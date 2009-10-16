ДАЙДЖЕСТ СМИ за 16 октября

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Банку "Надра" смягчили условия», в котором пишет - чтобы получить финансовую помощь от правительства, банку достаточно реструктуризировать 75% внешних долгов. Но даже с учетом новых условий шансов быть рекапитализированным у финучреждения немного…

http://delo.ua/dengi/banki/banku-nadra-smjagchili-uslovija-132258/

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Также «Дело» в публикации «Глава "Истил": Из-за ухода Шустера у компании не было заработка несколько месяцев» подает интервью основного акционера группы «Истил» Мохаммада Захура. Он рассказал изданию, как он лоббировал интересы украинского ВПК и кто мешает развивать бизнес в Украине…

http://delo.ua/mneniya/intervjy/glava-istil-iz-za-uhoda-shustera-u-kompanii-bylo-zarabotka-neskolko-mesjacev-132130/

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«Дело» в публикации «Украинцев снова ждут проблемы с загранпаспортами» пишет - Кабмин планирует отказаться от услуг консорциума «ЕДАПС», который изготавливает паспорта по госзаказу. На данный момент в Кабмине не решено, кто и как будет печатать загранпаспорта для граждан Украины в будущем году…

http://delo.ua/ekonomika/makroekonomika/ukraincev-snova-zhdut-problemy-s-zagranpasportami-132208/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Банк научат притягивать проблемы» пишет – Национальный банк подал в Кабинет министров план создания санационного банка, в который украинские банки могли бы перевести проблемные кредиты. Взамен банки получат ценные бумаги, выпущенные на 7-10 лет, и освободят резервы, сформированные под "плохие" активы. В Кабмине считают, что таким образом смогут освободить из резервов до 40 млрд грн., которые пойдут на кредитование экономики, и хотят, чтобы санационный банк начал работу до конца года. Самый интересный момент этой схемы – возможность получить рефинансирование Нацбанка под залог проблемного актива…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1256808

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Экономика на тихом ходу» пишет – Всемирный банк улучшил прогнозные показатели роста украинской экономики в следующем году. Темпы ее роста будут в 2,5 раза выше, чем эксперты банка ожидали ранее. Но даже такое ускорение не будет свидетельствовать о быстром выходе украинской экономики из кризиса – в 2011 году темпы роста составят не более 3,5%…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1256780

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«Коммерсант-Украина» в публикации «О`кей» закрыт для претензий» пишет – между компанией "О`кей-Украина", в июле этого года закрывшей в стране все гипермаркеты "О`кей", и ее поставщиками возник конфликт. Последние заявили, что ритейлер не погасил перед ними долг в размере 130 млн. грн., и уже написали заявления в прокуратуру, обвинив собственника магазинной сети в мошенничестве…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1256792

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Издание «Экономические известия» в публикации «Иностранцы защитят свои интересы» пишет – ряд банков с иностранным капиталом планируют покинуть Ассоциацию украинских банков (АУБ) и Украинский кредитно-банковский союз (УКБС), чтобы учредить собственное лоббистское объединение…

http://eizvestia.com/fin/full/4183704

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"Экономические известия" в публикации «Водителей подсадят на спирт» пишут - правительство намерено ввести обязательную 3% добавку биоэтанола к бензинам, дабы обеспечить украинских производителей альтернативных энергоресурсов внутренним рынком сбыта…

http://eizvestia.com/markets/full/4183702

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«Газета по-киевски» в материале «У доллара – бабье лето» пишет - прогнозы относительно доллара теперь звучат намного позитивнее, чем в сентябре. Вместо 10 грн/$ обещают в конце года даже 8,8 грн/$. Пока что на межбанке курс незначительно колеблется вверх-вниз. после введения новых правил набора телефонных номеров, невнимательные граждане рискуют нечаянно позвонить за границу…

http://mycityua.com/articles/country/2009/10/15/091923.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Должников «заказали» коллекторам» пишет – киевлянам, которые имеют долги за «коммуналку», уже с ноября будет не до сна. Их уговаривают платить не только с помощью соцрекламы. По ночам их грозят будить телефонными звонками, почтовые ящики будут забиты письмами с предупреждениями, а в квартире могут перекрыть воду. Подольская райадминистрация договаривается о сотрудничестве с коллекторами. Также к услугам выбивальщиков долгов обратились Голосеевский, Днепровский и Дарницкий районы. А достаток неплательщиков будут проверять... дворники…

http://www.segodnya.ua/news/14086578.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Помощь» малому бизнесу – замена рыночного сбора еще большим налогом?..» пишет - Кабмин пообещал малому бизнесу отменить рыночный сбор. Но, похоже, на смену ему придет новый налог, причем в несколько раз больший. Конкретики пока нет - громко распиаренный проект так и не зарегистрирован в Раде...

https://economics.unian.net/rus/detail/23383

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «У МВФ нет другого выхода, чем дать Украине денег?…» пишет - хотя Украина не выполняет всех условий Меморандума о сотрудничестве, а особенно в свете предоставления трех траншей, надежда на получение четвертого крепнет. И не только в головах власти, но и рядовых украинцев. На все фондовские «почему» Кабмин может смело перевести стрелки на Раду – не работает на полную силу, вот «нужные» законы и не принимаются… А главное - политическая ситуация. Это она мешает внедрять непопулярные, но так отстаиваемые Фондом меры…

https://economics.unian.net/rus/detail/23409

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Денег у нас более чем достаточно», — Такаши Яманучи, президент и генеральный директор Mazda Motor Corporation» пишет - новый президент Mazda Motor уверен, что его компания способна быть успешной, даже лишившись контролирующего акционера в лице Ford, - надо лишь правильно выбрать нишу…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/10/15/216404

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Издание «Известия» в публикации «Если карта не вставляется, то воздержитесь...» пишет – Центробанк России продолжает бороться за финансовую грамотность российского населения. Вслед за памяткой заемщика он выпустил "напоминалку" для держателей карт. Банкам рекомендуется ознакомить с ней своих клиентов, разместив рядом с банкоматами…

http://www.izvestia.ru/economic/article3134292/

(УНИАН)