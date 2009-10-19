Генеральный директор «Артека» срочно госпитализирован

Пресс-служба Международного детского центра «Артек» сообщила, что генерального директора Бориса НОВОЖИЛОВА только что забрала карета «скорой помощи» в Киеве.

В какую больницу он госпитализирован, пресс-служба не уточнила.

«За последние три года Б.НОВОЖИЛОВ перенес один инфаркт и два острых сердечных приступа», - отметили в пресс-службе МДЦ «Артек».

Как сообщал УНИАН, 13 октября народный депутат от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО заявил о фактах развращения несовершеннолетних в “ Артеке ”.

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО 14 октября заявлял, что еще в апреле этого года в деле о развращении двух несовершеннолетних детей, которые отдыхали в « Артеке », выдвинуто обвинение и задержано отца этих детей, а трое работников детского центра проходят в деле как свидетели.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, установлено, что отец этих детей, который работал журналистом, расстался с женой, однако она иногда позволяла ему брать их с собой на отдых, в частности в « Артек ». Как отметил Ю.ЛУЦЕНКО, пострадавшие дети в свое время были усыновлены супругами.

Также установлено, что пострадавших детей, которые находились в « Артеке », вывозили на частную квартиру, где отец и другие, не установленные пока еще лица, осуществляли с ними действия, которые квалифицируются как развращение.

В свою очередь, генеральный директор МДЦ “ Артек ” Б.НОВОЖИЛОВ 15 октября категорически заявил о недопустимости увязки территории центра и его сотрудников к фактам насилия над детьми, и отметил, что его сотрудники будут защищать свою честь и достоинство в суде.

16 октября пресс-секретарь Б.НОВОЖИЛОВА Людмила ЛОЗОВАЯ сообщила СМИ, что в Киеве проходит обыск двух квартир родственников гендиректора « Артека» Б.НОВОЖИЛОВА.

Она выразила мнение, что приход с обыском означает перевод Б.НОВОЖИЛОВА из статуса свидетеля в статус обвиняемого в громком деле о якобы развращении детей.

Начальник Департамента связей с общественностью МВД Украины Инна КИСИЛЬ на это сообщила, что Б.НОВОЖИЛОВ в уголовном деле о развращении несовершеннолетних на данный момент не имеет какого-либо процессуального статуса.