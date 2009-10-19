Порошенко сегодня посетит Белорусь

Министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО сегодня, 19 октября, осуществит однодневный рабочий визит в Республику Беларусь.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, в ходе визита П.ПОРОШЕНКО встретится с исполняющим обязанности премьер-министра Беларуси Владимиром СЕМАШКО.

В Минске состоятся переговоры украинского министра с его белорусским коллегой Сергеем МАРТИНОВЫМ, где будет обсужден вопрос украинско-белорусского политического диалога, а также состояние и перспективы развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Стороны подпишут Протокол об обмене Грамотами о ратификации Консульской конвенции между Украиной и Республикой Беларусь.

23 октября министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО осуществит рабочий визит в Российскую Федерацию, в рамках которого планируется обсуждение всего комплекса вопросов украинско-российского сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах, а также международной и региональной проблематики.

В ходе визита состоится встреча П.ПОРОШЕНКО с министром иностранных дел РФ Сергеем ЛАВРОВЫМ.