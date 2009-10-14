Главное на 14 октября (вечер)

Новости ТЭК

Украина в январе-августе т.г. сократила импорт природного газа на 16,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 5 млрд. 464,839 млн. долл., сообщили УНИАН в Государственном комитете статистики.

По данным Госкомстата, объем импорта природного газа в январе-августе т.г. в общем объеме импорта составил 19,9%.

Экспорт природного газа в январе-августе т.г. увеличился на 33,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 1 млн. 262,0 тыс. долл.

В то же время, как отметили в Госкомстате, в январе-августе т.г. Украина сократила импорт сырой нефти с газовым конденсатом на 56,0%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 1 млрд. 546,796 млн. долл.

Объем импорта нефти в общем объеме импорта в январе-августе т.г. составил 5,6%.

ОАО «Укртранснафта» возобновило прокачку нефти по магистральным нефтепроводам «Дружба» и «Броды-Одесса» в штатном режиме после возобновления электроснабжения нефтеперекачивающих станций.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ.

«Возобновили прокачку нефти по «Дружбе» и «Броды-Одесса», – сказал он.

Финансы

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине за январь-август 2009 года уменьшилось в 3,3 раза – до 3 млрд. 758,1 млн. долл. против 12 млрд. 583,3 млн. долл. в январе-августе 2008 года. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,86 (в январе-августе 2008 года – 0,79).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

В частности, за январь-август 2009 г. экспорт товаров составлял 23 млрд. 750,3 млн. долл., импорт – 27 млрд. 508,4 млн. долл., что составляло, сравнительно с январем-августом 2008 г., 50,6% и 46,2%, соответственно.

Согласно сообщению, на формирование отрицательного сальдо повлияли отдельные товарные группы: энергетические материалы, нефть и продукты ее переработки (- 7 млрд. 922,2 млн. долл.), фармацевтическая продукция (- 1 млрд. 113,2 млн. долл.), полимерные материалы пластмассы (- 1 млрд. 073,4 млн. долл.).

В общем объеме экспорта товаров, по сравнению с январем-августом 2008 года, увеличилась доля зерновых культур – с 4,2% до 9,2%, механических машин – с 4,9% до 7%, изделий из черных металлов – с 5% до 5,5%, жиров и масел животного и растительного происхождения – с 2,7% до 4,7%, электрических машин – с 4,1% до 5,3%.

В то же время уменьшилась доля черных металлов – с 37,8% до 26,3%, энергетических материалов, нефти и продуктов ее переработки – с 6,3% до 4,4%, удобрений - с 3,1% до 2,3%.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля энергетических материалов, нефти и продуктов ее переработки – с 27,3% до 32,6%, полимерных материалов, пластмассы – с 4,1% до 4,8%, электрических машин – с 4,3% до 4,5%, фармацевтической продукции – с 2,6% до 4,4%, бумаги и картона – 1,8% до 2,6%.

В то же время, уменьшилась доля наземных транспортных средств, кроме железнодорожных – с 13,8% до 4,5%, механических машин – с 11,2% до 8,8%, черных металлов – с 4,1% до 2,5%.

По данным Госкомстата, в августе 2009 года экспорт товаров составил 3 млрд. 205,9 млн. долл., импорт – 3 млрд. 835,2 млн. долл., что, по сравнению с показателем августа 2008 года, составляет 48,2% и 46,6%. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам августа текущего года составило 629,3 млн. долл. (в августе 2008 года также отрицательное – 1 млрд. 572,5 млн. долл.).

В Министерстве финансов Украины ожидают, что исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ выйдет на работу после больничного ближе к концу октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель министра финансов Владимир МАТВИЙЧУК.

«Надеюсь, что он сможет приступить к работе где-то через неделю – 10 дней», - сказал В.МАТВИЙЧУК.

Он уточнил, что И.УМАНСКИЙ находится на больничном после операции в связи с травмой ноги.

Национальный банк Украины сегодня на специальном аукционе по продаже валюты для физических лиц и физлиц-предпринимателей продал 49,66 млн. долл. по курсу 8,02 грн./долл.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

По информации Нацбанка, в аукционе приняли участие 73 банка.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,2430/8,2665 грн./долл., к 12:00 цены упали – 8,1825/8,2060 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись - 8,2085/8,2320 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2798/0,2810 грн./рубль, к 12:00 цены снизились - 0,2777/0,2789 грн./рубль. К закрытию цены установились на уровне 0,2785/0,2797 грн./рубль.

В России курс доллар-рубль упал и составил 29,41 рубля за доллар (-0,1325).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4840/1,4920 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,2750/12,3130 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 12,1720/12,2080 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH выросли – 12,2190/12,2590 грн./евро.

По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс доллара США по итогам торгов на межбанке сегодня составил 8,1206 грн./долл.

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет,что пастор церкви «Посольство Божье» Сандей АДЕЛАДЖАподозревается в организации еще одной финансовой аферы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, в процессе расследования уголовного дела, связанного с деятельностью компании «Кингз Кепитал», «мы выходим на организованную преступную группировку во главе с пока еще не установленным лицом, хотя есть подозрения, что это отдельный религиозный деятель».

Как отметил Ю.ЛУЦЕНКО, по данным следствия, с октября 2006 по май 2008 года С.АДЕЛАДЖА по предварительному сговору с гражданкой ДАНИЛЬЧЕНКО, являющейся владелицей одной фирмы, с целью завладения средствами граждан на своих религиозных мероприятиях призывал прихожан вкладывать деньги в бизнес этого лица. По словам министра, это подтверждается и заявлениями отдельных граждан, и показаниями самой ДАНИЛЬЧЕНКО, которая отмечала, что часть средств она передавала пастору.

Ю.ЛУЦЕНКО уточнил, что на данное время речь идет о завладении около 1,5 млн. грн.

В рамках расследования этого дела, а не в связи с религиозной деятельностью, как утверждал С.АДЕЛАДЖА, на днях его допросили сотрудники УБОПа, добавил Ю.ЛУЦЕНКО.

«Реально его допрашивали в подозрении в организации еще одной мошеннической схемы по ограблению граждан. На это время обвинение ему еще не предъявлено, поскольку нужно провести еще определенное количество следственных действий», - сказал министр, отметив, что в случае получения соответствующих доказательств, С.АДЕЛАДЖЕ будет предъявлено обвинение, и не исключено, что после этого через представление в суд его возьмут под стражу.

«На данное время господин Сандей находится уже на двух подписках о невыезде (первая – в рамках расследования дела «Кингз Кепитал» - УНИАН), - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

(УНИАН)