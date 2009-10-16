ИТОГИ НЕДЕЛИ: кризис продолжается…

В сентябре 2009 года объем розничных продаж в США снизился на 1,5%, по сравнению с августом текущего года и составил 344,69 млрд долл. В годовом исчислении розничные продажи в США в августе 2009г. снизились на 5,7%.

Причина снижение более, чем понятна, - рост безработицы и снижение доходов населения. Но это плохо, не только для американской экономики, но и для мировой - США являются мировым лидером по объем импорта. Это - страна потребления, и если оно падет, то это отражается на мировом производстве. Просто не надо много производить продукции, т.к. некому покупать.

Банк Англии сохранил учетную ставку на рекордно низком уровне 0,5%. При этом банком Англии принято решение продолжать программу приобретения активов объемом 175 млрд. фунтов стерлингов.

Правление Банка Японии единогласно решило сохранить целевую процентную ставку по займам overnight без изменений - на уровне 0,1%.

Европейский Центральный Банк (ЕЦБ) сохранил учетную ставку на уровне 1%.

Все развитые страны заведомо занизили свои основные ставки рефинансирования с целью удешевления денег. И хотя положительных новостей более, чем достаточно, но правительства явно опасаются, что они очень слабые, чтобы говорить, что кризисные времена позади. Может они знает немного больше, чем мы…

Не все корпорации порадовали своими успехами. По итогам третьего квартала 2009 года чистая прибыль американской корпорации Intel Corp. составила 1,86 млрд долл., тогда как за аналогичный период прошлого годом она составляла 2,01 млрд долл. (падение - 7,8%).

Чистые убытки одного из мировых лидеров в области мобильных коммуникационных технологий Nokia в III квартале с.г. составили 913 млн. евро (0,15 евро на акцию) против чистой прибыли в размере 1,06 млрд. евро (0,29 евро на акцию) годом ранее.

Кризис очень чувствительно отразился на компаниях высоких технологий. Раньше их продукция имела колоссальный успех, и объемы производства только росли. Теперь ситуация меняется, экономят все - и население, и бизнес, так что не до новых красивых штучек.

С производством материалов дела тоже не лучше. По итогам сентября мировое потребление стали в 2009 году сократится на 8,6% по сравнению с предыдущим годом - до 1,104 млрд тонн. Одина из жертв этого сокращения - корейский сталелитейный концерн Pohang Iron and Steel Company (по объемам производства стали - третий в Азии). За третий квартал 2009 года чистая прибыль Pohang Iron and Steel Company сократилась на 6,2% - до 1,14 трлн корейских вон (979 млн. долл.) за аналогичный период 2008 года.

Ранее в больших объемах металл потребляли строители и производители автомобилей, но теперь…