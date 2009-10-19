Сегодня официально началась президентская избирательная кампания

Сегодня в Украине официально начинается кампания по выборам Президента Украины.

В соответствии с Календарным планом основных организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Украины, обнародованного Центральной избирательной комиссией, первый день срока избирательного процесса – 19 октября 2009 года.

Выдвижение кандидатов на пост Президента Украины начнется 20 октября и завершится 6 ноября 2009 года. В соответствии с Календарным планом, выдвигать кандидатов имеют право политические партии, избирательные блоки политических партий, граждане Украины путем самовыдвижения.

Кандидаты в Президенты должны подать документы для регистрации в Центральную избирательную комиссию до 9 ноября включительно.

На протяжении пяти дней со дня принятия документов ЦИК должен принять решение о регистрации кандидата в Президенты или об отказе в регистрации. После этого в трехдневный срок после регистрации кандидат должен получить официальное удостоверение кандидата на пост Президента, а также решение о его регистрации должно быть обнародовано в газетах "Голос Украины" и "Урядовий кур’єр".

Регистрация кандидатов будет продолжаться до 13 ноября включительно.

До 18 ноября ЦИК должен обнародовать в газетах "Голос Украины" и "Урядовий кур’єр" список зарегистрированных кандидатов на пост Президента.

Проведение предвыборной агитации "за" или "против" кандидата начинается на следующий день после его регистрации и продолжается до 24.00 последней пятницы перед днем выборов – 15 января 2010 года.

17 января 2010 года голосование по избранию Президента будет продолжаться с 8.00 до 20.00.

Рассмотрение обращений, поступивших в участковую избирательную комиссию (УИК) в день выборов, осуществляется безотлагательно по окончании голосования.

Подсчет голосов избирателей на избирательном участке начинается после окончания рассмотрения обращений, поступивших в УИК.

До 27 января 2010 года должны быть установлены результаты голосования в день выборов Президента Украины и составлен соответствующий протокол.

После установления результатов выборов председатель на заседании Центральной избирательной комиссии официально объявляет результаты выборов.

Не позже чем на третий день после подписания протокола результаты выборов публикуются в газетах "Голос Украины" и "Урядовий кур’єр".

Не позже чем через 30 дней после официального объявления результатов выборов новоизбранный Президент Украины должен вступить в должность.

Как известно, в соответствии с Законом “О выборах Президента Украины”, избранным в день выборов Президентом Украины считается кандидат, получивший на выборах больше половины голосов избирателей (50% + 1 голос), принявших участие в голосовании. Об избрании Президента Центральная избирательная комиссия оформляет протокол.

Если в избирательный бюллетень для голосования в день выборов были включены больше двух кандидатов на пост Президента Украины, и по результатам голосования ни один кандидат не набрал больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании, ЦИК принимает решение о проведении повторного голосования, о чем отмечается в протоколе об итогах голосования в день выборов Президента Украины.