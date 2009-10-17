Министры Мальдив провели заседание под водой

Кабинет министров Мальдивской республики провел заседание на дне океана, рассчитывая, таким образом, привлечь внимание к проблеме изменения климата, передает k2kapital со ссылкой на BBC.

Экологи бьют тревогу, по их мнению Мальдивам, архипелагу в Индийском океане, угрожает затопление, так как уровень воды вокруг островов постоянно поднимается. По мнению ряда ученых, Мальдивские острова могут стать неблагоприятными для жизни уже к концу текущего столетия.

В ходе "выездного" заседания министры подписали документ, в котором содержится призыв ко всем странам мира сократить выброс углеводородов в атмосферу.

Президент республики Мохаммед Нашид и его министры расположились за столами, прикрепленными ко дну цепями, среди кораллов и рыб. Они несколько недель отрабатывали навыки ныряния, а под водой общались при помощи жестов.