На съезде ПР 23 октября Янукович обнародует свою избирательную программу

На съезде Партии регионов 23 октября в Киеве лидер этой политической силы Виктор ЯНУКОВИЧ обнародует свою избирательную президентскую программу, которая получила название «Украина для людей».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Он отметил, что эта программа подготовлена на основе анализа самых главных проблем Украины, высказанных гражданами во время обращения на «горячую» телефонную линию В.ЯНУКОВИЧА, которая функционирует в рамках проекта «Услышу каждого».

«Сегодня я впервые обнародовал название этой программы - «Украина для людей». На съезде 23 октября я публично выступлю с этой программой и расскажу соотечественникам, как я на посту Президента буду решать главные проблемы нашей страны и людей», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также отметил, что знает, как это сделать, ведь имеет большой положительный опыт практического управления экономикой.