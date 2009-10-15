Состоится заседание комитета парламентского сотрудничества

В рамках официального визита Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Королевство Бельгия 15 октября состоялась встреча министра иностранных дел Украины Петра ПОРОШЕНКО с руководителем делегации Европейского парламента по связям с Украиной Комитета парламентского сотрудничества Украина-ЕС Павлом КОВАЛЕМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, во время беседы обсуждены перспективы укрепления межпарламентского сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом.

В этом контексте стороны обменялись мнениями относительно содержательного наполнения очередного заседания комитета парламентского сотрудничества Украина-ЕС, запланированного на 26-27 октября с.г. в Киеве.

Были обсуждены также пути реализации инициативы Комитета Европейского парламента по созданию парламентской ассамблеи ЕС – Восточноевропейские партнеры.

Руководитель внешнеполитического ведомства Украины выразил надежду на эффективность проведения предстоящего саммита Украина-ЕС, запланированного на 4 декабря в 2009 г. в Киеве.