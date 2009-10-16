АНОНС на 16 октября
Профсоюзы расскажут о потребкорзине украинцаБрифинг о возврате долгов УкрпромбанкаВ Киеве проверят ряд заведений быстрого питания
Пресс-конференция: «Потребительская корзина украинца - норма обеспечения основных потребностей или голодный паек?». В работе примет участие председатель Национального форума профсоюзов Украины Мирослав Якибчук, который обнародует правительственную схему расчета потребительской корзины.
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Пресс-конференция тему: “Украинское село перед современными вызовами (Программа возрождения села)". Участники: Иван Томич, председатель Партии возрождения села, президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины; Виталий Львов, зам.председателя Союза сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов Украины; Николай Стрижак, зам.председателя Всеукраинского общественного комитета поддержки аграрной реформы и др..
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Брифинг на тему: «Возвращение долгов вкладчикам «Укрпромбанка» как фактор роста инфляции и нестабильности национальной валюты в Украине?». В работе примет участие Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра «FOREX CLUB».
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Главное управление по вопросам защиты прав потребителей проведет проверку заведений быстрого питания..
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13-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Подведение итогов Первой Всеукраинской ярмарки органических продуктов. Награждение победителей». Ярмарка состоялась 10 октября во Львове. Участниками ярмарки были сертифицированные производители органической продукции из Закарпатской, Тернопольской, Кировоградской, Черниговской, Харьковской областей и Киева. Участники: председатель Правления Федерации органического движения Украины Евгений Милованов, зам.директора Швейцарского бюро сотрудничества в Украине Виктор Шуткевич, директор сертификационного органа ООО "Органик стандарт" Сергей Галашевский (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 234-00-54, ofu@organic.com.ua Начало регистрации в 13-15. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.
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Брифинг министра труда и социальной политики Людмилы Денисовой на тему: «Социальные приоритеты деятельности Правительства в 2010 году». В 14-00 начнет работу прямая телефонная линия Кабинета Министров при участии заместителей министра. Телефон „горячей линии” 254-05-65.
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Состоятся торжественное собрание, посвященное Дню работников пищевой промышленности, которое проводится под эгидой Минагропполитики. Ожидается участие: председателя комитета по аграрной политике Н.Присяжнюка, министра агропромышленной политики Ю.Мельника, министра образования и науки Украины И.Вакарчука, руководителей отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности, и др.
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Пресс-конференция Компании Амадеус Украина на тему: «Стратегии развития для туристического рынка Украины.
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В рамках Украинского форума по возобновляемой энергетике состоится презентация Украинской ассоциации участников рынка альтернативных видов топлива и энергии.
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Круглый стол на тему: “Как воспользоваться налоговыми льготами и зеленым тарифом участникам рынка возобновляемой энергетики?”.
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