Украина и ПРО: не взлетим, так поплаваем...

Уже третий год бушуют страсти вокруг размещения элементов американской противоракетной обороны в Восточной Европе, правда, в сентябре этого года стало ясно, что США все же решили отказаться от «затеи» в Польше и Чехии. Такой поворот событий позволил России, которая воспринимала американскую ПРО вблизи своих границ исключительно как угрозу своей безопасности, вернуться за стол переговоров с США относительно совместного построения противоракетной обороны в Европе. При этом снижение конфронтации между США и РФ позволяет Украине с меньшими, чем ранее, внешнеполитическими рисками попытаться интегрироваться в европейскую ПРО. Украине есть, что предложить в качестве своего вклада в противоракетную оборону – две радиолокационные станции предупреждения о ракетном нападении, расположенные под Севастополем и Мукачево, о чем уже неоднократно заявлялось. Правда, мы уже не первый год предлагаем эти РЛС для использования в европейской ПРО, однако прогресса в этом вопросе нет. Но, в свете новой стратегии США, которая предполагает размещение систем предупреждения о ракетном нападении на кораблях, базирующихся в Черном море, у нас появился неожиданный вариант – предложить в качестве плавучей платформы для таких систем наш военно-морской “долгострой” - крейсер “Украина”.

Россияне, как всегда, против

Президент Украины Виктор Ющенко 9 октября заявил о том, что Украина не получала никаких предложений относительно привлечения к системе европейской противоракетной обороны. Таким образом он опроверг информацию американского издания Defence News, согласно которой помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Александр Вершбоу заявил, что Украина добавлена в перечень стран, где возможно размещение систем раннего предупреждения о ракетном нападении. Впрочем, интрига оказалась элементарно спровоцирована "сложностями перевода" (намеренного или невольного - уже второй вопрос - ред.) и продлилась не более суток - 9 октября Госдепартамент США также заявил об отсутствии у США планов по размещению на территории Украины каких-либо объектов создаваемой Вашингтоном системы противоракетной обороны (ПРО). Так официальный представитель Госдепартамента США Иэн Келли прокомментировал сообщения американских СМИ, о том, что А.Вершбоу на встрече с журналистами не исключил развертывания в Украине станции радиолокационного слежения в рамках своей системы ПРО.

Между тем, как сообщил на брифинге 15 октября посол Украины в США Олег Шамшур, вопрос о возможном использовании Соединенными Штатами украинских радиолокационных станций под Севастополем и Мукачево находится в состоянии обсуждения. «Этот вопрос - в состоянии рабочего обсуждения, это - достаточно начальная фаза», - отметил посол. По его словам, если посмотреть на последние изменения в обсуждении этого вопроса с Россией относительно формирования архитектуры противоракетной обороны в целом, в том числе в рамках НАТО, то предложение Украины выглядит вполне естественным и конструктивным.

Так что, хотя американские журналисты и неправильно истолковали заявление Вершбоу, то, по сути, они не так уж сильно и ошиблись - Украина на высшем государственном уровне стремится к участию в европейской ПРО.

Напомним, со времен СССР на территории Украины находятся две радиолокационные станции, входившие в состав Системы предупреждения о ракетном нападении Советского Союза. До недавнего времени обе РЛС арендовала Россия, снимая с них информацию в интересах своей системы противоракетной обороны. Однако, сначала россияне отказались от использования станции в районе Мукачево, а в 2008 году РФ отказалась и от аренды севастопольского радара, построив им в замену РЛС в районе Барановичей (Беларусь) и станцию под Армавиром (Россия).

Естественно, что входить в европейскую систему ПРО со своими РЛС Украине будет крайне «неудобно», если в них не будет интегрирована и Россия. В таком случае, нам не удастся избежать очередной политической конфронтации с нашими соседями.

Реакция российского МИДа на высказывания О.Шамшура была молниеносной, уже во второй половине дня 15 октября россияне официально выразили обеспокоенность «переговорами США по поводу ПРО с рядом стран, не входящих в НАТО». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Нам известно, что администрация США в русле обсуждения пересмотренных планов в сфере ПРО проводит контакты со своими партнерами, причем не только в кругах натовских стран, - сказал дипломат. - Мы внимательно отслеживаем ту информацию, которая к нам поступает по ходу этих контактов". "Сказать, что поступающая информация по поводу некоторых контактов на эту тему нас обнадеживает, было бы, мягко говоря, преувеличением, - подчеркнул зам. главы МИД РФ. - Скорее, мы испытываем озабоченности, которые возникают, когда крупные вопросы стратегической стабильности должны рассматриваться по-партнерски".

Другими словами, российское руководство четко заявляет о том, что любое участие Украины в создании ПРО в Восточной Европе может происходить только с ее согласия. Не слишком ли много берут на себя наши соседи?

Если из боязни испортить отношения с Россией, Украина попытается сохранить нейтралитет в данном вопросе, то это отнюдь не гарантирует нам улучшения взаимоотношений с РФ по куче проблемных вопросов (вспомните тот же газ), но зато точно оставит Украину вне европейской системы противоракетной обороны.

Угроза, которая нам не по средствам…

Но может быть Украине не стоит так уж серьезно подходить к вопросу ПРО, в конце концов, мы не имеем таких геополитических амбиций, как США или Россия, а соответственно, нам не стоит бояться и ракетной атаки. К тому же, сама угроза ракетного нападения на Европу со стороны таких стран, как Иран или Северная Корея, сегодня является несколько надуманной. Ни у Ирана, ни у северокорейцев пока нет баллистических ракет, способных долететь до Европы. Правда, никто не гарантирует, что они не появятся у них лет через 5-10. Если же представить, что какая-нибудь страна, находящаяся в состоянии вооруженного конфликта с Америкой или НАТО, решит нанести удар по Европе, то Украина может просто оказаться той территорией, над которой пройдет траектория ракет, летящих в сторону ЕС. Естественно, что сбить эти ракеты европейская ПРО постарается на подлете, а куда будут падать их обломки спрогнозировать невозможно, но вероятность их падения именно на нашей территории очень велика. Так что, даже не будучи целью атаки, мы вполне можем пострадать от нее. Конечно, членство в европейской ПРО не защитит нас от обломков сбитых ракет, но это хотя бы будет осознанным выбором, а не пассивным ожиданием - упадет, не упадет. А не попробовать ли Украине создать ПРО собственными силами?

Как отметил руководитель исследовательских программ Центра исследований армии конверсии и разоружения (ЦИАКР) Сергей Згурец, в рамках построения системы национальной обороны в Украине никогда не говорилось о том, что страна должна защищаться от баллистических ракет. “Как только мы говорим, что нам угрожают ракеты Ирана или Северной Кореи, возникает необходимость в разработке концепции противодействия таким угрозам. В результате, вы не найдете ни одного заявления украинских чиновников о том, что нам угрожают ракетные удары со стороны этих стран. В отношении Ирана было бы вообще глупо говорить об угрозе с его стороны, одновременно пытаясь продавать этой стране украинские самолеты. Так что, в вопросах противоракетной обороны Украина ориентируется на ракеты с дальностью до 500 км и относительно невысокой скоростью. Все наши учения в сфере ПРО проходят по сценарию отражения массированной атаки крылатых ракет – это главная угроза, которая рассматривается в рамках противоракетной обороны Украины», - сказал С.Згурец.

При этом он подчеркнул, что если США и Россия рассматривают как одну из основных угроз для своей безопасности атаку баллистических ракет с дальностью более 3 тысяч километров, то Украина этой угрозы не воспринимает, так как у нее просто нет адекватного способа самостоятельно реагировать на такую угрозу.

Ракеты есть, но не те

Вопреки расхожему мнению о том, что Украина имеет мощный потенциал в области создания ракетной техники и радиолокационных систем противовоздушной обороны, самостоятельно создать эффективную ПРО над своей территорией она не в состоянии.

Так, С.Згурец считает, что необходимо четко проводить границу между противовоздушной обороной и ПРО, которая, в первую очередь, заключается в способности последней сбивать боеголовки баллистических и оперативно-тактических ракет, летящих со скоростью до 3 тысяч метров в секунду, что многократно превосходит скорость реактивного самолета.

«Американцы, относят к противоракетной обороне системы, которые в состоянии бороться с ракетами с дальностью от 300 км (оперативно-тактические ракеты) до баллистических ракет, дальность которых составляет до 5 тыс. км. Когда мы говорим об Украине, то в этом сегменте у нас есть только комплекс С-300В российского производства, который в состоянии ограниченно решать задачи по противоракетной обороне. При этом у нас только одна бригада оснащена такими системами, чего абсолютно недостаточно для прикрытия всей территории страны», - отмечает эксперт. Он также считает, что данный комплекс не может быть интегрирован в европейскую ПРО, так как основан на устаревшей элементной системе.

Вторая составляющая любой ПРО, по словам С.Згурца, - это система предупреждения о ракетном нападении. “На территории Украины находятся две радиолокационные станции СПРН - мукачевская смотрит в сторону Южной Европы, а севастопольская РЛС - в направлении Ближнего Востока. Поэтому формально зоны покрытия этих двух станций не прикрывают ракетоопасное направление со стороны того же Ирана, или Северной Кореи», - подчеркивает эксперт.

Относительно альтернативных вариантов вклада Украины в европейскую ПРО, в частности использования в ней знаменитой РЛС «Кольчуга», эксперт ЦИАКР отметил, что она не способна перехватывать боеголовки баллистических ракет. «Боеголовка баллистической ракеты не излучает радиосигнал. Если говорить о двух основных составляющих ПРО - противоракетах и РЛС, то Украине сегодня нечего предложить для европейской ПРО кроме стационарных РЛС под Мукачево и Севастополем. К тому же, любая программа ПРО имеет ярко выраженный национальный характер, и расширение кооперации только снижает ее эффективность. Даже те элементы ПРО, которые США планировали ранее разместить в Польше и Чехии, должны были обслуживаться американскими специалистами, без участия польских военных, и я не думаю, что американцы отойдут от этой стратегии», - добавил эксперт.

Можно также сказать, что в вопросе защиты от баллистических ракет Украина находится в парадоксальной ситуации, которая заключается в том, что знаменитое на весь мир днепропетровское КБ «Южное» в свое время было едва ли не главным советским центром по созданию баллистических ракет. Межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) SS-18 и SS-24, разработанные КБ «Южное», до сих пор состоят на вооружении России. Сама же Украина предлагает МБР своей разработки только в качестве ракет-носителей для запуска спутников. Но, что касается противоракетных систем, то их разработкой украинские специалисты никогда не занимались и начинать это дело с нуля слишком дорогое удовольствие для Украины. Остается надеяться на то, что США заинтересуются украинскими радарами СПРН.

Зачем США локаторы, следящие за их союзниками?

Безусловно, РЛС под Севастополем и Мукачево остаются эффективным средством для выявления ракетных пусков и слежения за летящими ракетами, но есть одно «но». Дело в том, что эти РЛС представляют собой довольно крупные инженерные сооружения из металла и бетона высотой с 5-ти этажный дом. Перенаправить их невозможно, а будучи построенными во времена СССР, они были нацелены туда, откуда и ожидалось нападение на Советский Союз. Мукачевская РЛС охватывает всю Западную Европу, Средиземное море и побережье Северной Африки. Севастопольская станция, частично пересекаясь по охвату территории с мукачевской в средиземноморском регионе, покрывает своим лучом территорию Турции, Ближний Восток. Доходя до Персидского залива, но чуть-чуть не дотягивая до границы Ирана. Конечно, это направление представляет определенный интерес для европейской ПРО, но далеко не бесспорный.

В то же время, новая российская РЛС СПРН под Армавиром полностью перекрывает территорию, охватываемую украинскими станциями, а арендуемая Россией РЛС СПРН в Габале (Азербайджан) нацелена как раз на Иран. Так что, если США и РФ договорятся о создание совместной ПРО в Европе, то для украинских РЛС там места просто не останется. Если же США и будут строить ПРО самостоятельно, то украинские радары могут рассчитывать лишь на роль вспомогательных, да и то вряд ли.

ПРО на море - это для нас?

Недавно США анонсировали новый вариант архитектуры ПРО в Европе, который может обойтись американцам значительно дешевле, чем реализация соответствующих планов администрации Буша. С соответствующим заявлением выступил заместитель председателя Комитета начальников штабов ВС США генерал Джеймс Картрайт.

По словам генерала, в новой архитектуре предполагается использовать на первом этапе - до 2015 года - уже существующие системы вооружений: корабли, оснащенные многоцелевыми зенитно-ракетными комплексами Aegis ("Иджис"), радар которого осуществляет наведение с помощью компьютерной системы, и перехватчиками Standard-3, а также мобильные зенитно-ракетные комплексы Patriot и противоракетные комплексы Taad.

Как сообщил С.Згурец, известно, что морской вариант ПРО США в перспективе будет базироваться на 30 специальных кораблях, но сегодня таких кораблей у Соединенных Штатов только 18. И вот тут, по мнению эксперта, Украина имеет, хотя и очень небольшие, но шансы подключиться к созданию эффективной ПРО в бассейне Черного моря. «Если хотя бы 4 американских эсминца, оснащенные элементами ПРО, будут находиться в Черном море, они прикроют от ракетного удара и большую часть территории Украины. Украина же может предложить американцам недостроенный крейсер «Украина» в качестве плавучей платформы для размещения на нем систем «Иджис», - сказал эксперт ЦИАКР.

Крейсер "Украина" (ранее "Адмирал Лобов") был заложен на заводе им.61 коммунара (Николаев) в 1984 г. по заказу ВМС СССР, спущен на воду в августе 1990 г. В 1993 г. перешел в собственность Украины. На сегодняшний день готовность крейсера оценивается в 92-93%. Однако, крейсер не вписался в стратегию развития украинских Военно-Морских Сил и не был введен в их состав. Ежегодное содержание недостроенного крейсера обходится в 5 млн. грн. Минобороны Украины неоднократно заявляло, что содержать такой корабль нецелесообразно. В связи с чем рассматривалась возможность продажи крейсера, однако покупателя так и не нашлось.

Есть, правда, нюансы экономического и технологического характера. Так, по мнению полковника запаса ВСУ Андрея Лысенко, использование крейсера «Украина» в качестве платформы для элементов ПРО может оказаться экономически неоправданным. «Для того, чтобы запустить этот крейсер, потребуется не один год, все оборудование недостроенного крейсера серьезно устарело, включая даже систему электропроводки, все это придется устанавливать заново. В прошлом я офицер военно-морского флота, и с моей точки зрения, использование такого большого корабля в качестве плавучей платформы обойдется слишком дорого. К тому же в Черном море кораблю, который по классификации соответствует авианосцу, не место, он сядет на первую же мель. Этот корабль предназначен для океана», - отметил эксперт.

А.Лысенко считает, что интегрироваться в ПРО Украина может только с РЛС СПРН под Мукачево и Севастополем. По его мнению, риск ракетного нападения на Украину с применением баллистических ракет исключать нельзя. “Но Украина должна войти в систему договора по ПРО со всеми своими соседями, игнорировать никого нельзя, так как речь идет о коллективной безопасности. Украине необходимо добиваться для себя членства во всех договоренностях, касающихся европейской системы противоракетной обороны. С учетом нашего потенциала, в первую очередь РЛС СПРН, в участии Украины в европейской ПРО должны быть заинтересованы и наши соседи”, - убежден А.Лысенко.

Наше дело – предложить...

Создается неприятное ощущение, что украинские предложения своим потенциальным партнерам по ПРО выглядят малопривлекательными. Крейсер слишком большой и дорогой в обслуживании, радары смотрят не совсем туда, куда нужно. Но это все равно лучше, чем ничего. Дополнив вариант с РЛС предложением крейсера, Украина докажет, что она ищет варианты для своего участия в этом проекте, а не ограничивается формальным и заведомо малоинтересным предложением. Конечно, было бы очень неплохо, если бы США, ЕС и Россия нашли компромисс и приступили к построению совместной системы противоракетной обороны. Территориально Украина оказалась бы практически в самом ее центре, что по умолчанию гарантировало бы нашу безопасность и посильное участие в ПРО. Но даже если этого и не произойдет, для Украины крайне важно поддерживать диалог с США, так как это шанс обеспечить свою безопасность с минимальными затратами. Вспомните о катастрофически мизерном финансировании нашей армии в этом году и не менее печальные перспективы для оборонного бюджета в следующем…

Конечно, россияне, которые неоднократно заявляли, что будут против любой ПРО в Европе без их участия, уже высказались против кораблей с “Иджис” в Черном море. Естественно, они, мягко говоря, будут не в восторге, если Украина захочет передать «Украину» под плавучую платформу для американской ПРО. Но тут уж придется выбирать – или национальная безопасность, или раздражение российских политиков. В конце концов, можно предложить России довести крейсер “Украина” до необходимых кондиций совместными усилиями, а затем эксплуатировать его в качестве плавучей РЛС всем вместе. Откажутся? Тут уж, как говорится, наше дело предложить…

Петр Черных (УНИАН)