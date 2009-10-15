Ющенко и Баррозу обсудили вопросы евроинтеграции Украины

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел встречу с президентом Европейской комиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, в начале встречи глава Украинского государства поздравил Ж.БАРРОЗУ с избранием на должность президента Европейской комиссии.

Во время встречи в Брюсселе были обсуждены ключевые вопросы европейской интеграции Украины. В частности, В.ЮЩЕНКО разъяснил ключевые подходы Украины к заключению Соглашения об ассоциации и перспективы завершения переговорного процесса подготовки проекта Соглашения. По оценке Президента, в целом двухлетний переговорный процесс проходит успешно, о чем свидетельствует переход в завершающую фазу подготовки большинства основных разделов Соглашения – политико-безопасного взаимодействия, сотрудничества в сфере юстиции, экономического и секторного сотрудничества и т.п.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что принципиальной позицией Украины остается включение в текст Соглашения об ассоциации положения о перспективах членства Украины в ЕС и выразил надежду на поддержку со стороны Европейской комиссии во время рассмотрения этого вопроса в ЕС.

Также В.ЮЩЕНКО отметил необходимость полной имплементации положений Соглашения об упрощении оформления виз (вступило в силу с 1 января 2008 года) и дальнейшей либерализации визового режима для граждан Украины.

Во время переговоров было уделено внимание содержательному наполнению Саммита Украина – ЕС в декабре 2009 году, в частности, возможности заключения политического документа, который будет отображать прогресс в отношениях Украины с ЕС.

Отдельной темой встречи стало сотрудничество в сфере реформирования энергетического сектора Украины.

Президент Украины высказал председателю Еврокомиссии свою оценку внутриполитической ситуации в Украине. В частности, глава государства заверил, что президентские выборы в Украине состоятся свободно и демократически, в соответствии с высшими международными стандартами.

По словам В.ЮЩЕНКО, в Украине будут приветствовать прибытие международных наблюдателей от ОБСЕ и других международных организаций.