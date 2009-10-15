Президент Европарламента обещает поддержку Украине

Президент Европарламента Ежи БУЗЕК обещает политическую поддержку соглашению об ассоциации с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Европарламента заявил сегодня журналистам в Брюсселе на совместном брифинге с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

«Мы на уровне Европарламента поддержим это», - сказал он.

В свою очередь, В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что саммит Украина-ЕС 4 декабря будет успешным для Украины.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что сегодня Украина работает с Европарламентом и Еврокомиссией над реализацией дорожной карты Украина-ЕС, первым пунктом которой является проведение саммита 4 декабря в Киеве.

«Для нас очень знаковым является проведение саммита. Мы договорились с председателем Еврокомиссии и председателем Европарламента совместными усилиями подойти к качественному общему документу», - сказал Президент Украины.

При этом В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что очень важным является вопрос закрепления демократических преобразований в Украине, воплощения политики экономических реформ, а также развития продуктивных отношений с европейскими партнерами.