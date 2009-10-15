Томенко считает реальным сценарий по отставке Кабмина

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает вполне реальным сценарий по отставке правительства Юлии ТИМОШЕНКО и назначению и.о премьер-министра представителя Партии регионов Николая АЗАРОВА.

Об этом он заявил сегодня корреспонденту УНИАН, комментируя соответствующее заявление министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

По словам Н.ТОМЕНКО, в последнее время центр деятельности оппозиционного правительства во главе с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ переместился в Секретариат Президента. «Существует вероятность такого сценария, поскольку сегодня риторика команды Виктора ЮЩЕНКО и команды Виктора ЯНУКОВИЧА практически совпадает во всех вопросах, и можно говорить о едином фронте борьбы против правительства Юлии ТИМОШЕНКО», - сказал он.

Как отметил Н.ТОМЕНКО, «уже довольно длительное время идет обсуждение отставки действующего правительства и формирования временного правительства до завершения президентской избирательной кампании», и для реализации этого плана, в том числе, необходимо решение большинства фракции НУ-НС о выходе из коалиции. «Соответственно, эта команда занимается и сбором подписей за формирование нового, некого временного правительства. Одновременно идет и поиск сторонников союза ЮЩЕНКО и ЯНУКОВИЧА и среди народных депутатов фракции БЮТ», - отметил он.

Относительно же полезности такого временного правительства Н.ТОМЕНКО напомнил, что Украина уже имела примеры сотрудничества со Временным правительством - когда после переговоров с Александром Керенским Центральная Рада согласилась на принятие ІІ Универсала и принятие ряда документов, которые значительно ограничили права Украины. Он напомнил, что, как известно из истории, эти документы просуществовали не долго, и все закончилось тем, что руководитель Временного правительства А.Керенский бежал из Смольного в женской одежде, а Центральная Рада провозгласила ІІІ Универсал, в котором объявила Украину Украинской Народной Республикой.

По словам Н.ТОМЕНКО, команда В.ЮЩЕНКО и команда В.ЯНУКОВИЧА в своих переговорах «продвинулись достаточно далеко».

«Сотрудничество между этими командами активизировалось. И можно предположить, что между ними, с привлечением других политических сил, будет подписан ІІ Универсал, но сомнительно, что вновь созданное временное правительство эффективно заработает в интересах страны. История учит нас, что эффективными являются те решения и те правительства, которые работают для страны, а не против какой-то политической команды», - отметил он.