Литвин: Крыму нужна экономическая самостоятельность

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН выступает за расширение экономических полномочий Крымской автономии.

«Я убежден, что мы должны принять закон о разграничении полномочий между Киевом и Симферополем. Крым должен получить экономическую самостоятельность для того, чтобы реализовать тот потенциал, который есть, а он большущий», - сказал В.ЛИТВИН сегодня в Симферополе.

Вместе с тем глава парламента заявил, что это возможно только после выполнения ряда условий, среди которых он назвал отмену выборов по партийным спискам, инвентаризацию имущества и земли в Крыму, создание земельного реестра, подавление криминалитета на полуострове. Кроме того, считает В.ЛИТВИН, нужно «оздоровить» Крым в «экологическом плане» и решить проблему с водой.

При этом, подчеркнул руководитель ВР, вопросы, которые касаются правоохранительной сферы, безопасности, обороны, внешней политики, - должны быть и будут прерогативой центра.

Кроме того, В.ЛИТВИН выступил против создания в Крыму национально-территориальной автономии. «Я таких заявлений (о такой автономии) не приемлю», - сказал глава парламента на просьбу прокомментировать подобные высказывания.