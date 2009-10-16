Ющенко: Украине не подойдет опыт Бельгии

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что Украине не подойдет опыт Бельгии по использованию нескольких государственных языков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам сегодня в Брюсселе.

По словам Президента, решения языкового вопроса не может иметь кальки.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что каждая нация решает все со своими особенностями. “В Украине нет проблемы русского языка, если вы это хотели спросить – в Украине есть проблема украинского языка”, - сказал он.

По его словам, это серьезная проблема не в плане общения между людьми, а в плане идентичности нации.

Сегодня важно говорить о политике возрождения украинского языка при безусловном соблюдении европейской языковой политики относительно обеспечения прав меньшинств на развитие своего языка, заметил Президент.

В свою очередь, президент Сената Бельгии Анри дэ ДЕКЕР согласился с позицией В.ЮЩЕНКО, заметив, что ситуация в одной стране никогда не может отвечать ситуации в другой.

Говоря об использовании нескольких государственных языков в Бельгии, он подчеркнул: “Мы считаем это фактором взаимообогащения, хотя, возможно, это осложняет нам политическую жизнь”.