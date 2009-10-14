ЕК подпишет с Украиной соглашение об ассоциации

В Еврокомиссии отмечают, что ЕС будет подписывать с Украиной только соглашение об ассоциации, которое будет включать в себя и создание зоны свободной торговли (ЗСТ).

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявила представитель Еврокомиссии Криштиана ХУМАНН.

“Есть один мандат, и позиция заключается в том, что будет одно соглашение, которое будет включать в себя различные компоненты”, - сказала она.

Представитель Еврокомиссии не назвала возможную дату подписания соглашения, отметив, что это будет зависеть, в первую очередь, от хода переговоров. Вместе с тем, она отметила, что переговоры по некоторым разделам соглашения могут быть завершены раньше, чем переговоры по всему соглашению.

“Некоторые разделы будут завершены раньше, и некоторые уже завершены, но мандат один”, - сказала К.ХУМАНН.

Как сообщал УНИАН, 13 октября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время встречи с руководством Министерства иностранных дел и послами Украины в иностранных государствах заявил, что рассчитывает на подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом до конца года, определив это задачей номер один для украинской дипломатии.

При этом Президент отметил, что подписание соглашения о создании ЗСТ с ЕС может произойти через несколько месяцев после подписания Соглашения об ассоциации.

Украина и ЕС начали переговоры о новом базовом соглашении 5 марта 2007 года, а переговоры о создании зоны свободной торговли - 18 февраля 2008 года. На саммите Украина-ЕС 9 сентября 2008 года было решено, что новое соглашение будет носить название Соглашения об ассоциации и включать в себя создание зоны свободной торговли.