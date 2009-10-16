Курс НБУ на 19.10.09

Официальный курс НБУ на 19.10.09100 USD США – 797.0000 (16 октября – 798.0000) 100 EUR – 1185.0593 (16 октября – 1186.1472) 10 RUR – 2.7175 (16 октября – 2.7216) Учетные курсы банковских металлов на 19.10.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-83505.68 (16 октября-83989.50) 961 XAG 10 Серебро-1379.61 (16 октября-1399.69) 962XPT10Платина-106877.70(16 октября-107490.60) 964XPD10 Палладий-25902.50(16 октября-25935.00)

Официальный курс НБУ на 19.10.09 100 USD США – 797.0000 (16 октября – 798.0000) 100 EUR – 1185.0593 (16 октября – 1186.1472) 10 RUR – 2.7175 (16 октября – 2.7216) Учетные курсы банковских металлов на 19.10.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-83505.68 (16 октября-83989.50) 961 XAG 10 Серебро-1379.61 (16 октября-1399.69) 962XPT10Платина-106877.70(16 октября-107490.60) 964XPD10 Палладий-25902.50(16 октября-25935.00)

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