Главное на 16 октября (вечер)

Финансы

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,1025/8,1240 грн./долл., к 12:00 цены упали до 8,0620/8,0740 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 8,0840/8,1065 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 10:30 Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре CHF/UAH с ценой отсечения 7,90 грн. за швейцарский франк.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2760/0,2773 грн./рубль, к 12:00 цены снизились - 0,2747/0,2755 грн./рубль. К закрытию цены откатились к уровню 0,2750/0,2760 грн./рубль. В России курс доллар-рубль повысился и составил 29,3555 рублей за доллар (+0,0455).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,4906/1,4908 долл./евро, а к 15:00 упали до 1,4880/1,4882 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,0720/12,1060 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 12,0130/12,0315 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 12,0210/12,0585 грн./евро.

Убытки банков Украины за январь-сентябрь 2009 года составили 20,9 млрд. грн. по сравнению с прибылью 6,668 млрд. грн. за соответствующий период 2008 года.

«Отрицательный финансовый результат по системе банков на 1 октября 2009 составил 20,9 млрд. грн., что связано с продолжающимся ростом расходов более высокими темпами по сравнению с доходами», - говорится в сообщении.

НБУ также уточнил информацию недельной давности об объемах расходов коммерческих банков. Регулятор уточнил, что расходы составили не 125,4 млрд. грн., как сообщалось, а 129,2 млрд. грн., что на 81% больше по сравнению с соответствующим периодом 2008 года. При этом сумма доходов уточнена на 100 млн. грн. и составила 108,3 млрд. грн., что на 38,6% больше, чем за январь-сентябрь 2008 года.

Национальный банк Украинымонетизировал 58% облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые правительство передало в процессе рекапитализации в уставный капитал банка «Киев». Об этом говорится в пресс-релизе банка, которым располагает УНИАН.

"Объем монетизации облигаций внутреннего государственного займа, переданных правительством банку "Киев" в ходе рекапитализации, составляет 2,074 млрд. гривень из 3,565 млрд. гривень, внесенных государством в уставный капитал банка", - говорится в пресс-релизе.

По данным банка, монетизация ОВГЗ проходит постепенно, заявки на выкуп удовлетворяются по мере необходимости.

ЕБРР и KfW Entwicklungsbank приобрели 30% ПАО «Мегабанк» (г. Харьков): по 15% акций каждый.

Об этом УНИАН сообщил председатель Наблюдательного совета «Мегабанка» Виктор СУББОТИН.

«По результатам допэмиссии уставный капитал банка увеличен на 150 млн. грн. - до 500 млн. грн. Деньги уже зашли в банк, и результаты допэмиссии утверждены сегодня», - сказал В.СУББОТИН.

По его словам, структура украинских акционеров в банке не изменилась, однако их общая доля сократилась на 30%.

Как сообщает пресс-служба банка, общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Мегабанк», которое состоялось 16 октября 2009 г., приняло решение об утверждении результатов и отчета о результатах закрытого (частного) размещения акций ПАО «Мегабанк» на 150 млн. грн. Также на собрании было принято решение о внесении изменений в Устав ПАО «Мегабанк» путем его изложения в новой редакции.

Сельское хозяйство Инспекторы Офиса по вопросам пищевых продуктов и ветеринарии (FVO) Генерального директората по вопросам охраны здоровья и защиты прав потребителей (DG SANCO) с 19 по 29 октября т.г. проведут оценку санитарного контроля при производстве говядины в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете ветеринарной медицины Украины.

Сообщается, что программа пребывания специалистов FVO включает, в том числе, посещение ОАО “Козятинский птицекомбинат” (Винницкая обл.), хозяйства по выращиванию и откорму крупного рогатого скота ООО "Агросолюшнс", который поставляет КРС на “Козятинский птицекомбинат”(Киевская обл.), ООО УВК «Полагросервис» (Полтавская обл.), хозяйства по выращиванию и откорму КРС ПП "Агроэкология", которое поставляет КРС для убоя на ООО УВК “Полагросервис”, а также посещение региональных государственных лабораторий ветеринарной медицины и Киевского пункта ветеринарно-санитарного контроля, пригранично-инспекционного поста грузо-таможенного комплекса АО "Украинская автомобильная корпорация".

Сельскохозяйственные предприятия в текущем году привлекли 4,3 млрд. грн. кредитов против 13,5 млрд. грн., выданных на эту дату в 2008 году.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные предоставил журналистам заместитель министра аграрной политики Украины Борис СУПИХАНОВ.

«В основном это краткосрочные кредиты – около 80%, долгосрочных – мизер, и среднесрочных тоже», - пояснил Б.СУПИХАНОВ. По его словам, кредиты привлекли 1,7 тыс. субъектов хозяйствования, а в прошлом году этот показатель составил 15 тыс.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО внесла на рассмотрение Верховной Рады законопроект об отмене рыночного сбора.

Это предусмотрено законопроектом №5233 от 15 октября 2009 г., текст которого размещен на официальном сайте парламента.

В частности, проектом закона предлагается внести изменения в Закон «О местных налогах и сборах», исключив из него понятие налогового сбора.

Предприятия химической промышленности Украины в январе-сентябре 2009 года сократили выпуск азотных удобрений (минеральных и химических) на 24,4% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 1,600 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в сентябре т.г. производство азотных удобрений в Украине увеличилось на 16,4% по сравнению с августом - до 171 тыс. тонн, а по сравнению с сентябрем 2008 г. - уменьшилось на 16,8%.

В январе-сентябре т.г. выпуск пестицидов и другой агрохимической продукции в Украине увеличился на 35,4% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 6,301 млн. тонн. В сентябре т.г. выпуск пестицидов и другой агрохимической продукции составил 833 тыс. тонн, что на 37,5% больше, чем в августе т.г.

Украина - ЕС

Бельгия выступает за последующую либерализацию визового режима с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Бельгии Ив ЛЕТЕРМ после встречи со своим украинским коллегой Петром ПОРОШЕНКО.

«Мы хотим, чтобы больше украинцев приезжали в Бельгию и больше бельгийцев – в Украину», - сказал он. «И в этом контексте последующие шаги по упрощению визового режима очень важны», - добавил глава МИД Бельгии.

В свою очередь министр иностранных дел Украины П.ПОРОШЕНКО подчеркнул, что сегодня в ходе встречи со своим бельгийским коллегой они обсудили пакет вопросов, в том числе вопрос евроатлантической интеграции Украины. П.ПОРОШЕНКО убежден, что сегодня можно констатировать, что Бельгию можно зачесть в состав еврооптимистов» в отношении евроатлантических перспектив Украины. Также, по словам П.ПОРОШЕНКО, речь шла об оптимизации визового режима между Украиной и Европейским Союзом. П.ПОРОШЕНКО сообщил, что попросил своего бельгийского коллегу активизировать переговоры в отношении введения безвизового режима, а также – как первый шаг переговоров в отношении безвизового режима – в отношении расширения категории украинских граждан, которым виза выдается бесплатно.

Кроме того, стороны обсудили вопрос председательства Бельгии в Европейском Союзе в первом квартале следующего года. В том числе шла речь и о мартовском саммите Украина-ЕС, который будет проходить в рамках этого председательства.

Украина и Бельгия подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере социального обеспечения.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония подписания соглашения между Министерством труда и социальной политики Украины и Федеральной государственной службой социального обеспечения Королевства Бельгия состоялась в присутствии Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Бельгии Германа Ван РОМПЕЯ.

С украинской стороны соглашение подписал министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО, с бельгийской – вице-премьер-министр, министр по вопросам социальных дел, здравоохранения и уполномоченная по вопросам социальной интеграции Бельгии Лоретт ОНКЕЛИНКС.

Как отмечалось во время церемонии, соглашение подписывается во исполнение “дорожной карты” между Украиной и Бельгией, подписанной в прошлом году.

Министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО обсудил с комиссаром Европейской комиссии по вопросам энергетики Андрисом ПИБАЛГСОМ актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в сфере энергетики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, их встреча состоялась сегодня в Брюсселе.

В частности, стороны обсудили в частности выполнение Брюссельской декларации от 23 марта 2009 г. относительно состояния реализации мероприятий по модернизации газотранспортной системы Украины.

Также собеседники обсудили вопросы реформирования энергетического сектора Украины и интеграции энергетических рынков сторон. В этом контексте стороны приветствовали завершение 7 октября 2009 г. переговоров ЕК с Украиной относительно обретения Украиной членства в Энергетическом Содружестве.

Кроме того, П.ПОРОШЕНКО и А.ПИБАЛГС рассмотрели вопросы подготовки ежегодного отчета о выполнении двустороннего Меморандума о сотрудничестве в энергетической сфере в 2009 году, который будет представлен на декабрьском саммите Украина-ЕС в Киеве.

Стороны также обменялись мнениями о путях дальнейшей реализации проекта “Одесса-Броды-Плоцк”.

8 декабря в Брюсселе министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят с главными дипломатами государств-участников программы «Восточное партнерство» ход реализации данной инициативы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил советник министра иностранных дел Польши, начальник отдела МИД по делу «Восточного партнерства» Ярослав ДЖЕДЖИЦ.

«Это будет первая политическая встреча после инаугурации «Восточного парнерства» в мае 2009 г. в Праге», - сказал он.

Я.ДЖЕДЖИЦ не исключил, что на этой встрече могут быть объявлены первые утвержденные проекты, которые будут реализовываться в рамках «Восточного партнерства».

Я.ДЖЕДЖИЦ выразил мнение, что большинство проектов программы начнут реализовываться в 2010- 2011 гг., объяснив это продолжительной подготовительной работой.

Он заметил, что «Восточное партнерство» планируется сделать своеобразным «зонтиком», под которым будут собраны все проекты, касающиеся стран-участниц, и которые могут реализовываться не только за средства этой программы, а посредством других инструментов помощи Евросоюза.

«Мы хотим создать эффект снежной пули, чтобы одни проекты тянули за собой другие», - сказал представитель польского МИД.

Он добавил, что проекты будет выбирать Еврокомиссия после консультаций с представителями стран-участниц в рамках четырех дискуссионных платформ: демократического развития, экономического сотрудничества, энергетической безопасности и межчеловеческих контактов.

(УНИАН)