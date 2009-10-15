ДАЙДЖЕСТ СМИ за 15 октября

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «МВФ взялся за украинских налогоплательщиков», в котором пишет - МВФ требует от правительства перенести обслуживание крупных налогоплательщиков из областей в столицу, чтобы снизить уровень коррупции на местах…

http://delo.ua/ekonomika/makroekonomika/mvf-vzjalsja-za-ukrainskih-132209/

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Также «Дело» в материале «Нафтогаз» показал рекордный минимум» пишет – «Нафтогаз Украины» в 2009 году импортирует 24-25 млрд. кубометров газа. Это — рекордно низкий показатель за все годы независимости Украины…

http://delo.ua/ekonomika/makroekonomika/naftogaz-pokazal-rekordnyj-minimum-132206/

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«Дело» в публикации «Киевстар» борется за место под солнцем» пишет - президент компании «Киевстар» Игорь Литовченко предложил после объединения «Киевстар» и «Украинских радиосистем» (ТМ Beeline) сохранить на украинском рынке оба бренда…

http://delo.ua/tehnologii/mobilnaya-svyaz/kievstar-boretsja-za-mesto-solncem-132204/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Украина борется за чистоту генов» пишет – Украина планирует ужесточить контроль над содержанием генетически модифицированных организмов (ГМО) в импортной животноводческой продукции. Минагрополитики готовит постановления, которые усложнят ввоз в страну популярных у украинских животноводов комбикормов на основе ГМО. Такие действия встретят сильное сопротивление бизнес-лобби. Но политическая ситуация в стране может сыграть на руку противникам ГМО, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1256084

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Татнефть» сливают с Украины» пишет – "Татнефть", которая в мае 2007 года лишилась контроля над Кременчугским НПЗ, может удвоить свои претензии к Украине, доведя их до 5 млрд долл. Но пока компания подсчитывает убытки, ее доля в НПЗ неуклонно снижается и скоро может исчезнуть вовсе…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1256094

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Нацдепозитарий прерывает передачу» пишет – Нацдепозитарий (НДУ) поставил под сомнение законность передачи в аренду Всеукраинскому депозитарию ценных бумаг (ВДЦБ) целостного имущественного комплекса депозитария "Межрегиональный фондовый союз". В НДУ считают, что ВДЦБ незаконно получил доступ к инсайдерской информации, а операции с ценными бумагами клиентов, не заключивших договоры с ВДЦБ, могут быть признаны недействительными. Юристы говорят, что риски расторжения таких сделок преувеличены…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1256089

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Издание «Экономические известия» в публикации «Страховщики перешли границы» пишет – хронические невыплаты по страховым событиям украинских туристов за границей привели к необходимости пересмотра условий аккредитации украинских страховых компаний в посольствах. Страховщиков ситуация с невыплатами не удивляет. Дескать, разве только по туристическому страхованию не выплачивают? Но причина отчасти кроется и в украинском законодательстве…

http://eizvestia.com/fin/full/4183611

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"Экономические известия" в публикации «Спирт польется бесконтрольно» пишут - Кабмин изменил порядок контроля над оборотом спирта. Правительство освободило налоговиков от обязанности сопровождать спирт при перевозке. Таким образом, как отмечают операторы рынка, будут сэкономлены средства как государства, так и участников алкогольного рынка. Как сообщил заместитель председателя Государственной налоговой администрации (ГНАУ) Сергей Чекашкин, теперь сотрудники налоговой будут контролировать только оборот спирта, который идет на производство неподакцизных товаров. То есть, на производство лекарств, красителей и т.д., а это лишь малая часть от всего спиртооборота. Львиная доля идет на производство алкоголя. «Таким образом, мы будем контролировать не 100% оборота спирта, а только 10%»,— пояснил зампред ГНАУ…

http://eizvestia.com/markets/full/4183606

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«Газета по-киевски» в материале «Хэллоу, Киев?!» пишет - после введения новых правил набора телефонных номеров, невнимательные граждане рискуют нечаянно позвонить за границу…

http://mycityua.com/articles/country/2009/10/15/091923.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Львов два дня без света, но со снегом» пишет – Львовщина второй день во власти стихии, которая оставила без света 613 населенных пунктов и засыпала мокрым снегом улицы…

http://www.segodnya.ua/news/14086194.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Впереди – эмиссия. Если «правильно» напечатают, то не заметим…» пишет - изменения в бюджет-2009 «узаконили». Они обязывают НБУ выделить на Евро-2012 почти 10 млрд. грн. Т.е. впереди эмиссия, но если «правильная», то доллар останется на сегодняшнем уровне…

http://economics.unian.net/rus/detail/23289

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Цены в коме» пишет - рост потребительских цен в России пока не возобновился: за 12 дней октября инфляция нулевая, как в августе и сентябре, сообщил Росстат. Кроме кризиса, сократившего спрос и количество рублей в экономике, стагнации цен помогает теплая погода…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/10/15/216439

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Издание «Известия» в публикации «Российские акции выставят на продажу в Китае» пишет – пока российский премьер Владимир Путин обсуждал в Пекине крупные промышленные проекты, из Китая в Россию отправился встречный поток переговорщиков. ММВБ (Московская межбанковская валютная биржа) подписала соглашение с Шанхайской фондовой биржей. Суть в том, что китайцы со временем смогут торговать у себя ценными бумагами, отражающими поведение российских биржевых индексов…

http://www.izvestia.ru/economic/article3134209/

(УНИАН)