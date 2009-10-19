Уважаемые читатели сайта УНИАН-Экономика!

Стартовала избирательная кампания по выборам Президента Украины. Понятно, что бизнес-сообщество, состоящее из довольно придирчивых и заинтересованных избирателей, не сможет «не заметить» такое знаковое событие и будет с интересом следить за наиболее важными этапами и событиями кампании.

Можно предположить, что ближайшие три месяца желающие занять высшую должность в стране будут обещать, предлагать и генерировать предложения по улучшению экономической ситуации в стране.

Дабы уделить экономике предвыборного периода больше внимания и отделить зерна от плевел, сайт УНИАН-Экономика запускает временную рубрику «ПОЛИТЭКОНОМИКА-2010» .

В ней на протяжении всей избирательной кампании будут размещаться заявления, мнения, предложения кандидатов на пост Президента, а также их самых ближайших сторонников, по наиболее острым экономическим вопросам жизни страны.

Также в этом разделе будут размещаться рейтинги основных кандидатов и наиболее важные новости избирательной кампании.

Кроме того, мы будет публиковать мнения экспертов относительно тех или иных предложений кандидатов в Президенты по реформированию экономики страны, оценку позитивов и негативов всевозможных инициатив кандидатов – чтобы читатели имели возможность отличить реальные и выполнимые идеи от невыполняемой предвыборной риторики.

Ваши предложения и пожелания присылайте на адрес редакции сайта: res@unian.net с пометкой «»ПОЛИТЭКОНОМИКА-2010».

С уважением, редакция сайта УНИАН-Экономика.