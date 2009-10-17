Главное на 17 октября

Хроника дня

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Общество

Черновецкий: «облегченные» тарифы на ЖКУ будут до весны

В столице «облегченные» тарифы на жилищно-коммунальные услуги будут действовать с 1 ноября 2009 г. по 10 мая 2010 г.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ в ток-шоу Савика ШУСТЕРА на телеканале «Украина» в пятницу.

«Согласно соглашению, которое я заключил с «Нефтегазом Украины» и «Киевэнерго», тарифы в Киеве облегченные будут действовать до 10 мая. По-моему, до 10-го. Этот документ имеет силу договора. И никто его в одностороннем порядке расторгнуть не может», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он назвал «совершенно провокационными» заявления о том, что не нужно платить по тем тарифам на ЖКУ, которые были введены в городе с 1 июня 2009 г.

«В результате таких заявлений у нас сегодня 54% киевлян имеют уже долги по расчету за энергоресурсы. Это есть проблема. Но мы ее по-любому решим, потому что в основном киевляне последние месяцы платили исправно и до 100 %», - отметил мэр города.

Он подчеркнул, что никаких перерасчетов населению за полученные в летний период услуги, которые уже уплачены, не будет.

«Ничего никто не пересчитает. Новые тарифы начинают действовать в Киеве с 1 ноября и это четко указано во всех документах», - отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

При этом он также подчеркнул, что компетенция по установлению тарифов во всех городах Украины принадлежит исключительно мэрам.

Киевсовет намерен утвердить Черновецкому надбавку к зарплате

В Киевсовете подготовлен проект решения о выплате Киевскому городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ надбавки к заработной плате за выслугу лет.

Об этом рассказал лидер фракции одноименного блока в Киевсовете Виталий КЛИЧКО в ток-шоу Савика ШУСТЕРА на телеканале «Украина» в пятницу. При этом он попросил ведущего обнародовать в эфире пункт второй в повестке дня Киевсовета на 14 октября, утвержденной и розданной всем депутатам горсовета.

В.КЛИЧКО также отметил, что это решение предлагается в сложный для столицы экономический период, когда многие киевляне не получают зарплаты.

«Пункт второй. Про выплату ЧЕРНОВЕЦКОМУ Л.М. надбавки за выслугу лет», - зачитал С.ШУСТЕР.

В.КЛИЧКО попросил прокомментировать цифры, напомнив, что мэр обещал работать за 1 гривну, поскольку являетесь одним из самых богатых людей в мире.

«Я получаю 1 гривну зарплаты ровно с момента, когда я пришел на работу. И мои заместители в большинстве тоже, потому что они ни бедные люди. Поэтому ни копейки, кроме 1 грн., я никогда находясь на посту мэра Киева не получал», - заверил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Выплату надбавок мэр пояснил следующим образом: «Почему их установили: потому что те деньги, которые я уже съэкономил – миллионы гривен – зарплата у меня предусмотрена очень высокая – в том числе и надбавка направляется строго в те социальные проекты, где люди особенно нуждаются в деньгах».

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал, что на такие проекты направлено уже больше 10 млн. грн., которые съэкономлены «на мне и на членах моей команды и моих заместителей».

ТЭК

Украина с октября закупает газ по 208,12 долл. за 1 тыс. куб. м

Контрактная цена природного газа, которая действует с 1 октября 2009 г. на границе Украины с Россией, составляет $208,12 за 1 тыс. куб. м, сообщил в интервью председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Олег Дубина.

"Расчеты относительно уровня цен на природный газ в 2010 г. возможно осуществить лишь при получении данных по уровню цен на нефтепродукты за IV квартал 2009 г., которые будут опубликованы по итогам торгов на европейском рынке", - сказал Дубина.

Цена импортированного газа, закупаемого в 2009 г. в соответствии с долгосрочным контрактом купли-продажи природного газа в 2009-2019 гг. между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" от 19 января 2009 г., определяется поквартально по формуле в зависимости от уровня цен на нефтепродукты (мазут, газойль), которые действовали на рынке на протяжении девяти месяцев, предшествовавших периоду определения цены газа.

Он согласился с мнением, что, исходя из динамики цен на нефть, в I квартале 2010 г. следует ожидать подорожания импортного газа приблизительно на 70-80 долл. за 1 тыс. куб. м.

Тариф на транзит газа повысится в 2010 г.

Ставка транзита российского газа в Европу по территории Украины в 2010 году может повыситься на один доллар - примерно до 2,7 доллара за одну тысячу кубометров на 100 километров, сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Олег Дубина в интервью еженедельнику "Зеркало недели", публикуемом в субботу.

Сейчас ставка транзита составляет 1,7 доллара за тысячу кубометров на 100 километров. Украинские власти давно говорят о необходимости повышения тарифа на транзит, который является одним из самых дешевых в Европе. Вместе с тем, именно сохранение в 2009 году тарифа на уровне 1,7 доллара обеспечило снижение цены на российское топливо для нужд самой Украины в текущем году.

"По предварительным расчетам, с учетом топливной составляющей газа уровень тарифа на транзит в 2010 году может составить 2,68-2,7 доллара за тысячу кубометров на 100 километров", - сказал Дубина.

«Нафтогаз» закачал в ПХГ 26,3 млрд. куб. м газа

НАК «Нафтогаз Украины» закачала в подземные хранилища 26,3 млрд. кубометров природного газа. Об этом заявил председатель правления компании Олег ДУБИНА.

«99% газа в ПХГ принадлежит НАКу. Всего 26,3 млрд. кубометров. Возможно, закачаем до ноября еще 1-1,5 млрд. кубометров газа собственной добычи, если позволят погодные условия. Потому что, как видите, похоже, придется включать систему на отбор газа», - заявил О.ДУБИНА.

Он также сообщил существующую цену, по которой «Нафтогаз» закупает газ у российского «Газпрома». «Контрактная цена природного газа, которая действует с 1 октября 2009 года на границе Украина/Россия, составляет 208,12 долл. за 1000 кубометров», - заявил О.ДУБИНА.

По его словам, в первом квартале следующего года, принимая во внимание подорожание нефти, следует ожидать и увеличения цены на газ в среднем на 70-80 долл.

В то же время возрастет и тариф на транзит российского газа, заявил председатель правления «Нафтогаза». «По предварительным расчетам, с учетом топливной составляющей газа уровень тарифа на транзит в 2010 году может составить 2,68-2,7 долл. за 1000 кубометров на 100 км.», - уверен он.

При этом О.ДУБИНА подчеркнул, что НАК «Нафтогаз Украины» обеспечивает своевременное и полное поступление средств за газ на счета «Газпрома», а обвинения компании в том, что она способствовала обвалу национальной валюты – абсолютно безосновательны. «Платим (Газпрому) деньгами. Покупаем валюту и платим. Говорят - НАК сорвала курс национальной валюты в стране. НАК никоим образом курс гривни сорвать не может, потому что НАК покупает валюту через уполномоченный банк у Нацбанка, и компания кладет товар на склад. А товар не дает роста курса доллара», - заявил руководитель правления НАК «Нафтогаз Украины».