Главное на 15 октября (вечер)

Промышленность

ЕБРР ухудшил прогноз падения валового внутреннего продукта Украины (ВВП) в 2009 году с 10% (майский прогноз) до 14%.

Как говорится в пресс-релизе ЕБРР, переданном агентству УНИАН, прогнозы будут обнародованы в ноябре в Докладе о процессе перехода за 2009 год.

Кроме того, ЕБРР улучшил динамику роста ВВП Украины в 2010 году с 0% до 3%.

«Перспективы скорого восстановления темпов роста ограничены слабым внешним и внутренним спросом. Срочные задачи, стоящие перед руководством страны, включают предотвращение монетизации государственного долга, возвращение дефицита Государственного бюджета в контролируемое русло и стабилизацию финансовой системы, - говорится в пресс-релизе со ссылкой на ведущего экономиста ЕБРР Александра ПИВОВАРСКОГО. - Обеспечение быстрого и устойчивого роста экономики в долгосрочной перспективе потребует глубоких структурных и институциональных реформ, возможно, в контексте дальнейшего сближения с Европейским Союзом».

Президент Европарламента Ежи БУЗЕК выступает за одобрение соглашения с Украиной об инвестициях в украинские трубопроводы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Европарламента заявил сегодня журналистам в Брюсселе на совместном брифинге с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

«Мы обсудили наши общие угрозы и вызовы в энергетической сфере. И я поддерживаю необходимость соглашения с Украиной об инвестировании в украинские трубопроводы», - сказал президент Европарламента.

«Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» по итогам января-сентября 2009 г. произвел 1,951 млн. тонн готового проката, что на 1,426 млн. тонн или на 38,9% меньше, чем за девять месяцев 2008 г.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов Украины «Металлургпром».

По данным «Металлургпрома», в январе-сентябре т.г. комбинат выплавил 2,617 млн. тонн чугуна, что на 1,255 млн. тонн или на 32,4% меньше, по сравнению с результатами за январь-сентябрь 2008 г.

За отчетный период ММК им. Ильича произвел 3,111 млн. тонн стали, что на 1,775 млн. тонн или на 36,3%, меньше прошлогоднего показателя.

По состоянию на 1 октября т.г. меткомбинат произвел 5,77 млн. тонн агломерата, что на 4,15 млн. тонн (на 41,8%) меньше, чем в январе-сентябре прошлого года.

«Алчевский металлургический комбинат» по итогам января-сентября 2009 г. сократил производство основных видов продукции на 5-26%.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов Украины «Металлургпром».

Меткомбинат произвел 2,556 млн. тонн готового проката, что на 870 тыс. тонн или на 25,3% меньше, чем за 9 месяцев 2008 г.

По данным «Металлургпрома», в январе-сентябре т.г. комбинат выплавил 2,805 млн. тонн стали, что на 995 тыс. тонн или на 26% меньше, чем по результатам за январь-сентябрь 2008 г.

За отчетный период Алчевский меткомбинат произвел 2,53 млн. тонн чугуна, что на 755 тыс. тонн или на 23% меньше показателя за январь-сентябрь 2008 г.

К 1 октября т.г. металлургический комбинат произвел 3,396 млн. тонн агломерата, что на 177 тыс. тонн (на 5%) меньше, чем в январе-сентябре прошлого года.

«Арселор Миттал Кривой Рог» по итогам января-сентября 2009 г. произвел 3,221 млн. тонн готового проката, что на 1,442 млн. тонн или на 30,9% меньше, чем за девять месяцев 2008 г.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов Украины «Металлургпром».

По данным «Металлургпрома», в январе-сентябре т.г. комбинат выплавил 3,52 млн. тонн стали, что на 1,951 млн. тонн или на 35,6% меньше, чем по результатам за январь-сентябрь 2008 г.

За отчетный период «Арселор Миттал Кривой Рог» произведено 3,083 млн. тонн чугуна, что на 1,852 млн. тонн или на 37,5% меньше показателя за январь-сентябрь 2008 г.

К 1 октября т.г. меткомбинат произвел 5,532 млн. тонн агломерата, что на 2,665 млн. тонн (на 32,5%) меньше, чем в январе-сентябре прошлого года.

Финансы

Еврокомиссия может предоставить Украине 700 млн. евро макрофинансовой помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня украинским журналистам в Антверпене министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО.

«Важным является заявление Президента Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ, сделанное им сегодня, что страны ЕС на саммит (саммит Украина-ЕС 4 декабря в Киеве - УНИАН) приедут, если Украина выполнит свои обязательства, с уникальным по размеру пакетом макроподдержки в 700 млн. евро», - сказал он.

При этом министр отметил, что из них 300 млн. евро могут быть предоставлены в виде гранта.

Кабинет министров Украины распорядился в течение 10 дней провести инвентаризацию плательщиков налога на добавленную стоимость, которые за 8 месяцев 2009 г. на общую сумму осуществленных операций допустили несоответствие данных расшифровок налогового кредита и налоговых обязательств контрагентов, отмеченных в дополнении 5 к налоговой декларации по НДС.

Это предусмотрено распоряжением правительства от 14 октября 2009 г. №1218-р, размещенном на официальном сайте Кабмина.

Кроме того, распоряжение предусматривает инвентаризацию среди плательщиков НДС, которые за 8 месяцев текущего года корректировали и уточняли налоговую отчетность в связи с несвоевременным (до трех лет) включением к налоговой отчетности налоговых накладных и которые изменяли способ возмещения сумм НДС.

Кабмин также распорядился на протяжении трех рабочих дней после завершения инвентаризации проанализировать ее результаты для представления правительству и Министерству финансов, а также внести изменения в план-график проведения плановых выездных проверок на IV квартал 2009 г. с учетом результатов инвентаризации, усовершенствовать систему планирования проверок плательщиков НДС для минимизации рисков уклонения от уплаты во время кризиса, способствовать представлению плательщиками налога декларации по НДС с применением электронной системы представления такой декларации с целью достижения стопроцентного получения данных налоговой отчетности в автоматическом режиме.

Распоряжением также предусматривается подача Минфину ежеквартально до 5 числа месяца, который наступает за отчетным периодом, результатов мониторинга нарушений налогового законодательства вместе с предложениями о внесении соответствующих изменений в нормативно-правовые акты.

«Эрсте Банк» (Киев) закончил январь-сентябрь 2009 года с убытком в размере 390,983 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2008 года банк получил прибыль 9,135 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно сообщению, активы банка за 9 месяцев увеличились на 2% и на 1 октября т.г. составили 11,238 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов сократились на 7% – до 6,262 млрд. грн., обязательства – увеличились на 6%, до 10,265 млрд. грн. Уставный капитал банка за отчетный период не изменился и остался на уровне 1 млрд. 360,5 млн. грн., а собственный капитал сократился на 28% – до 972,502 млн. грн.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,1880/8,2165 грн./долл., к 12:00 цены упали – 8,1280/8,1480 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли низа - 8,1170/8,1350 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2788/0,2803 грн./рубль, к 12:00 цены снизились - 0,2770/0,2780 грн./рубль. К закрытию цены достигли уровня 0,2768/0,2778 грн./рубль. В России курс доллар-рубль упал и составил 29,31 рублей за доллар (-0,10).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,4935/1,4937 долл./евро, а к 15:00 упали до 1,4880/1,4882 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,2130/12,2580 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 12,1505/12,1745 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли минимума – 12,0915/12,1240 грн./евро.

По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс доллара США по итогам торгов на межбанке составил сегодня 8,0933 грн./долл.

Украина - ЕС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКОпровел встречу с президентом Европейской комиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, в начале встречи глава Украинского государства поздравил Ж.БАРРОЗУ с избранием на должность президента Европейской комиссии.

Во время встречи в Брюсселе были обсуждены ключевые вопросы европейской интеграции Украины. В частности, В.ЮЩЕНКО разъяснил ключевые подходы Украины к заключению Соглашения об ассоциации и перспективы завершения переговорного процесса подготовки проекта Соглашения. По оценке Президента, в целом двухлетний переговорный процесс проходит успешно, о чем свидетельствует переход в завершающую фазу подготовки большинства основных разделов Соглашения – политико-безопасного взаимодействия, сотрудничества в сфере юстиции, экономического и секторного сотрудничества и т.п.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что принципиальной позицией Украины остается включение в текст Соглашения об ассоциации положения о перспективах членства Украины в ЕС и выразил надежду на поддержку со стороны Европейской комиссии во время рассмотрения этого вопроса в ЕС.

Также В.ЮЩЕНКО отметил необходимость полной имплементации положений Соглашения об упрощении оформления виз (вступило в силу с 1 января 2008 года) и дальнейшей либерализации визового режима для граждан Украины.

Во время переговоров было уделено внимание содержательному наполнению Саммита Украина – ЕС в декабре 2009 году, в частности, возможности заключения политического документа, который будет отображать прогресс в отношениях Украины с ЕС.

Отдельной темой встречи стало сотрудничество в сфере реформирования энергетического сектора Украины.

Президент Украины высказал председателю Еврокомиссии свою оценку внутриполитической ситуации в Украине. В частности, глава государства заверил, что президентские выборы в Украине состоятся свободно и демократически, в соответствии с высшими международными стандартами.

По словам В.ЮЩЕНКО, в Украине будут приветствовать прибытие международных наблюдателей от ОБСЕ и других международных организаций.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает необходимость активизации визового диалога с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Брюсселе украинским журналистам после встречи с Президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ.

По словам украинского Президента, с этой целью необходимо разработать дорожную карту переговоров о введении безвизового режима, расширить количество категорий граждан Украины, которые будут получать европейские визы бесплатно, а также провести переговоры относительно возможности введения безвизового режима для отдельных категорий граждан Украины, среди которых, по убеждению Президента, должны быть, в частности, научные работники, спортсмены, журналисты.

Говоря об имплементации соглашения об упрощении визового режима между Украиной и ЕС, В.ЮЩЕНКО отметил, что в 2008 году европейские визы получили 1,2 млн. украинцев, что в 3,5 раза больше, чем в предыдущем году.

При этом, по словам В.ЮЩЕНКО, 40% виз были предоставлены бесплатно, а отказы в выдаче виз составили лишь 6% общего количества заявок на их получение.

Вместе с тем, Президент обратил внимание на то, что количество отказов в визах в отдельные страны-члены ЕС, в частности такие, как Италия, Испания и Бельгия, значительно превышает средний показатель, что, соответственно, нуждается в усилении двустороннего сотрудничества с такими странами.

Россия не может влиять на интеграцию Украины в ЕС и НАТО, заявляют Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и председатель Европарламента Ежи БУЗЕК.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили на совместной пресс-конференции после встречи в Брюсселе.

Е.БУЗЕК отметил, что и Евросоюз, и Украина являются независимыми. «Это и является моим ответом на вопрос», - сказал он, комментируя, могут ли российские бизнес-круги, российские интересы помешать интеграции Украины в Европейский Союзу и НАТО.

В то же время, Е.БУЗЕК отметил, что в любом случае решения Украины и ЕС не будут направлены против третьей стороны.

С ним согласился и Президент Украины. «Я думаю, что интенсификация отношений между Украиной и ЕС будет развиваться без третьей стороны», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, политика евроатлантической интеграции Украины отвечает ее национальным интересам и интересам Европы. «Если у третьей стороны возникает какая-то специфика, это проблема третьей стороны», - сказал Президент, подчеркнув, что позиция нашего государства является открытой и прозрачной. Он также подчеркнул, что эта политика не направлена против других стран.

(УНИАН)