Курс НБУ на 15.10.09

Официальный курс НБУ на 15.10.09100 USD США – 799.8000 (14 октября – 800.6200) 100 EUR – 1190.1824 (14 октября – 1190.0416) 10 RUR – 2.7144 (14 октября – 2.7136) Учетные курсы банковских металлов на 15.10.09 за 10 тройских унций (грн.)959 XAU 10 Золото-85258.68 (14 октября-85226.00) 961 XAG 10 Серебро-1434.04 (14 октября-1440.32) 962XPT10Платина-108612.84(14 октября-108644.13) 964XPD10 Палладий-26313.42(14 октября-26820.77)

Официальный курс НБУ на 15.10.09 100 USD США – 799.8000 (14 октября – 800.6200) 100 EUR – 1190.1824 (14 октября – 1190.0416) 10 RUR – 2.7144 (14 октября – 2.7136) Учетные курсы банковских металлов на 15.10.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-85258.68 (14 октября-85226.00) 961 XAG 10 Серебро-1434.04 (14 октября-1440.32) 962XPT10Платина-108612.84(14 октября-108644.13) 964XPD10 Палладий-26313.42(14 октября-26820.77)

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