Украина будет председательствовать в Комитете министров Совета Европы

Украина с 2011 года впервые будет председательствовать в Комитете министров Совета Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге Постоянный представитель Украины при Совете Европы Евгений ПЕРЕЛЫГИН.

По его словам, такое председательство для каждой страны приходится один раз в 25 лет. Он сообщил, что страна, которая будет председательствовать в Комитете министров РЕ, должна определить приоритеты своего председательства, а также привнести в одну из отраслей СЕ, которыми занимается эта организация, «что-то практическое, новое для европейского сообщества».

По словам Е.ПЕРЕЛЫГИНА, с ноября, когда Украина будет представлена Бюро Комитета министров, начнется формальная подготовка к председательству. «Идей много, наработки есть, но пока мы не перешли в стадию, когда начинается подготовка, мне тяжело сказать, какие именно идеи будут приняты», - сказал он.

Е.ПЕРЕЛЫГИН объяснил, что для имплементации идеи необходимо 6 месяцев, и поэтому Украина предложила провести форум за демократию в Европе за год до председательства, чтобы иметь время для имплементации интересных идей, которые будут определены на этом форуме.

Он также сообщил, что Украина должна выбрать отрасль, в которой можно было бы совершить прорыв. «Считаю, что такой отраслью должна быть общественная потребность», - добавил Е.ПЕРЕЛЫГИН.

По его словам, это также могут быть вопросы усиления социальных прав, прав женщин и борьба с бытовым насилием.

Он напомнил, что Швейцария, которая начинает председательствовать с ноября этого года, приоритетом своего председательства определила улучшение эффективности функционирования Европейского суда.

«У нас есть 6-7 месяцев, чтобы подготовить направления приоритетов нашего председательства, которые должны совпадать с потребностями как европейского пространства, так и запросами украинского общества, которые мы должны усилить. Это может быть борьба с оргпреступностью, коррупцией и отмыванием денег», - добавил он.