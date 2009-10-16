Главное на 16 октября (день)

Хроника дня

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Общество

Более тысячи домов киевлян уже с отоплением

В Киеве по состоянию на 15 октября к теплоснабжению подключены 1 тыс. 47 домов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, отметив, что подключение жилищного фонда столицы к теплоснабжению происходит четко по утвержденному графику.

В частности, уже отапливаются 152 дома в Голосеевском районе, 97 домов – в Дарницком районе, 40 домов – в Деснянском районе, 157 домов - в Днепровском районе, 108 домов - в Оболонском районе, 72 домов – в Печерском районе, 69 домов – в Подольском районе, 103 дома – в Святошинском районе, 107 домов – в Соломенском районе, 142 дома - в Шевченковском районе.

Без электроснабжения остаются 392 населенных пункта

В 4-х областях Украины без электроснабжения остаются 392 населенных пункта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, во Львовской области обесточено 291 населенный пункт, в Ивано-Франковской – 81, в Волынской – 4 и Закарпатской – 16 населенных пункта.

Электроснабжение восстанавливают бригады облэнерго.

Координацию работ осуществляют опергруппы Главных облуправлений МЧС.

В 17 районах Львовской области аварийно-восстановительные бригады коммунальных служб и подразделения МЧС продолжают ликвидацию последствий сложных погодных условий.

На сегодняшний день бригадами ОАО «Львовоблэнерго» возобновлено энергоснабжение 471 населенного пункта (остался 291), электросвязь с 57 населенными пунктами (осталось возобновить работу 113 АТС и электросвязи в 288 населенных пунктах), энергоснабжение воздушных линий, работа нефтеперекачивающих станций «Броды», «Карпаты» и «Жулин», централизованное водоснабжение городов Дрогобыч, Трускавец, Стебник, Золочев, Броды, Перемышляны, Сколе, Львов, по графику подается вода в городах Борислав и Николаев.

К ликвидации последствий стихии привлечены подразделения МЧС, бригады облэнерго, коммунальных служб и владельцев нефтепроводов, в целом - 1312 человек и 401 ед. техники, в том числе 121 спасатель и 39 ед. техники МЧС.

В Донецке за долги перед водоканалом арестованы 465 квартир и 23 авто

В Донецке за долги перед коммунальным предприятием «Донецкгорводоканал» арестованы 465 квартир, 23 автомобиля и несколько десятков единиц различной бытовой техники.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия. Согласно сообщению, всего за 9 месяцев 2009 года за долги перед КП «Донецкгорводоканал» по решению суда наложено 498 арестов на имущество неплательщиков. На территории предприятия намерены оборудовать склад для хранения арестованного имущества должников.

«Раньше схема работы была такова: имущество неплательщика арестовывалось исполнительной службой, но его никто не забирал. Телевизор, стиральная машина, автомобиль оставались у неплательщика под расписку, потому что у исполнителей нет места для хранения всего этого. Владелец просто лишался права свободно им распоряжаться: то есть продавать или дарить, - объяснил первый заместитель директора КП «Донецкгорводоканал» Юрий ПЕРЕБЕЙНОС. - Сейчас же мы заключили с исполнительной службой договор, оборудуем на территории водоканала специальный склад, где все это можно будет хранить до реализации в пользу погашения задолженностей».

По его словам, если даже после ареста имущества неплательщик так и не выполняет решение суда - не гасит долги, то приглашается эксперт-оценщик, который определяет стоимость арестованного имущества. Затем следуют открытые торги, то есть аукцион. После торгов средства от продажи арестованного имущества идут в счет погашения задолженности за коммунальные услуги.

«Если оказывается, что стоимость проданного имущества выше, чем долг, разницу возвращают абоненту», - сказал Ю.ПЕРЕБЕЙНОС.

В украинских ресторанах и кафе запретят курить

Министерство экономики Украины подготовило изменения к Правилам работы заведений (предприятий) ресторанного хозяйства, в соответствии с которыми в залах этих заведений для некурящих должно быть отведено не менее половины торговой площади.

Проект соответствующего приказа размещен на сайте Минэкономики для обсуждения.

В соответствии с документом, площади для тех, кто не курит, должны быть размещены таким образом, чтобы табачный дым не распространялся на эту территорию.

«На территории для некурящих лиц персоналу и потребителям запрещается курение любых табачных изделий, а также размещение пепельниц», - говорится в предложенных изменениях к Правилам.

В то же время места для курения должны быть оборудованы вытяжной вентиляцией или другими средствами для удаления табачного дыма, также в Уголке потребителя должна быть наглядная информация о расположении мест для курения и о вреде, который наносит здоровью человека курение табачных изделий.

Как сообщалось, в действующих на сегодняшний день Правилах не конкретизированы размеры площадей, предусматриваемых в заведениях ресторанного хозяйства для курильщиков и тех, кто не курит.

«Запрещается курение табачных изделий в торговых помещениях заведений (предприятий) ресторанного хозяйства (независимо от типа и класса), за исключением специально отведенных для этого мест», - говорится в действующей редакции правил.

Экономика

В Украине спад промпроизводства составил 18,4% сент.2009/сент.2008

В Украине спад промышленного производства в сентябре 2009 года, по сравнению с сентябрем 2008 года, составил 18,4%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, в январе-сентябре 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, спад промпроизводства составил 28,4%.

В сентябре против августа т.г. зафиксирован рост на уровне 1,9%.

Финансы

НБУ ввел временную администрацию в «Диалогбанке»

Национальный банк Украины своим постановлением №603 от 15 октября ввел временную администрацию в ООО «Диалогбанк» (г. Днепропетровск) сроком на шесть месяцев - с 16 октября 2009 года до 15 апреля 2010 года.

Об этом говорится в письме НБУ № 47-212/13570 комбанкам, которым располагает УНИАН.

Временным администратором банка назначено физическое лицо – независимый эксперт Игорь КРАСЮК.

Также НБУ ввел в «Диалогбанке» мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца – с 16 октября 2009 года до 15 января 2010 года.

ТЭК

Добыча газа в Украине за 9 месяцев увеличилась, нефти - снизилась

Украинские нефтегазодобывающие предприятия в январе-сентябре 2009 года увеличили добычу природного газа на 3,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 15,2 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению Госкомстата, в январе-сентябре т.г. добыча нефти в Украине сократилась на 4,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 2,22 млн. тонн.

Добыча газового конденсата в Украине в январе-сентябре т.г. сократилась на 5,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 766 тыс. тонн, а газа нефтяного попутного сократилась на 13,2% – до 569 млн. куб. м.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году, по данным Госкомстата, украинские нефтегазодобывающие предприятия увеличили добычу природного газа на 1,6%, по сравнению с 2007 годом, до 19,8 млрд. куб. м. В 2008 году добыча нефти в Украине сократилась на 5,2%, по сравнению с 2007 годом, до 3,094 млн. тонн. Добыча газового конденсата в Украине в 2008 году сократилась на 0,6%, по сравнению с 2007 годом, до 1,074 млн. тонн, а газа нефтяного попутного сократилась на 8,3% – до 867 млн. куб. м.

Украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в январе-сентябре 2009 года сократили производство автомобильного бензина на 3,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 2,447 млн. тонн.

Согласно сообщению Госкомстата, производство дизельного топлива в Украине в январе-сентябре т.г. увеличилось на 6,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 2,863 млн. тонн.

Производство топочного мазута в Украине в январе-сентябре т.г. увеличилось на 1,0%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 1,844 млн. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году, по информации Госкомстата, украинские НПЗ сократили производство автомобильного бензина на 22,3%, по сравнению с 2007 годом, до 3,232 млн. тонн. Производство дизельного топлива в Украине в 2008 году сократилось на 12,0%, по сравнению с 2007 годом, до 3,651 млн. тонн, а производство топочного мазута сократилось на 29,7% – до 2,422 млн. тонн.