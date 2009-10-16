ИТОГИ НЕДЕЛИ: кризис идет на убыль…

Мировой кризис действительно сдает свои позиции, может быть не так быстро, как хочется, но отступает. Азиатские страны, наученные горьким опытом кризиса конца 90-х, более удачно выходят из него, обыгрывая при этом своих извечных конкурентов - Европу и США. И это явно не нравится европейскому и особенно американскому бизнесу. Американская экономика слишком долго жила в льготных и привилегированных условиях, теперь для нее настали тяжелые времена. Поэтому желание азиатских стран девальвировать доллар США огромно, скорее всего, им это удастся. По итогам прошлой недели курс доллара приблизился к отметке 1,5 долла за евро, и явно его преодолеет. А это значит, что экономика США сможет за счет дешевого доллара не только снизить импорт, но и увеличить потребление в стране. А что получат держатели американских долларов, к сожалению, - дополнительную инфляцию. Например, рост цен на нефть и природный газ. За кризис приходится всегда платить…

Александр Охрименко, кандидат экономических наук (для УНИАН)

А теперь - статистика...

Согласно уточненным данным, объем промышленного производства в зоне обращения единой европейской валюты (Еврозоне) в августе 2009г. по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0,9%.

По итогам августа 2009 года объем промышленного производства в Германии вырос на 1,7%, по сравнению с предыдущим месяцем.

В России рост объемов промышленного производства за сентябрь 2009 года составил 0,4% по сравнению с августом.

По итогам августа объем промышленного производства в Индии вырос на 10,4 процента относительно того же месяца предыдущего года.

По итогам третьего квартала 2009 года ВВП Сингапура вырос в квартальном исчислении на 14,9%. Во втором квартале 2009 года ВВП страны увеличился на 22%.

Эти показатели дают четкий сигнал, что кризис отступает. Хотя и не так быстро, как того хотелось бы.

Рост объемов промышленного производства в Индии или ВВП Сингапура - очень хорошо, но было бы лучше, если бы и европейские страны могли похвастаться столь яркими успехами. Ибо в противном случае может получиться перекос в темпах развития регионов мира, а это явно будет тормозить общемировое развитие экономики.

Чем выше цены, тем быстрее экономика выйдет из кризиса, это уже стало лозунгом многих стран. Поэтому информация о росте потребительских цен воспринимается только положительно. Так, по итогам сентября 2009 года индекс потребительских цен в США вырос на 0,2% в месячном исчислении. Индекс потребительских цен в зоне евро в сентябре 2009 г. упал на 0,3% в годовом выражении. В месячном выражении показатель потребительских цен не изменился. В 27 странах ЕС в сентябре инфляция составила 0,3% в годовом выражении, а в месячном показатель инфляции находился на нулевой отметке. В сентябре 2009 года потребительские цены в Великобритании выросли на 1,1% в годовом исчислении. По сравнению с августом 2009г. потребительские цены в Великобритании в сентябре с.г. выросли на 0,1%.

Во многом рост цен - путь к раскручиванию инфляции и возрождению экономики. Мировая экономика часто решала свои проблемы за счет инфляции, есть надежда, что и теперь инфляция окажется полезной.

Дефицит баланса внешней торговли США в августе 2009 неожиданно сократился на 3,6% относительно предыдущего месяца. По итогам августа отрицательное сальдо внешнеторгового баланса составляло $30,7 млрд. В июле этот показатель был $31,9 млрд.

Если и дальше доллар США будет девальвировать с такой скоростью, то, скорее всего, дефицит внешней торговли США будет сокращаться ускоренными темпами. Никто так не заинтересован в девальвации доллара, как экономика США.

Начали публиковаться первые отчеты корпораций по результатам их работы за третий квартал, что привнесло на мировой финансовый рынок драйв успеха и ажиотажа. По итогам третьего квартала 2009 года чистая прибыль нидерландской Royal Philips Electronics N.V. (Koninklijke Philips Electronics)s выросла втрое - до 176 млн евро против 58 млн евро в июле-сентябре 2008г. По итогам третьего квартала 2009 г. чистая прибыль Johnson&Johnson выросла на 1,1% - до 3,345 млрд долл., По итогам третьего квартала текущего года прибыль BASF увеличилась на 9,5% по сравнение со вторым кварталом 2009 года. Чистая прибыль американского банка Citigroup в третьем квартала 2009 г. составила 101 млн. долл., тогда как за аналогичный период годом ранее компания получила чистые убытки в размере 2,82 млрд долл. Чистая прибыль американского банка Goldman Sachs за третий квартал 2009г. выросла в 3,8 раза до $3,2 млрд. ($5,74 на акцию) против $845 млн. ($1,89 на акцию) за аналогичный период 2008г. Чистая прибыль компании IBM в третьем квартале 2009 года выросла до $3,2 млрд. ($2,40 на акцию), по сравнению с $2,8 млрд. ($2,04 на акцию) за аналогичный период прошлого года. За 9 месяцев 2009 г. чистая прибыль Google увеличилась на 18,3% и составила $4,45 млрд. против $3,84 млрд., зафиксированных в 2008 г.

Положительные корпоративные новости привели, к тому, что акции на американском, европейском, азиатском, российском и даже украинском фондовом рынке резко начала расти. Английский фондовый индекс (FTSE 100) за неделю вырос на 1,5%, немецкий фондовый индекс (Germany DAX) - почти на 2%, а американский фондовый индекс (S&P 500) - на 3%.

Благодаря этим новостям рынок акций находится в состоянии эйфории, многие инвесторы на фондовом рынке уже уверены, что кризис закончился.