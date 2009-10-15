Гендиректором ЮНЕСКО избрана Бокова

Генеральная конференция ЮНЕСКО утвердила сегодня избрание посла Болгарии Ирины БОКОВОЙ на пост главы Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

Как передает ИТАР-ТАСС, ранее она получила поддержку Исполнительного совета, и теперь избирательный марафон завершился в высшей инстанции.

В тайном голосовании были приглашены участвовать 193 страны, представленные в составе ЮНЕСКО. По итогам этой процедуры председатель конференции торжественно провозгласил болгарского дипломата новым генеральным директором. Свои полномочия ей передаст японский дипломат Коитиро МАЦУУРА, возглавлявший мировую структуру на протяжении минувшего десятилетия.

В истории ЮНЕСКО И.БОКОВА - первый генеральный директор, который владеет большинством рабочих языков организации.

Профессиональный дипломат, в прошлом глава МИД Болгарии, а в последнее время посол во Франции и при ЮНЕСКО, И.БОКОВА видит главную задачу в распространении "послания толерантности и диалога". "В сегодняшнем мире, - подчеркнула она, - контакты, взаимное уважение разнообразных культур, религий, этносов особенно важны".