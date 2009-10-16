8 декабря в Брюсселе состоится встреча министров иностранных дел

8 декабря в Брюсселе министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят с главными дипломатами государств-участников программы «Восточное партнерство» ход реализации данной инициативы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил советник министра иностранных дел Польши, начальник отдела МИД по делу «Восточного партнерства» Ярослав ДЖЕДЖИЦ.

«Это будет первая политическая встреча после инаугурации «Восточного парнерства» в мае 2009 г. в Праге», - сказал он.

Я.ДЖЕДЖИЦ не исключил, что на этой встрече могут быть объявлены первые утвержденные проекты, которые будут реализовываться в рамках «Восточного партнерства».

Я.ДЖЕДЖИЦ выразил мнение, что большинство проектов программы начнут реализовываться в 2010- 2011 гг., объяснив это продолжительной подготовительной работой.

Он заметил, что «Восточное партнерство» планируется сделать своеобразным «зонтиком», под которым будут собраны все проекты, касающиеся стран-участниц, и которые могут реализовываться не только за средства этой программы, а посредством других инструментов помощи Евросоюза.

«Мы хотим создать эффект снежной пули, чтобы одни проекты тянули за собой другие», - сказал представитель польского МИД.

Он добавил, что проекты будет выбирать Еврокомиссия после консультаций с представителями стран-участниц в рамках четырех дискуссионных платформ: демократического развития, экономического сотрудничества, энергетической безопасности и межчеловеческих контактов.

Как сообщал УНИАН, 7 мая в Праге состоялся учредительный саммит “Восточного партнерства” – новой политики ЕС, направленной на усиление отношений с 6-ю странами – восточными соседями ЕС: Азербайджаном, Беларусью, Арменией, Грузией, Молдовой и Украиной.

«Восточное партнерство» – польско-шведская инициатива, направленная на улучшение отношений с ЕС. В декабре 2008 года Европейский Совет принципиально согласился начать этот проект.

20 марта лидеры стран Европейского Союза утвердили программу «Восточное партнерство», выделив на ее реализацию в 2009-2013 гг. 600 млн. евро.