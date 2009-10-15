Курс НБУ на 16.10.09

Официальный курс НБУ на 16.10.09100 USD США – 798.0000 (15 октября – 799.8000) 100 EUR – 1186.1472 (15 октября – 1190.1824) 10 RUR – 2.7216 (15 октября – 2.7144) Учетные курсы банковских металлов на 16.10.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-83989.50 (15 октября-85258.68) 961 XAG 10 Серебро-1399.69 (15 октября-1434.04) 962XPT10Платина-107490.60(15 октября-108612.84) 964XPD10 Палладий-25935.00(15 октября-26313.42)

Официальный курс НБУ на 16.10.09 100 USD США – 798.0000 (15 октября – 799.8000) 100 EUR – 1186.1472 (15 октября – 1190.1824) 10 RUR – 2.7216 (15 октября – 2.7144) Учетные курсы банковских металлов на 16.10.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-83989.50 (15 октября-85258.68) 961 XAG 10 Серебро-1399.69 (15 октября-1434.04) 962XPT10Платина-107490.60(15 октября-108612.84) 964XPD10 Палладий-25935.00(15 октября-26313.42)

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