ИНТЕРПАЙП стал партнером детского песенного конкурса «Евровидение-2009»

Трубно-колесная компания ИНТЕРПАЙП выступила официальным партнером VII детского песенного конкурса «Евровидение-2009», который пройдет с 16 по 21 ноября в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

«Для Компании большая честь оказать поддержку в организации и проведении такого масштабного, популярного во всей Европе конкурса как детское «Евровидение», который впервые пройдет в Украине. Уверен, что весь континент увидит грандиозное и яркое семейное шоу, которое подарит много запоминающихся моментов и откроет музыкальные таланты. Особенно важно, что в мероприятиях, приуроченных к «Евровидению», примут участие воспитанники нашего Дворца культуры «Металлург», которые на деле неоднократно подтверждали слоган ИНТЕРПАЙП «Высвобождая потенциал» и становились победителями и призерами различных всеукраинских и международных конкурсов», - сказал Олег Кузьмин, директор по корпоративным отношениям ИНТЕРПАЙП.

В торжественной церемонии открытия детского «Евровидения», которая состоится 16 ноября в Украинском Доме, со своими лучшими номерами выступит образцовый ансамбль «Счастливое детство». На сцене будет задействовано более 50 юных танцоров.

Cправка УНИАН. Детский песенный конкурс «Евровидение-2009» состоится с 16 по 21 ноября в Киеве. В конкурсе примут участие молодые таланты в возрасте от 10 до 15 лет из 13 стран Европы. Организатор конкурса – Национальная телевизионная компания Украины («Перший національний»). Место проведения – Дворец спорта (Киев). Представлять Украину на «Евровидении» будет 11-летний Андраник Алексанян.

ИНТЕРПАЙП – крупная международная компания. Годовой оборот Компании в 2008 году составил 1,96 млрд долларов США.

Производственные мощности Компании размещены на 3-х заводах в Днепропетровской области в Украине.