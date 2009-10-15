Главное на 15 октября (день)

Хроника дня

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В 6 областях Украины без света остаются 803 населенных пункта

14 октября аварийными бригадами облэнерго возобновлялось электроснабжение 1796 населенных пунктов в 12 областях, обесточенных в результате сложных погодных условий и из-за срабатывания автоматических систем защиты линий электропередач.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, по состоянию на 7 часов утра 15 октября без света остаются 803 населенных пункта в 6 областях: во Львовской – 472 (возобновлено – 290), в Тернопольской – 78 (возобновлено – 196), Ивано-Франковской – 203 (возобновлено – 67), Волынской – 35 (возобновлено – 220), Ривненской – 3 (возобновлено – 136), Закарпатской – 12 (возобновлено – 28).

Всего в пострадавших областях работают 1918 человек и 536 единиц техники, в том числе 264 спасателей и 83 единиц техники МЧС, в резерве 1185 чел. и 313 единиц техники. Координацию аварийно-восстановительных работ осуществляют опергруппы Главных облуправлений МЧС.

Нанесенный Львовской области ущерб от стихии, по состоянию на 21.00 14 октября, оцениваются в 10 млн. грн., сообщил УНИАН председатель Львовской облгосадминистрации Николай КМИТЬ.

По словам губернатора, в частности, из этой суммы 6 млн. грн. составляют убытки ОАО «Львовоблэнерго», остальное – убытки Львовской железной дороги и затраты на первоочередные аварийно-восстановительные работы.

«Из резервного фонда бюджета области будет выделено 1 млн. грн. на проведение безотлагательных работ по ликвидации последствий стихии», - проинформировал Н.КМИТЬ.

По информации Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Львовской ОГА, на протяжении 14 октября в горных районах Львовской области выпал снег высотой до 25 см, тогда как в последний раз такие снегопады в октябре наблюдались в 1997 году.

По информации управления, из-за сильного снегопада практически парализовано движение на автодорогах горных районов области – Турковском и Сколевском.

Также, как сообщает пресс-служба Львовского городского совета, есть первые пострадавшие от ненастья. Пожилая жительница Львова сломала ногу, поскользнувшись на заснеженной дороге.

Экономика

Fitch подтвердило рейтинги Украины на уровне «B»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») Украины в иностранной и национальной валюте на уровне «B» с «негативным» прогнозом. Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, краткосрочный РДЭ в иностранной валюте и рейтинг странового потолка подтверждены на уровне «B».

«Существует серьезный риск невыполнения Украиной условий программы МВФ на момент следующей проверки их соблюдения в ноябре, главным образом из-за дальнейшего ослабления дисциплины проводимой политики, и в результате возможна задержка с предоставлением МВФ очередного транша кредита, – отмечает директор в аналитической группе Fitch по суверенным рейтингам Эндрю КОХУН. – Если программа будет приостановлена, это может подорвать хрупкое доверие к национальной валюте и банковской системе, что, в свою очередь, может усилить давление в сторону понижения рейтингов».

В сообщении также указывается, что правительство Украины фактически отошло от обязательств в плане проводимой политики, взятых на момент второй проверки соблюдения условий программы МВФ в июле 2009 г., в том числе по повышению розничных тарифов на газ с целью сокращения дефицита бюджета до 6% ВВП в 2009 г., или 8,6% с учетом дефицита государственной энергетической компании НАК «Нафтогаз Украины» (рейтинг «RD» (ограниченный дефолт)/Rating Watch «Развивающийся»). По прогнозам Fitch, дефицит бюджета составит 8,5%, или 11,1% с учетом "Нафтогаза". Корректирующие действия маловероятны до проведения президентских выборов в 2010 г. Если не будут предоставлены средства от МВФ и других международных финансовых организаций, Украина может столкнуться со сложностями с финансированием дефицита такого масштаба без использования в более значительной степени эмиссионного финансирования. Фактически печатание денег, в свою очередь, увеличит риски для стабильности обменного курса и экономики.

Рейтинговое агентство отмечает, что макроэкономическая политика Украины является непоследовательной, поскольку власти намерены защищать валютный курс, не прибегая при этом к необходимому ужесточению налогово-бюджетной политики. Валовые официальные резервы Украины в 28,1 млрд. долл. на конец сентября 2009 г. сократились на 11% относительно уровня на конец 2008 г. в 31,5 млрд. долл., несмотря на 6,1 млрд. долл., полученных в течение года по программе МВФ. Центральный банк израсходовал 9,5 млрд. долл. в ходе валютных интервенций в январе-сентябре 2009 г. Fitch обеспокоено тем, что в случае задержки следующего транша от МВФ может быть подорвано хрупкое доверие к национальной валюте, гривне, и может последовать очередной виток финансовой нестабильности.

По мнению Fitch, дальнейшее резкое снижение курса гривни усилило бы давление на затронутую кризисом банковскую систему страны. Показатель проблемных кредитов достиг 30% на конец июня 2009 г. согласно данным МВФ, и на него оказали существенное воздействие сокращение ВВП на 18% во 2 квартале 2009 г. (относительно того же периода предыдущего года) и девальвация гривни на 60% с момента наступления кризиса в сентябре 2008 г. (сказавшаяся на тех 54% кредитов, которые номинированы в иностранной валюте). Признаки возобновления стресса в финансовой системе, такие как резкое снижение курса гривни и/или отток депозитов, усилили бы давление на рейтинги в сторону понижения.

В то же время Fitch отмечает, что, несмотря на такую непростую ситуацию, Украина погасила государственные еврооблигации с наступающими сроками погашения на 1,2 млрд. долл. в августе и сентябре 2009 г., что свидетельствует о готовности обслуживать свои долги. Украина на настоящий момент имеет перерыв в наступлении сроков погашения по еврооблигациям до декабря 2010 г., когда наступает срок по облигациям, номинированным в иенах, на сумму около 0,4 млрд. долл. Глобальный и региональный макроэкономический прогноз демонстрирует некоторые признаки улучшения, что поддерживает перспективы для экспортных отраслей Украины. Показатели пролонгации по внешней задолженности частного сектора находятся на относительно высоком уровне приблизительно в 89% для банков и 80% для компаний. Рейтинги Украины по-прежнему поддерживаются за счет низкого валового совокупного государственного долга. Прогнозируется увеличение отношения долга к ВВП до 23% к концу 2009 г. по сравнению с 14% на конец 2008 г., однако этот уровень остается ниже прогнозируемого медианного значения для стран с рейтингом в категории «B» (29% в 2009 г.). Рейтинги Украины также поддерживаются по-прежнему относительно высокими средними доходами на душу населения для рейтинговой категории «B». Так, на 2009 г. прогнозируются доходы на душу населения в размере 2 400 долл. при медианном показателе для рейтинговой категории «B» в 1 800 долл., хотя индикаторы Всемирного банка по деловому климату находятся на более низком уровне, чем медианный показатель у сопоставимых суверенных эмитентов.

ВБ: Снижение ВВП Украины в 2009 году составит 15%

Всемирный банк (ВБ) сохранил прогноз падения ВВП Украины по итогам 2009 года на уровне 15% и обновил прогноз инфляции по сравнению с летним прогнозом с 13,4% до 14%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил старший экономист представительства Всемирного банка в Украине Руслан ПИОНТКОВСКИЙ.

По его словам, ВБ улучшил прогноз роста ВВП Украины по итогам 2010 года с 1% до 2,5% и обновил показатель инфляции с 10,5% до 11%.

«Мы считаем, что украинская экономика достигла дна в первом полугодии и в дальнейшем ситуация будет улучшаться. Мы ожидаем падения экономики Украины в третьем квартале на уровне предыдущих двух и улучшения ситуации в четвертом квартале благодаря статистическому фактору», - сказал Р.ПИОНТКОВСКИЙ.

Литвин: Украина должна возобновить переговоры о создании ЕЭП

Украине нужно наладить диалог с Российской Федерацией и возобновить переговоры о создании Единого экономического пространства (ЕЭП), считает председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.

Сегодня на пресс-конференции в Симферополе он сказал: «Учитывая архисложную экономическую ситуацию, Украина должна инициировать возобновление переговоров о создании Единого экономического пространства с Россией, Беларусью, Казахстаном и со всеми постсоветскими республиками, которые к этому будут готовы».

В.ЛИТВИН назвал самоубийством любые предложения о том, что «Украина должна что-то создавать на постсоветском пространстве в противовес России».

«Нам необходимо сделать все, чтобы наладить диалог с Россией, ибо (самостоятельно) выйти из этой сложнейшей ситуации (экономического кризиса) практически будет невозможно», - сказал глава парламента, напомнив, что «от общего объема товарооборота Украины 35% - это Россия».

По словам В.ЛИТВИНА, крупнейшие украинские предприятия, которые «больше всего ощутили удар (из-за кризиса), были завязаны и тесно кооперированы с Россией, в том числе военно-промышленный комплекс». «А ВПК - это не просто предприятия, а это инновационные предприятия, которые позволяют развивать науку, образование, востребованными становятся кадры. Они всегда занимают лидирующие позиции во всех странах, и дают толчок развития того комплекса, который мы раньше называли народным хозяйством», - сказал В.ЛИТВИН.

По его мнению, курс, который провозглашала «оранжевая команда», показал «свою полную несостоятельность». «Тем более, если брать такой интегральный показатель как ВВП Украина сегодня на уровне 2004 года», - заявил председатель Верховной Рады.

ТЭК

ЕС поддержит ЕАНКТ на базе "Одесса-Броды"

Эксперты Еврокомиссии положительно воспринимают ТЭО и планы по реализации ЕАНТК на базе «Одесса-Броды» – Соколовский

Представитель Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ заявляет, что эксперты Европейской Комиссии положительно воспринимают технико-экономическое обоснование (ТЭО) и планы по реализации Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) на базе аверсного использования нефтепровода «Одесса-Броды» в контексте диверсификации маршрутов в Европе.

Об этом УНИАН сообщила Главная служба информационной политики Секретариата Президента.

В сообщении отмечается, что 14 октября в Европейской Комиссии на экспертном уровне обсудили ТЭО ЕАНТК.

«ТЭО и планы по реализации ЕАНТК на базе аверсного использования нефтепровода «Одесса-Броды» в контексте диверсификации маршрутов в Европе восприняты положительно», – отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

При этом он добавил, что также эксперты определились относительно потенциальных механизмов привлечения Евросоюза к реализации проекта, в частности в рамках инициативы «Восточное партнерство».

Презентация ТЭО ЕАНТК состоялась при участии руководства СП «Сарматия», представителя британской компании «Гренхерн» – исполнителя ТЭО, экспертов Еврокомиссии, представителей Секретариата Президента Украины и Представительства Украины при ЕС.

«Европейская сторона положительно восприняла факт практической реализации недавних договоренностей Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и Президента Азербайджана Ильхама АЛИЕВА о поставках азербайджанской нефти в Украину», - подчеркнул Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Представитель Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности также сообщил, что европейские эксперты одобрили инициированный главой Украинского государства и заложенный в основу ТЭО подход о поэтапной реализации ЕАНТК: начало транспортировки 5-10 млн. тонн каспийской нефти на украинские и иностранные НПЗ по существующей инфраструктуре с использованием нефтепровода «Одесса – Броды» в аверсном режиме и свободных мощностей южной ветви нефтепровода «Дружба», развитие новых элементов инфраструктуры для поставки до 20 млн. тонн, а потом – развитие мощности всего комплекса до 40 млн. тонн нефти.

Лишь треть предприятий ТКЭ заключили договоры на поставку газа

ДК «Газ Украины» заключила договоры о снабжении природного газа на протяжении отопительного сезона 2009-2010 гг. с почти 350 предприятиями теплокоммунэнерго (ТКЭ), которые обеспечили стопроцентные расчеты с компанией за газ, потребленный на протяжении прошлого отопительного сезона.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».

Согласно сообщению, при этом достаточно много предприятий ТКЭ (всего в Украине работает более 1000 таких предприятий) еще не рассчитались за потребленный с 1 октября 2008 года природный газ и не заключили со своей стороны договоров на снабжение газа в новом отопительном сезоне.

Задолженность предприятий ТКЭ перед компанией за потребленный на протяжении отопительного сезона 2008-2009 гг. природный газ составляет свыше 2,7 млрд. грн., а уровень оплаты – 67%. Кроме того, свыше 822 млн. грн. составляет долг перед компанией за 2008-2009 гг. АЭК «Киевэнерго» (уровень оплаты – 56%).

Среди наибольших должников – предприятия ТКЭ Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Одесской областей, а также Киева.

В компании отмечают, что низкий уровень расчетов предприятий ТКЭ, которые не выполнили собственные договорные обязательства относительно оплаты за газ, осложняет заключение ими договоров на закупку в необходимых объемах природного газа и работу в осенне-зимний период 2009-2010 гг.

Низкий процент заключения договоров на снабжение природного газа в новом отопительном сезоне отмечается у предприятий ТКЭ Запорожской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой, Херсонской, Житомирской областей, а также Севастополя и Крыма в целом.

Также в сообщении отмечено, что ДК «Газ Украины» требует, чтобы предприятия ТКЭ как можно скорее погасили задолженность за природный газ. Полные расчеты за газ являются непременным условием заключения договоров компании с предприятиями ТКЭ на снабжение им природного газа на протяжении отопительного сезона 2009-2010 гг. и выделения необходимых плановых объемов газа.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,19 грн./долл., продают – по 8,26 грн./долл. Курс немного понизился по сравнению с 14 октября. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,12-8,23 грн./долл., по продаже – в пределах 8,22-8,30 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках повысился на 0,1% по сравнению с 14 октября, и сегодня составляет 12,22/12,40 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,06-12,31 грн./евро, по продаже – в пределах 12,33-12,50 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках, по сравнению с 14 октября, не изменился и составляет 0,2712/0,2835 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2078-0,28 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,279-0,29 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,17 грн./долл., продажи – 8,25 грн./долл. Курс понизился на 0,3% со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,12-8,20 грн./долл., по продаже – в пределах 8,22-8,30 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева незначительно повысился с 14 октября и сегодня составляет 12,24/12,37 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,15-12,30 грн./евро, по продаже – в пределах 12,33-12,50 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 14 октября, почти не изменился и составляет в среднем 0,2674/0,2848 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2078-0,2795 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,28-0,29 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодня, 15 октября, составляет: гривни к доллару США – 7,998, к евро – 11,901824, к российскому рублю – 0,27144.