0-91 ххххххх (номер абонента)» (сегодня 8-091 ххххххх (номер абонента)).

Новый формат международного вызова, например, абонента в Москве, после 14 октября 2009 года будет выглядеть как «0-07 495ххххххх (номер абонента)», в то время как сегодняшний формат этого вызова выглядит как последовательность «8-107 495ххххххх (номер абонента)».

При этом «Укртелеком» предупреждает, что при осуществлении междугороднего вызова «0» в начале номера должен быть лишь один – при случайном наборе второго подряд «0» происходит международное соединение с соответствующей тарификацией (значительно более высокой – УНИАН).

Как отмечается в сообщении, порядок осуществления международного вызова на телекоммуникационную сеть Украины из-за границы остается неизменным .

Для удобства абонентов с 14 октября будут работать автоответчики. Также информацию относительно порядка набора номеров телефонов можно будет узнать по номерам телефонов справочно-информационных служб компании.

Изменение порядка набора междугородних и международных направлений осуществляется в соответствии с приказом Министерства транспорта и связи Украины от 29.09.2008 г. № 1200 «Об утверждении Плана перехода на перспективную систему нумерации телефонной сети общего пользования Украины».

Сообщение пресс-службы "Укртелекома"