Главное на 14 октября (день)

Хроника дня

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Экономика

Кабмин и МВФ проверят выполнение Меморандума о сотрудничестве

Правительство и Международный валютный фонд с сегодняшнего дня начинают вплотную заниматься анализом выполнения условий Меморандума о сотрудничестве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на заседании Кабинета министров.

«Я буду уже с сегодняшнего дня проводить все необходимые консультации с миссией. И, кроме того, такие консультации будут вести профильные министерства, которые организовывают сотрудничество между правительством и МВФ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 12 октября в Украину прибыла миссия Международного валютного фонда (МВФ). Первые два дня миссия будет работать на уровне экспертов, а руководитель миссии Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ планирует прибыть в Украину сегодня, 14 октября. Миссия МВФ будет находиться в Киеве с 12 по 24 октября т.г.

ТЭК

"Нафтогаз" планирует в IV квартале импортировать до 8 млрд. куб. м газа

НАК «Нафтогаз Украины» в четвертом квартале текущего года планирует импортировать 7-8 млрд. куб. газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Ярослав МАРЧУК сегодня журналистам.

По его словам, объем импорта газа в октябре т.г. планируется на уровне 1-1,2 млрд. куб. м.

«Если будет холодная погода, то мы будем брать больше (газа – УНИАН), сколько нам не хватает для потребления», - сказал Я.МАРЧУК.

НАК "Нафтогаз Украины" импортировал в первом квартале 2,8 млрд. куб. м, во втором - около 5,7 млрд. куб. м, в третьем – около 8,5 млрд. куб. м.

По нефтепроводу “Дружба” прекращена перекачка нефти

Сегодня, в 4.15, в связи с аварией в электросети, вызванной сильными осадками с порывами ветра, в Бродах прекратила перекачивание нефтепродукта нефтеперекачивающая станция «Броды» линейно-производственной диспетчерской службы «Броды» львовского филиала «Магистральные нефтепроводы «Дружба» ОАО «Укртранснафта».

Прекращено перекачивание нефтепродукта в направлении Броды-Одесса, сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Львовской областной государственной администрации.

Также из-за ненастья поблизости с. Козловая Сколевского района Львовской области без электроснабжения осталась нефтеперекачивающая станция «Карпаты» линейно-производственной диспетчерской службы «Сколе» львовского филиала «Магистральные нефтепроводы «Дружба» «ОАО «Укртранснафта», в результате чего прекращено перекачивание нефтепродукта в направлении Броды-Карпаты – государственная граница Украины.

Транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" возобновят до конца дня

В Министерстве топлива и энергетики Украины надеются, что до конца дня удастся ликвидировать все повреждения и возобновить транзит нефти в Европу по нефтепроводу «Дружба».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН.

«У нас есть надежды, что к концу светового дня мы исправим ситуацию», - сказал он.

Финансы

В Украине создадут единый офис по работе с крупными налогоплательщиками

В Украине планируется создание единого офиса по работе с крупными налогоплательщиками вместо девяти профильных инспекций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель председателя Государственной налоговой администрации Украины Сергей ЧЕКАШКИН журналистам в среду.

«Планируется создание единого офиса по работе с крупными налогоплательщиками в центральном аппарате, и этот офис будет обслуживать всех крупных налогоплательщиков», - сказал С.ЧЕКАШКИН и добавил, что критерии крупных налогоплательщиков будут еще разработаны.

По его словам, эта норма будет предусмотрена в национальном плане по улучшению администрирования налогов, который находится на стадии согласования. По его словам, в документе будет предусмотрен ряд рекомендаций МВФ, в том числе, по созданию единого офиса крупных налогоплательщиков.

Зампред ГНАУ отметил, что в случае принятия вышеуказанного плана для реализации предусмотренных в нем норм необходимо будет принятие ряда изменений в действующее законодательство.

По словам С.ЧЕКАШКИНА, также планируется, что в структуре единого офиса будут созданы 2-3 региональные подразделения по работе с крупными налогоплательщиками.

Агро

Экспорт зерновых нового урожая превысил 7,5 млн. тонн

На сегодняшний день объем экспорта зерновых культур нового урожая превысил 7,5 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК сегодня на брифинге.

По его информации, экспорт пшеницы превысил 4 млн. тонн, ячменя - 2,8 млн. тонн, кукурузы – 0,5 млн. тонн.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам экспертов, экспорт зерна урожая 2009 г. из Украины составит 17-18 млн. тонн. По словам министра аграрной политики Юрия МЕЛЬНИКА, не исключено увеличение ожидаемых объемов экспорта, однако это зависит от активности покупателей.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,24 грн./долл., продают – по 8,30 грн./долл. Курс незначительно понизился по сравнению с 12 октября. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,17-8,27 грн./долл., по продаже – в пределах 8,278-8,36 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках почти не изменился по сравнению с 12 октября, и сегодня составляет 12,22/12,38 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,97-12,32 грн./евро, по продаже – в пределах 12,30-12,50 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках, по сравнению с 13 октября, не изменился и составляет 0,2713/0,2834 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,22-0,28 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,28-0,29 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,23 грн./долл., продажи – 8,30 грн./долл. Курс незначительно понизился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,15-8,26 грн./долл., по продаже – в пределах 8,28-8,35 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева незначительно повысился с 13 октября, и сегодня составляет 12,24/12,38 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,00-12,30 грн./евро, по продаже – в пределах 12,34-12,50 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 13 октября, почти не изменился и составляет в среднем 0,2669/0,2846 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2076-0,28 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,282-0,29 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодня, 14 октября, составляет: гривни к доллару США – 8,0062, к евро – 11,900416, к российскому рублю – 0,27136.