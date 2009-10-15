АНОНС на 15 октября

Президент Украины Виктор Ющенко начнет двухдневный официальный визит в Королевство Бельгия. В ходе визита запланированы встречи Президента Украины с Королем бельгийцев Альбертом II, премьер-министром страны Германом ван Ромпеем, председателем Сената Арманом де Деккером. Предусмотрены встречи с руководством Федерации бельгийских предпринимателей, представителями органов местного самоуправления. В частности, речь пойдет об использовании опыта Бельгии в подготовке Украины к ЕВРО-2012 и привлечении бельгийских инвесторов к соответствующим инфраструктурным проектам в нашем государстве.

* * *

Начнется двухдневный Конкуренционный Форум Украины - 2009, организованный при поддержке Антимонопольного комитета Украины. Участникам будет представлена современная практика Комитета по слиянию предприятий, выявлению и прекращению картелей, монопольных злоупотреблений, недобросовестной конкуренции, обманчивой рекламы и т.п. На примере деловых игр со специалистами Антимонопольного комитета в ходе Форума предпринимателям и юристам будет разъясняться позиция Комитета при принятии решений по делам по предупреждению конфликтных ситуаций и штрафных санкций. По итогам пресс-конференция и.о.председателя Антимонопольного комитета Александра Мельниченко, зам.министра юстиции Владимира Богатыря и др.

* * *

Круглый стол на тему: «Преодоление бедности - приоритетное задание профсоюзов».

* * *

Круглый стол на тему: «Самореализация женщины на рынке труда» в рамках программы «Самореализация: пути к успеху».

* * *

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко ознакомится с ходом строительства Национального спортивного комплекса «Олимпийский».

* * *

Пресс-конференция, во время которой будет обнародован новый ежеквартальный макроэкономический прогноз Всемирного банка для Украины и оценка структурных реформ в Украине. Данный прогноз будет завершающим для текущего года.

* * *

В Министерстве Украины по делам семьи, молодежи и спорта состоится заседание Общественной коллегии по вопросам молодежной политики. Вопросы: о перечне приоритетных задач, в соответствии с которыми в 2010 году будет осуществляться государственная поддержка программ всеукраинских молодежных, детских общественных организаций и их союзов; о государственной поддержке молодежных и детских общественных организаций на выполнение общегосударственных программ и мероприятий относительно детей, молодежи, женщин, семьи в 2009 году; об участии всеукраинских молодежных общественных организаций в реализации Указа Президента Украины "О проведении в 2009 году в Украине "Года молодежи".

* * *

В рамках Украинского форума по возобновляемой энергетике состоится пресс-конференция на тему: “Инфраструктурные проекты в сфере возобновляемой энергетики Украины: идеи, инвестиции, технологии, законодательство, государственная политика”. Участники: Виталий Давий, ген.директор компании Fuel Alternative, организатор Украинского Форума по Возобновляемой Энергетике; Андрей Конеченков, президент Украинской ветроэнергетической ассоциации; Андрей Музыка, заместитель председателя правления ОАО «Квазар» и др..

* * *

Пресс-конференция на тему: «Изменил ли экономический кризис в летнем сезоне туристический баланс в интересах Украины и прогноз на зимний сезон-2009». Участники: зам..министра культуры и туризма Юрий Зубко и др..

* * *

12-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Целлюлозно-бумажная промышленность Украины и отечественный рынок картонно-бумажной продукции вчера, сегодня и завтра”. Вопросы: Что такое отечественная бумажная отрасль вчера, сегодня, завтра? Чем объяснить феномен ее стремительного развития в последние годы и почему Украина не может выйти на европейский уровень потребления бумажной продукции? Создание около 2% национального валового продукта, экспорт продукции более чем на 800 млн. дол. в год - результат работы отрасли в интересах государства. Как государство помогает в решении проблем и помогает ли? Участники: председатель Президиума ассоциации «УкрПапір» Евгений Лобанов; исполнительный директор ассоциации «УкрПапір» Эдуард Литвак; ген.директор ОАО «Киевский КПК» Виталий Баско; председатель наблюдательного совета ОАО «Жидачивский ЦПК» и ОАО «Измаильский ЦКК» Александр Козик; директор ООО «Тетрада» Владимир Чайковский; директор ООО «ЭЛО Лтд» Алексей Ковалев (ул.. Крещатик, 4, конференц-зал) . Регистрация на месте по редакционным удостоверениям..

* * *

В 14.30 в УНИАН состоится пресс-конференция руководства Всеукраинского союза обманутых вкладчиков на тему: ”Президентские выборы и перспектива возвращения вкладов Сбербанка бывшего СССР”. Участники: председатель правления Всеукраинского союза обманутых вкладчиков (ВСОВ) Богдан РАФАЛЮК, председатель Ривненской областной организации ВСОВ Константин ИЛЬЧУК, председатель Черниговской областной организации ВСОВ Валерий ДОПИРЧУК (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* * *

Пресс-конференция на тему "Социальные расходы и бюджет 2010: мнения предпринимателей". Участники: лидер Партии малого и среднего бизнеса Ярослав Месяц, координатор общественной кампании "Предпринимателей в местные советы" Марина Власюк и др.

* * *

Пресс-конференция Всеукраинского профсоюза трудоспособных инвалидов по поводу научно-практической конференции: "Актуальные проблемы трудоустройства и трудовой реабилитации инвалидов" и презентации первого в Украине аукциона творчества инвалидов.

* * *

Заседание пресс-клуба на тему: «Основные направления реформирования железнодорожного транспорта в Украине». Приглашены: Виталий Сираков, начальник управления структурных преобразований Главного управления развития и технической политики “Укрзалізниці” и др.

* * *

В Международный день кредитных союзов состоится круглый стол на тему: "Несмотря на кризис - они работают!". Участники: Виктор Суслов, председатель Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины и др.

* * *

Состоится презентация нового трехсекционного трамвайного поезда и новых технологий строительства, реконструкции и содержания трамвайных путей в г. Киеве.

* * *

15-30 в УНИАН состоится пресс-конференция генерального директора Международного детского центра «Артек» Бориса Новожилова по поводу появления провокационных материалов в СМИ о насилии над детьми в Артеке (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 287-12-07 и регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* * *

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 220-11-98.