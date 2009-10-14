17 октября ФПУ проведет в Киеве акцию «Бедности – НЕТ!»

В субботу, 17 октября, Федерация профсоюзов Украины проведет в Киеве массовую акцию протеста «Бедности – НЕТ! Защити свои права на достойную зарплату и пенсию».

В Международный день борьбы с бедностью на Майдан Незалежности в Киеве выйдут около двадцати тысяч членов профсоюзов, чтобы выразить возмущение бездарной экономической и социальной политикой правительства и заявить власти протест против нарушения конституционных прав и социальных гарантий граждан. Об этом заявил председатель ФПУ Василий ХАРА сегодня на брифинге.

По его словам, сегодня миллионы украинцев обеспокоены повышением цен, низкими зарплатами и пенсиями, высокими налогами, сокращением рабочих мест, ростом задолженности по заработной плате. По информации пресс-службы ФПУ, с начала года зарплаты и пенсии сократились на 10%. Стремительно растет скрытая безработица: работники предприятий не получают зарплату, находятся в длительных неоплачиваемых отпусках. За чертой бедности оказались 70% активного населения Украины, в том числе 8 миллионов пенсионеров, отмечают в ФПУ. Минимальная заработная плата, установленная на уровне 650 грн. с 1 октября с. г., - меньше официально установленного прожиточного минимума (669 грн.) и ниже официальной границы бедности (778 грн). Поэтому главным требованием профсоюзов является повышение минимальной зарплаты до реального прожиточного уровня, который, по мнению председателя ФПУ, должен достигать 960 грн., даже несмотря на кризис. Кроме того, участники акции будут требовать возвращения долгов по зарплате, ведь общая сумма долга по Украине достигает 1 млрд. 559 тыс. грн.

В.ХАРА также отметил, что ФПУ на сегодняшний день практически единственное профсоюзное объединение в Украине, являющееся реальной силой и способное противостоять атакам на права человека труда со стороны власти. Именно это, по мнению председателя Федерации, является главной причиной тотальной войны против ФПУ, к которой привлечена, в том числе, и судебная ветвь власти. Но В.ХАРА заверил, что ФПУ будет продолжать и в дальнейшем отстаивать права людей, в частности, использовать все законные инструменты борьбы против некоторых обязательств власти перед МВФ в обмен на кредиты - повысить цену на газ для населения и предприятий, повысить пенсионный возраст работникам всех отраслей и заморозить социальные стандарты на следующие годы. По убеждению ФПУ, выполнение этих обязательств значительно ухудшит уровень жизни большинства граждан государства и свидетельствуют о вмешательстве международных финансовых структур во внутреннюю политику Украины.